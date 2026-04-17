Για την «εξάδα» ο Παναθηναϊκός με ειδικά στοιχήματα!

Ο Παναθηναϊκός ρίχνει την αυλαία της κανονικής περιόδου της Euroleague απέναντι στην Εφές στο «T-Center» (21:15) για την 38η και τελευταία στροφή του «μαραθωνίου».

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έπειτα από 37 αγωνιστικές έχει ρεκόρ 21-16 και κινδυνεύει άμεσα να βρεθεί εκτός εξάδας, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να περάσει από την περιπέτεια των Play In για να μπει στα Playoffs και να διεκδικήσει με μειονέκτημα έδρας μια θέση στο Final-4 που θα γίνει στην έδρα του.

Η διπλή αγωνιστική επί ισπανικού εδάφους την προηγούμενη εβδομάδα είχε μία νίκη, επί της Μπαρτσελόνα (79-93) και μία ήττα από τη Βαλένθια (102-84), με τους «πράσινους» πλέον ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής να μην έχουν την κατάσταση στα χέρια τους όσον αφορά την εξάδα.

Η νίκη επί της Εφές είναι μονόδρομος, αλλά για να ανεβάσει τον Παναθηναϊκό στην 6η θέση χρειάζονται κι άλλα αποτελέσματα.

Παναθηναϊκός – Εφές 1(-12.5):1.91 2(+12.5):1.89

Συγκεκριμένα χρειάζεται ήττα της Ζαλγκίρις (22-15) από την Παρί στο Κάουνας, καθώς ο Παναθηναϊκός υπερτερεί στην ισοβαθμία με τη λιθουανική ομάδα, ενώ χρειάζεται και άλλη μία ήττα των άλλων δύο ομάδων με τις οποίες οι «πράσινοι» ισοβαθμούν στο 21-16.

Ο λόγος για τον Ερυθρό Αστέρα που φιλοξενείται στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ και τη Μονακό που φιλοξενεί στο Μόντε Κάρλο τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

ΤΟ «ΑΙΩΝΙΟ» FINAL FOUR ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 150!

Αναμφίβολα, σε περίπτωση που δεν έρθει κάποιο από αυτά τα «δώρα», τότε το «τριφύλλι» θα κληθεί να δώσει «τελικό» για να συνεχίσει σε νέους «τελικούς» στα Playoffs, κάτι που θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο το έργο του για την πρόκριση στο Final-4, πληρώνοντας την κακή συνολική πορεία στην κανονική περίοδο.

Απέναντί του η Εφές, η οποία ρίχνει την αυλαία στην ευρωπαϊκή της σεζόν που έχει αρνητικό πρόσημο, με μόλις 12-25, που την τοποθετεί στην προτελευταία θέση της κατάταξης.

