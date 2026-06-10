Tipsters Battle by Winmasters: Όλοι βλέπουν Μεξικό

Μεγάλη αθλητική διοργάνωση χωρίς Tipsters Battle γίνεται; Δεν γίνεται!

Πιστό στο ραντεβού του το Tipsters Battle, είναι εδώ και στο φετινό Μουντιάλ 2026 παρέα με τη winmasters.

Την προηγούμενη φορά είχαμε Euro, τώρα είναι η σειρά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η επίλεκτη ομάδα των συντακτών του kingbet.net θα σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 19 Ιουλίου.

Νίκος Τσούκας, Πάνος Γαρίδης, Louis Campora, Μηνάς Βέργης, Δημήτρης Λιαργκόβας, Ιάσονας Θεριός, Πάνος Κραψίτης, Άλκης Χριστόπουλος και Μιχαήλ Τιαπκόφ θα δίνουν καθημερινά προγνωστικά μουντιάλ (και) από αυτή τη γωνία.

Προγνωστικά Μουντιάλ σήμερα (11/06)