Σέντρα με Δώρα*

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 είναι εδώ και σήμερα. Στη διάρκεια της δεύτερης μέρας της διοργάνωσης, οι ΗΠΑ παίζουν με την Παραγουάη (13/6, 04:00) για την 1η αγωνιστική στον 4ο όμιλο και θέλουν να μπουν με το δεξί μπροστά στο κοινό τους. Επίσης, για τον 2ο όμιλο κοντράρονται Καναδάς – Βοσνία (12/6, 22:00). Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Έληξε 0-0 ή 1-1; Η Fonbet σου δίνει τα λεφτά σου πίσω!

Οι ΗΠΑ μπαίνουν με φιλοδοξίες στη διοργάνωση και θέλουν να φτάσουν μακριά. Για αρχή, να περάσουν τον (τέταρτο) όμιλο. Ως συνδιοργανωτές, μάλιστα, η πίεση είναι μεγαλύτερη, όπως και οι απαιτήσεις. Στο προηγούμενο Μουντιάλ, έφτασαν ως τους «16», ενώ προ ημερών, στο τελευταίο τους τεστ, έχασαν 2-1 από τη Γερμανία. Από την άλλη, η Παραγουάη κέρδισε 4-0 τη Νικαράγουα στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι και επιστρέφει σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 16 χρόνια. Στη διοργάνωση του 2010 είχε κάνει αξιοσημείωτη πορεία: Αποκλείστηκε στα προημιτελικά από τη μετέπειτα κάτοχο του τροπαίου, Ισπανία (1-0). Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως ο «Άσος», στο 1.90.

Παρολί που δεν χάνει!

Επιπλέον, Καναδάς και Βοσνία κοντράρονται για τον δεύτερο όμιλο. Οι γηπεδούχοι που είναι και συνδιοργανωτές του Μουντιάλ, θέλουν να κάνουν κάτι αξιόλογο. Τόσο το 2022, όσο και το 1986, στις δύο προηγούμενες (και μοναδικές) συμμετοχές σε τελική φάση, ο Καναδάς αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων, ενώ στο τελευταίο τεστ προετοιμασίας για τη φετινή διοργάνωση έμεινε στο 1-1 με την Ιρλανδία. Η Βοσνία απέκλεισε την Ιταλία στα πέναλτι, στα playoff και θα δώσει το «παρών» για δεύτερη φορά μετά το 2014. Τότε, είχε αποκλειστεί στη φάση των ομίλων. Επίσης, στο τελευταίο φιλικό έμεινε στο 1-1 με τον Παναμά. Εδώ, το «Χ» Ημίχρονο δίνεται σε απόδοση 2.00. Μάλιστα, και τα δύο παιχνίδια αυτά, δηλαδή το ΗΠΑ – Παραγουάη και το Καναδάς – Βοσνία, είναι οι Αγώνες της Ημέρας, κοινώς σε κάθε έναν θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

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