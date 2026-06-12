Μουντιάλ Superbet: Tι ΗΠΑτε; 1 και… ταμείο και δωρεάν παιχνίδι με έπαθλα έως 1.000.000€*!

Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε και το Μουντιάλ 2026 μπαίνει ήδη στη δεύτερη ημέρα του, με το ενδιαφέρον να ανεβαίνει κατακόρυφα.

Οι πρώτες εικόνες, οι πρώτες συγκινήσεις και οι πρώτες μάχες έδωσαν το σύνθημα για έναν μήνα γεμάτο ποδόσφαιρο, με τις Super αποδόσεις* της Superbet να συνοδεύουν κάθε στιγμή της διοργάνωσης.

Παράλληλα, οι παίκτες μπορούν να απολαύσουν όλη τη δράση του Μουντιάλ μέσα από το Super Predictor, το SuperSocial αλλά και τη Super ΤΡΙΛΙΖΑ, το δωρεάν παιχνίδι της Superbet με έπαθλα έως και 1.000.000€*.

Καναδάς – Βοσνία/Ερζεγοβίνη: Η διοργανώτρια θέλει ιδανικό ξεκίνημα

Η δεύτερη ημέρα της διοργάνωσης φέρνει στο προσκήνιο έναν από τους οικοδεσπότες του Μουντιάλ.

Ο Καναδάς κάνει την πρεμιέρα του απέναντι στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, με στόχο να αξιοποιήσει τον ενθουσιασμό της έδρας και να ξεκινήσει ιδανικά την πορεία του στον Β’ Όμιλο.

Οι Καναδοί διαθέτουν μία από τις πιο ταλαντούχες γενιές της ιστορίας τους, με ηγέτες τον Αλφόνσο Ντέιβις και τον Τζόναθαν Ντέιβιντ, παίκτες που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες σε οποιοδήποτε παιχνίδι.

Απέναντί τους, η Βοσνία/Ερζεγοβίνη επιστρέφει στη μεγάλη σκηνή με στόχο να αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει μία από τις εκπλήξεις του ομίλου. Ο πολύπειρος Έντιν Τζέκο εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς, δίνοντας εμπειρία και προσωπικότητα σε μια ομάδα που θέλει να κάνει ζημιά.

Οι αγορές γκολ, τα ειδικά παικτών και οι Super αποδόσεις* δίνουν ξεχωριστό ενδιαφέρον σε μία από τις πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις της ημέρας.

1UP* στις ΗΠΑ απέναντι στην Παραγουάη!

Ένα από τα παιχνίδια που συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα στη δεύτερη ημέρα της διοργάνωσης είναι η αναμέτρηση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Παραγουάη.

Οι Αμερικανοί, ως μία από τις διοργανώτριες χώρες, θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί μπροστά στο κοινό τους και να επιβεβαιώσουν τις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν γύρω από τη νέα γενιά της ομάδας.

Με παίκτες όπως οι Κρίστιαν Πούλισικ και Τζιοβάνι Ρέινα, οι ΗΠΑ διαθέτουν ποιότητα, ταχύτητα και ενέργεια για να φτάσουν μακριά στη διοργάνωση.

Απέναντι, η Παραγουάη επιστρέφει σε Μουντιάλ βασιζόμενη στη γνωστή της σκληράδα, τη φυσική δύναμη και την τακτική πειθαρχία που τη χαρακτηρίζει διαχρονικά.

Και επειδή το Μουντιάλ θέλει πάντα κάτι ξεχωριστό, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο 1UP* για νίκη των ΗΠΑ.

👉 Αν οι ΗΠΑ προηγηθούν με 1 γκολ διαφορά, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις το τελικό αποτέλεσμα.

Με τις Super αποδόσεις* και το 1UP*, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της ημέρας αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Αυτό το Μουντιάλ και με SuperSocial!

Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το SuperSocial της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Super Predictor: Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Μουντιάλ

Πιστεύεις ότι μπορείς να προβλέψεις ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο; Ποια ομάδα θα αποτελέσει την έκπληξη; Ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ;

Με το Super Predictor της Superbet, κάθε αγωνιστική αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Κάνε τις προβλέψεις σου για τους αγώνες του Μουντιάλ, συγκέντρωσε βαθμούς και μπες στη μάχη της κορυφής απέναντι σε χιλιάδες άλλους παίκτες.

Γιατί στο Μουντιάλ δεν αρκεί να βλέπεις μπάλα. Ήρθε η ώρα να δείξεις ότι την… ξέρεις κιόλας.

Και η Super ΤΡΙΛΙΖΑ μοιράζει μέχρι και €1.000.000*!

Το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super ΤΡΙΛΙΖΑ της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και €1.000.000*, μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή.

Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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