Μουντιάλ 2026 αποδόσεις κατάκτησης: Προκαλεί η τιμή της Αργεντινής για το repeat🔥

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 μάς… περιμένει στη γωνία και οι στοιχηματικές έχουν βγάλει τις αποδόσεις για την κατάκτηση του βαρύτιμου αυτού τροπαίου.

Το παζλ για τη Βόρεια Αμερική έχει συμπληρωθεί, οι όμιλοι έχουν γίνει γνωστεί και πλέον μετράμε αντίστροφα. Ποια είναι τα φαβορί του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, σύμφωνα με τις στοιχηματικές, και ποιες χώρες αξίζουν το ποντάρισμά μας; Ούτως ή άλλως, έχουμε μια εικόνα από όλες σχεδόν τις Εθνικές ομάδες που περιμένουμε πώς και πώς να απολαύσουμε. Πάμε να δούμε τι παίζει με το στοίχημα.

Μουντιάλ 2026 αποδόσεις νικητή

Στην κορυφή η Ισπανία

Σε απόδοση 5.50 βρίσκεται και η κάτοχος του Euro 2024, Ισπανία. Η Ρόχα θέλει να επιστρέψει στην παγκόσμια κορυφή, μετά το 2010.

Οι Ισπανοί έχουν στην κατοχή τους ένα Παγκόσμιο Κύπελλο (το 2010 στη Νότια Αφρική, Ολλανδία – Ισπανία 0-1 στην παράταση, με χρυσό σκόρερ τον Ινιέστα) και δεν θα έλεγαν «όχι» στο να τα κάνουν δύο μετά από 16 χρόνια.

Η νεανική ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε έχει εντυπωσιάσει ολόκληρο το ποδοσφαιρικό κοινό με τις εμφανίσεις της στο πρόγραμμα αγώνων και δίκαια τοποθετείται στην κορυφή των αντίστοιχων αποδόσεων. Λαμίν Γιαμάλ και Νίκο Γουίλιαμς «πετάνε φωτιές» στα δύο άκρα της επίθεσης, ενώ οι υπόλοιποι στέκονται παραπάνω από αξιοπρεπώς στο επίπεδο αυτό. Προφανώς και έχει βλέψεις να πάει πολύ μακριά στη διοργάνωση.

Η Γαλλία στο 6.00 για το τρόπαιο

Οι Γάλλοι των δύο τελικών στα ισάριθμα τελευταία Μουντιάλ (Γαλλία – Κροατία 4-2 το 2018 στη Ρωσία και Αργεντινή – Γαλλία 2-2, 3-3 στην παράταση, 4-2 στα πέναλτι το 2022 στο Κατάρ) ακολουθούν στη σχετική λίστα. Οι Μπλε έχουν στην τροπαιοθήκη τους δύο Παγκόσμια Κύπελλα (το 1998 και το 2018) και στόχος τους είναι να φτάσουν σε κατακτήσεις την Αργεντινή.

Με τον Ντιντιέ Ντεσάν να έχει δηλώσει πως μετά το πέρας του Μουντιάλ 2026 δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας (κλείνοντας έτσι 14 γεμάτα χρόνια), οι ποδοσφαιριστές του θέλουν να κάνουν σε αυτόν, στον εαυτό τους και στον γαλλικό λαό, ένα μεγάλο δώρο. Έτσι, το 6.00 ως απόδοση δείχνει αρκετά δελεαστικό.

Η νέα Εθνική Γαλλίας «τρομάζει» με το επιθετικό της ταλέντο, αλλά και την αμυντική της στιβαρότητα. Με τους νεαρούς (Μπαρκολά, Ολίσε και Ντουέ), τον Ντεμπελέ σε τέτοια φόρμα και τον Εμπαπέ να «τρομοκρατεί» τις αντίπαλες άμυνες είναι σε πολύ καλά χέρια. Ενώ, ο Μενιάν έχοντας μπροστά του τους Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά και Τεό Ερναντέζ δεν έχει να φοβάται τίποτα.

Θέλει να φτάσει ξανά στην πηγή και να πιει και πάλι το πιο γλυκό νερό.

Ακολουθεί η Αγγλία

Οι Άγγλοι πάνε σε ακόμα μία προσπάθεια να «σπάσουν» επιτέλους την κατάρα. Θέλουν, 60 χρόνια μετά, να κατακτήσουν το δεύτερο μεγάλο τρόπαιο (Μουντιάλ 1966, Αγγλία – Δυτική Γερμανία 4-2 μετά από παράταση).

Στο ρόστερ του Τούχελ ξεχωρίζουν οι Κέιν, Μπέλινγκχαμ και Ράις, ενώ η άμυνα δείχνει να βρίσκει τα πατήματά της. Με τον Γερμανό στον πάγκο και τέτοιο υλικό, οι προσδοκίες βρίσκονται πιο ψηλά από ποτέ για τα Τρία Λιοντάρια.

Τα τελευταία χρόνια είναι… εκεί, γύρω από την πηγή. Αλλά πλέον δεν έχουν περιθώρια, θέλουν να κατακτήσουν την κορυφή και να… απαντήσουν στην καζούρα. Στο 7.00 η απόδοσή τους.

Η πολυνίκης Βραζιλία στο 9.00

Η «σελεσάο» των πέντε κατακτήσεων (1958, 1962, 1970, 1994 και 2002) τοποθετείται ως τρίτο φαβορί στο κουπόνι για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, σε απόδοση 7.50.

Τι κι αν δεν βρίσκεται στα καλύτερά της, είναι πάντα επικίνδυνη. Ειδικά τώρα, που εδώ και καιρό ο Κάρλο Αντσελότι ανέλαβε τα ηνία της ομάδας και θα προσπαθήσει να την καθοδηγήσει στη Γη της Επαγγελίας.

Αν ο Νεϊμάρα δεν δώσει το «παρών» θα αναλάβουν εξ ολοκλήρου οι τρομεροί Βινίσιους Τζούνιορ και Ραφίνια, ο οποίος καταγράφει τρελά νούμερα.

Παράλληλα, εκτός από τους έτερους Βραζιλιάνους σταρ των ευρωπαϊκών ομάδων, τα τελευταία χρόνια αυτοί που έχουν τα ηνία της «σελεσάο» επιλέγουν αρκετούς ποδοσφαιριστές και από το Μπραζιλεϊράο (όπως συνέβαινε και παλιότερα). Κίνηση που είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων το προηγούμενο διάστημα…

Όπως και να έχει, σίγουρα την απόδοση του 9.00 δεν την προσπερνάς απλά για μια ομάδα όπως η Βραζιλία.

Η Αργεντινή στο 9.00 για το back to back

Άλλη μια απόδοση που ξεχωρίζει στη σχετική λίστα και μας κινεί το ενδιαφέρον. Ειδικότερα με τις εμφανίσεις της «αλμπισελέστε» στα προκριματικά. Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι τερμάτισε πρώτη στον όμιλο δίχως να αφήσει το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης.

Ασφαλώς, ο Μέσι παραμένει ο πρωταγωνιστής της Εθνικής Αργεντινής, την ώρα που οι Έντσο Φερνάντες και Χούλιαν Άλβαρες είναι σε εξαιρετική φόρμα.

Τέλος, ο «κέρβερος» Εμιλιάνο Μαρτίνες, με την εξαιρετική και σταθερή άμυνα που έχει μπροστά του, θέλει διακαώς να οδηγήσει την Αργεντινή στο τέταρτο Μουντιάλ, το οποίο θα είναι μάλιστα back to back. Τη λες και… προκλητική την απόδοσή του 9.00 για την Πρωταθλήτρια Κόσμου, σίγουρα δεν τη αγνοεί κανείς εύκολα.

Στο 12.00 η Πορτογαλία του Ρονάλντο

Ο Ρονάλντο θέλει στην τελευταία του «παράσταση» με την Εθνική Πορτογαλίας να κατακτήσει το πρώτο Μουντιάλ της χώρας. Οι Ίβηρες δεν τα έχουν καταφέρει ποτέ, αλλά ταυτόχρονα πλέον πιστεύουν και πιο πολύ από ποτέ.

Με τα πολυεργαλεία της Παρί (Βιτίνια και Ζοάο Νέβες), τον αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Μπρούνο Φερνάντες), τον βιονικό Κριστιάνο, και ολόκληρη τη νέα φουρνιά, η αρμάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δείχνει έτοιμη για κάτι μεγάλο.

Το «δεκατριάρι» των Γερμανών

Τη Γερμανία σίγουρα δεν μπορείς να την ξεγράψεις ποτέ από κανένα τουρνουά. Έχοντας στη συλλογή της τέσσερα Μουντιάλ (1954, 1974, 1990 και 2014) είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν στον πάγκο, η «Μάνσαφτ» παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και έχει γεμίσει με αυτοπεποίθηση.

Ο Ρούντιγκερ καθοδηγεί την άμυνα και το νεανικό δίδυμο Μουσιάλα – Βιρτς κινεί τα νήματα στην επίθεση, με τις αναλύσεις αγώνων να τους αποθεώνουν. Θα φανεί αυτό αρκετό για την Εθνική Γερμανίας; Θα το μάθουμε…

Νικητής Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 – Αποδόσεις Φαβορί

ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ισπανία 5.50 Γαλλία 6.00 Αγγλία 7.00 Βραζιλία 9.00 Αργεντινή 9.00 Πορτογαλία 12.00 Γερμανία 13.00

