Ιστορία Μουντιάλ: Πρώτοι Σκόρερ & Στατιστικά Όλων των Εποχών

Δεν έμεινε πολύ! Λίγη υπομονή πρέπει να κάνουμε ακόμα. Καλή η τελική ευθεία της σεζόν, καλές οι κούρσες των πρωταθλημάτων, οι τελικοί των Κυπέλλων και τα play off, όμως εδώ μιλάμε για κάτι που συμβαίνει μια φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Ο λόγος φυσικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο άπαντες αναμένουμε πώς και πώς.

Μέχρι την πρώτη σέντρα της νέας διοργάνωσης που θα λάβει χώρα στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά το καλοκαίρι του 2026 εμείς δεν χάνουμε την ευκαιρία να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και να κάνουμε βουτιά στη μουντιάλ ιστορία!

Τι είναι το Μουντιάλ;

Τι είναι μουντιάλ ίσως αναρωτιέται κανείς. Με απλά λόγια: Η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου! Η ιστορία του μουντιάλ ξεκινά σχεδόν έναν αιώνα πίσω, το 1930, όταν η FIFA αποφάσισε να φέρει στη ζωή ένα διεθνές τουρνουά, ανάμεσα σε εθνικές ομάδες από όλον τον κόσμο. Εμπνευστής της ιδέας ήταν ο τότε πρόεδρος της FIFA, Ζιλ Ριμέ, ο οποίος το 1946 είδε το όνομά του να «βαφτίζει» και το εμβληματικό, χρυσό τρόπαιο που σηκώνουν οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές.

Η πρώτη διοργάνωση στην ιστορία του μουντιάλ έλαβε χώρα, λοιπόν, το 1930 στην Ουρουγουάη. Αν θέλει να μάθει κανείς μουντιάλ τι σημαίνει, το όνομά του το πήρε από την ισπανική γλώσσα, όπου σημαίνει «παγκόσμιο». Τότε συμμετείχαν μόλις 13 εθνικές ομάδες που προσκάλεσε η FIFA, όμως έκτοτε η γιορτή του ποδοσφαίρου, η σπουδαιότερη διοργάνωση του σπορ γίνεται όλο και πιο μεγάλη. Το 2026 για πρώτη φορά στη μουντιάλ ιστορία, στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα συμμετάσχουν 48 ομάδες.

Τα σήματα όλων των Μουντιάλ

Κάθε Μουντιάλ έχει τη δική του ιστορία και φυσικά το δικό του logo, που συνδέεται άρρηκτα μαζί του. Το τι συμβολίζει το σήμα του μουντιάλ είναι ξεχωριστό κάθε φορά. Κάθε σήμα πάντως αναμειγνύει την κουλτούρα της εκάστοτε οικοδέσποινας χώρας με αυτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ώστε να πανηγυρίσει για τη διεξαγωγή της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Παρακάτω, μπορείτε να απολαύσετε τα σήματα όλων των Μουντιάλ μέχρι και το 2022.

Η ιστορία του Μουντιάλ – Οι νικητές

Πώς το λέει το κλισέ; «Την ιστορία τη γράφουν οι νικητές». Ακόμη κι αν αυτό δεν ισχύει, πάντως, το δεδομένο είναι πως οι νικητές μένουν στην ιστορία. Και μάλιστα με χρυσά γράμματα, αφού δεν είναι πολλοί οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να λένε πως έχουν υπάρξει Παγκόσμιοι Πρωταθλητές. Και ακόμη λιγότερες είναι οι χώρες που έχουν ανέβει στο πιο χρυσό βάθρο του ποδοσφαίρου από το 1930 μέχρι και σήμερα. Οκτώ για την ακρίβεια. Μόλις οκτώ χώρες από τις 80 συνολικά που έχουν συμμετάσχει όλα τα χρόνια στα Παγκόσμια Κύπελλα.

Αναλυτικά οι νικητές του Μουντιάλ:

5: Βραζιλία (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

4: Γερμανία (1954, 1974, 1990, 2014)

4: Ιταλία (1934, 1938, 1982, 2006)

3: Αργεντινή (1978, 1986, 2022)

2: Γαλλία (1998, 2018)

2: Ουρουγουάη (1930, 1950)

1: Αγγλία (1966)

1: Ισπανία (2010)

10 τοπ σκόρερ μουντιάλ

Τα Μουντιάλ, εκτός των άλλων, είναι και οι ήρωές του, οι παίκτες που συνέδεσαν τα ονόματά τους με αυτή τη διοργάνωση και καρφώθηκαν στις καρδιές αμέτρητων ανθρώπων. Από τους πιο νέους, μέχρι τους πιο μεγάλους! Και αυτοί οι παίκτες συνήθως είναι φυσικά αυτοί που… ματώνουν τα αντίπαλα δίχτυα.

