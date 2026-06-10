ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Tipsters Battle by Winmasters: Όλοι βλέπουν Μεξικό

Μεγάλη αθλητική διοργάνωση χωρίς Tipsters Battle γίνεται; Δεν γίνεται!

Πιστό στο ραντεβού του το Tipsters Battle, είναι εδώ και στο φετινό Μουντιάλ 2026 παρέα με τη winmasters.

Την προηγούμενη φορά είχαμε Euro, τώρα είναι η σειρά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η επίλεκτη ομάδα των συντακτών του kingbet.net θα σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 19 Ιουλίου.

Νίκος Τσούκας, Πάνος Γαρίδης, Louis Campora, Μηνάς Βέργης, Δημήτρης Λιαργκόβας, Ιάσονας Θεριός, Πάνος Κραψίτης, Άλκης Χριστόπουλος και Μιχαήλ Τιαπκόφ θα δίνουν καθημερινά προγνωστικά μουντιάλ (και) από αυτή τη γωνία.

Προγνωστικά Μουντιάλ σήμερα (11/06)

Αγώνας Πρόταση Απόδοση Tipster
Μεξικό – Νότια Αφρική Χ ημ./1 τελ.
3.65winmasters
 Τσούκας
Νότια Κορέα – Τσεχία Χ
3.05winmasters
 Γαρίδης
Μεξικό – Νότια Αφρική 2(1,5)+Over 0,5 Μεξικό
2.30winmasters
 Campora
Νότια Κορέα – Τσεχία Να σκοράρει: Π. Σικ
2.95winmasters
 Βέργης
Μεξικό – Νότια Αφρική 1 ημ./1 τελ.
1.99winmasters
 Λιαργκόβας
Μεξικό – Νότια Αφρική 1Χ+Over 5,5 κόρνερ
1.94winmasters
 Χριστόπουλος
Νότια Κορέα – Τσεχία 1Χ+Over 1,5
2.06winmasters
 Θεριός
Μεξικό – Νότια Αφρική 1+Under 3,5
1.95winmasters
 Κραψίτης
Νότια Κορέα – Τσεχία 2
2.90winmasters
 Τιαπκόφ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα