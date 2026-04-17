Έβερτον – Λίβερπουλ: Το λιμάνι στα δύο με hot επιλογές!🔥

Έβερτον και Λίβερπουλ κοντράρονται στο Μέρσεϊσαϊντ (Κυριακή 19/04, 16:00) για την 33η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ, σε ένα ντέρμπι που αναμφισβήτητα συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα στο κουπόνι.

Πρόκειται για μια από τις διαχρονικότερες τοπικές «μάχες» στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, με έντονη αντιπαλότητα που συχνά αποτυπώνεται στο χορτάρι.

Προφανώς αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στο στοίχημα.

ΕΒΕΡΤΟΝ TOP5 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ TOP4 17.00 2.10

Έβερτον – Λίβερπουλ αποδόσεις

Η Έβερτον ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη Λίβερπουλ για πρώτη φορά στο νέο της γήπεδο.

Τα «ζαχαρωτά» κυνηγούν με αξιώσεις πλασάρισμα στις ευρωπαϊκές θέσεις με οδηγό την πρόσφατη εντός έδρας εμφάνιση κόντρα στην Τσέλσι, την οποία… ισοπέδωσαν 3-0. Ακολούθησε η ισοπαλία 2-2 με την Μπρέντφορντ.

Η Λίβερπουλ εστιάζει στο πρωτάθλημα μετά τον αποκλεισμό από το Τσάμπιονς Λιγκ, εκεί όπου αποδείχθηκε αξεπέραστο το εμπόδιο της Παρί Σεν Ζερμέν.

Εξάλλου «μάχεται» για να κρατηθεί εντός πεντάδας στη βαθμολογία, με τελευταίο της ματς στην Πρέμιερ Λιγκ τη νίκη 2-0 επί της Φούλαμ στο «Άνφιλντ».

Οι «ρεντς» υπερτερούν σε δυναμική και είναι λογικό να δίνονται ως οριακό φαβορί από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Με την ένταση σε πρώτο πλάνο, καθώς μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι στο Νησί, αξίζει να στραφούμε στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά.

Έβερτον – Λίβερπουλ ειδικά στοιχήματα

Σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν βρίσκονται οι δύο ομάδες, συνήθως τα μεταξύ τους στις αναλύσεις αγώνων κρύβουν μπόλικη ένταση και πάθος.

Συνεπώς οι κάρτες βρίσκονται στο προσκήνιο, ενώ η Έβερτον πάντα αποτελεί… μπελά για τη Λίβερπουλ. Άλλωστε οι «ρεντς» δεν εμπνέουν σιγουριά τη φετινή χρονιά.

Πάνω σε αυτό το σκεπτικό έχουμε ξεχωρίσει ένα δυνατό bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ+ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 10.50 ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 4.00 1Χ+OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 5.75 OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 4.20 G/G & UNDER 3,5 3.00

Έβερτον – Λίβερπουλ κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Έβερτον και τη Λίβερπουλ μπορείτε να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από τη συχνότητα του Novasports Premier League.