Για κάθε ποδοσφαιριστή είναι ορόσημο καριέρας το να σκοράρει έστω και μια φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Κι όμως υπάρχουν ορισμένοι εκλεκτοί κύριοι που το έχουν κάνει πολλάκις. Ακολουθεί η λίστα των 10 κορυφαίων σκόρερ στη μουντιάλ ιστορία.

Οι 10 κορυφαίοι σκόρερ των Μουντιάλ:

Μίροσλαβ Κλόζε – 16 τέρματα Ρονάλντο Ναζάριο – 15 τέρματα Γκερντ Μίλερ – 14 τέρματα Λιονέλ Μέσι – 13 τέρματα Ζιστ Φοντέιν – 13 τέρματα Πελέ – 12 τέρματα Κιλιάν Εμπαπέ – 12 τέρματα Γιούργκεν Κλίνσμαν – 11 τέρματα Σάντορ Κοκσίς – 11 τέρματα Γρεγκόρζ Λάτο – 10 τέρματα

Οι παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ

Το ποδόσφαιρο βέβαια δεν είναι μόνο γκολ. Και αυτό δεν θα μπορούσε να μην ισχύει και στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Σπουδαίοι δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν σκοράρει τα περισσότερα τέρματα στην ιστορία του μουντιάλ, είναι κι αυτοί με τις περισσότερες συμμετοχές.

Αυτοί που ήταν πάντα εκεί, ξεκινώντας από πιτσιρίκια για να γίνουν… γερόλυκοι των Παγκοσμίων Κυπέλλων. Σίγουρα αξίζει να ρίξουμε μια ματιά και σε αυτούς. Μιλάμε για θρύλους και των προηγούμενων καιρών αλλά και της δικής μας εποχής.

Οι recordmen συμμετοχών στο Μουντιάλ:

26 συμμετοχές – Λιονέλ Μέσι 25 συμμετοχές – Λόταρ Ματέους 24 συμμετοχές – Μίροσλαβ Κλόζε 23 συμμετοχές – Πάολο Μαλντίνι 22 συμμετοχές – Κριστιάνο Ρονάλντο 21 συμμετοχές – Ντιέγκο Μαραντόνα, Ούβε Ζίλερ, Βλάντισλαβ Ζμούντα 20 συμμετοχές – Καφού, Χαβιέρ Μασεράνο, Μπάστιαν Σβαϊνστάγκερ, Φίλιπ Λαμ, Ουγκό Γιορίς, Γκρεγκόρζ Λάτο

Οι 10 παίκτες με τις περισσότερες ασίστ σε Μουντιάλ

Και αφού συνεχίζουμε με ρεκόρ και λίστες, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός κουβέντας και τους… σερβιτόρους. Τους παίκτες εκείνους που συχνά βάζουν το «εγώ» στην άκρη και φροντίζουν να φτιάχνουν γκολ για τους συμπαίκτες τους.

Πάμε να δούμε τους 10 κορυφαίους σε ασίστ παίκτες του Μουντιάλ:

Πελέ – 9 ασίστ Ρέιμοντ Κοπά – 9 ασίστ Λιονέλ Μέσι – 8 ασίστ Ντιέγκο Μαραντόνα – 8 ασίστ Πιέρε Λιτμπάρσκι – 7 ασίστ Γκρεγκόρζ Λάτο – 7 ασίστ Ντέιβιντ Μπέκαμ – 6 ασίστ Φραντσέσκο Τότι – 6 ασίστ Τόμας Χάσλερ – 6 ασίστ Μπάστιαν Σβαϊνστάγκερ – 6 ασίστ

Μουντιάλ Ιστορία – Τα ατομικά ρεκόρ

Βέβαια, οι recordmen δεν είναι μόνο οι παραπάνω. Αμέτρητα ρεκόρ έχουν συμβεί σε Μουντιάλ και δεν θα γινόταν να αφήσουμε κάποια από τα πιο σημαντικά εξ αυτών εκτός της κουβέντας. Για παράδειγμα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο μόνος παίκτης που έχει σκοράρει σε πέντε διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα και ο Πελέ ο νεότερος με συμμετοχή σε Τελικό στη μουντιάλ ιστορία.

Πάμε να δούμε περισσότερα ατομικά ρεκόρ: