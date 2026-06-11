Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Όλα για όλα με σούπερ ειδικά! 🏆🏀

Και τώρα… όλα για όλα! Οι Τελικοί του Πρωταθλήματος στα προγνωστικά μπάσκετ θα κριθούν σε πέμπτο παιχνίδι, ένα Game 5 που άπαντες περιμένουμε με τρελή ανυπομονησία. Άλλωστε, επί της ουσίας πρόκειται για τον… Τελικό των Τελικών στο κουπόνι.

Ο Παναθηναϊκός απέδειξε πόσο σκληροτράχηλος είναι, σε μια φοβερή ματσάρα δύο παρατάσεων επέβαλε την ισχύ του και έστειλε το παιχνίδι ξανά στο ΣΕΦ. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός θέλει να «απαντήσει» με νίκη και να πανηγυρίσει τον τίτλο μέσα στο «σπίτι» του, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία χρονιά.

Τα πάντα είναι ανοιχτά φυσικά, όλα τα βλέμματα θα στραφούν στο Φάληρο το απόγευμα του Σαββάτου κι εμείς πάμε να δούμε τι παίζει με το στοίχημα.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός αποδόσεις

Μόνο και μόνο το ότι ακόμη δεν έχουμε break στη σειρά είναι ικανό να γείρει την πλάστιγγα προς τα… ερυθρόλευκα. Παρά τη δεδομένη κούραση, παρά την καταπόνηση των βασικών παικτών στις παρατάσεις της Τετάρτης. Άλλωστε, οι αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες παρουσιάζουν ως μεγάλο φαβορί τον Ολυμπιακό.

To line όσον αφορά στους πόντους έχει τοποθετηθεί στο 164,5. Ας δούμε πόσο πληρώνουν τα Over/Under.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ειδικά στοιχήματα

Είναι προφανές ότι πάμε για μεγάλο παιχνίδι. Και ότι σε αυτή την περίσταση αρμόζουν και τα… μεγάλα στοιχήματα. Όσο ωραία κι αν είναι τα παραδοσιακά σημεία, πάντα θα υπάρχουν τα ειδικά και τα συνδυαστικά για να κλέβουν την παράσταση. Και αυτό ισχύει και στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πληθώρα επιλογών με αυξημένη αξία υπάρχει και παρακάτω μπορείτε να δείτε αυτές που ξεχωρίσαμε για τον Τελικό.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ OVER 18,5 ΤΡΙΠΟΝΤΑ+OVER 70,5 ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ+OVER 37,5 ΑΣΙΣΤ 6.40 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 1-5 ΠΟΝΤΟΥΣ 4.20 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -1,5+UNDER 162,5 6.60 ΠΙΤΕΡΣ OVER 6,5 ΠΟΝΤΟΙ+ΧΕΪΖ-ΝΤΕΪΒΙΣ OVER 13,5 ΠΟΝΤΟΙ+ΝΑΝ OVER 3,5 ΑΣΙΣΤ 6.50 ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 12.00

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός κανάλι

Ο σπουδαίος… Τελικό των Τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2. Εσείς δεν ξεχνάτε ότι για να μάθετε ώρα και ημερομηνία κάποιου αγώνα, απλά επισκέπτεστε το πρόγραμμα tv της Kingbet.