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Γερμανία – Κουρασάο: Ειδικά Στοιχήματα & Παίκτες (14/06)

Γερμανία - Κουρασάο: Ειδικά Στοιχήματα & Παίκτες (14/06)

Ώρα υπέρβασης! Η Γερμανία καλείται να βρει ξανά τη χαμένη της αίγλη και το πρώτο εμπόδιο φαντάζει βατό. Βρίσκει απέναντί της το Κουρασάο (Κυριακή 14/06, 20:00), το απόλυτο αουτσάιντερ του φετινού Μουντιάλ, σε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο κουπόνι.

Άλλωστε, το Κουρασάο πρόκειται για το μικρότερο έθνος που έχει ποτέ αγωνιστεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο άφησε εκτός την Τζαμάικα στα προκριματικά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο στοίχημα.

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Γερμανία – Κουρασάο αποδόσεις 

Η Γερμανία μπήκε σε… περιπέτειες κατά τη διάρκεια της προκριματικής φάσης. Μάλιστα, χρειάστηκε να φτάσουμε στην τελευταία αγωνιστική για να «κλειδώσει» την πολυπόθητη πρόκριση, κερδίζοντας με το εμφατικό 6-0 τη Σλοβακία.

Το Κουρασάο δεν δίστασε να αλλάξει προπονητή μόλις ένα μήνα πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. Ανέλαβε ο πολύπειρος Ντικ Άντβοκατ. Μάλιστα, η «σταχτοπούτα» του θεσμού κατάφερε να κρατήσει απαραβίαστη την εστία της στους τρεις από τέσσερις πιο πρόσφατους αγώνες.

Δεν χωράει αμφισβήτηση ποιος είναι το αφεντικό του αγώνα. Θα πρόκειται για έκπληξη μεγατόνων αν η Γερμανία χάσει βαθμούς, γεγονός που αποτυπώνεται στις αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες.

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Στη διάθεση της Γερμανίας θα πάει το παιχνίδι, με την απόδοση ακόμα και στο Over 3,5 στις αγορές των γκολ να είναι εξαιρετικά χαμηλή.

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Γερμανία – Κουρασάο ειδικά στοιχήματα 

Η Γερμανία θα επιδιώξει να μπει με το πόδι πατημένο στο γκάζι προκειμένου να καθαρίσει από νωρίς το παιχνίδι. Σύμφωνα με τη λογική αυτού του σκεπτικού, έχουμε ξεχωρίσει ορισμένα ειδικά στοιχήματα, όπως κι ένα ποντάρισμα σε ένα δυνατό bet builder.

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Γερμανία – Κουρασάο ειδικά παικτών 

Ο Κάι Χάβερτς υπήρξε καταλυτικός με την Άρσεναλ στην κατάκτηση της φετινής Πρέμιερ Λιγκ. Λογικά θα ηγηθεί της επίθεσης των «πάντσερ», οπότε θα κυνηγήσουμε να σκοράρει πρώτος στον αγώνα. Επίσης, η Γερμανία ενδέχεται να «εγκατασταθεί» στα καρέ του Κουρασάο, γεγονός που ενδέχεται να επιφέρει πολλά σουτ εντός εστίας από τους παίκτες της. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΧΑΒΕΡΤΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
ΚΙΜΙΧ OVER 1,5 ΣΟΥΤ ΕΝΤΟΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΣΑΝΕ OVER 2,5 ΣΟΥΤ ΕΝΤΟΣ ΕΣΤΙΑΣ
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