Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Μουντιάλ – Τι ισχύει

Το Μουντιάλ πλησιάζει. Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή θα λάβει χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Μεξικό και τον Καναδά από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 19 Ιουλίου και ο πλανήτης της μπάλας… ετοιμάζεται.

Δεν είναι λίγοι, πάντως, αυτοί που αναρωτιούνται σχετικά με τα κριτήρια ισοβαθμίας. Λογικό, καθώς τέτοιες πληροφορίες μπορούν να διαμορφώσουν και τον τρόπο που κανείς μπορεί να παίξει στοίχημα. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι ισχύει σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμήσουν στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Κριτήρια ισοβαθμίας Μουντιάλ 2026

Tο εισιτήριο για την επόμενη φάση το παίρνουν οι δύο ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις και οι οκτώ καλύτεροι τρίτοι του group stage. Η κατάταξη των ομάδων στη φάση των ομίλων καθορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Βαθμοί που αποκτήθηκαν σε όλους τους αγώνες του ομίλου Διαφορά τερμάτων σε όλους τους αγώνες του ομίλου Καλύτερη επίθεση σε όλους τους αγώνες του ομίλου Πόντοι που αποκτήθηκαν στους αγώνες μεταξύ των ομάδων Διαφορά τερμάτων στους αγώνες μεταξύ των ομάδων Καλύτερη επίθεση στους αγώνες μεταξύ των ομάδων Πόντοι fair play σε όλους τους αγώνες του ομίλου (μόνο μία αφαίρεση μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν παίκτη σε έναν αγώνα):

Κίτρινη κάρτα: −1 πόντος Έμμεση κόκκινη κάρτα (δεύτερη κίτρινη): −3 πόντοι Απευθείας κόκκινη κάρτα: −4 πόντοι Κίτρινη κάρτα και απευθείας κόκκινη κάρτα: −5 πόντοι



Τι ισχύει στη νοκ-άουτ φάση

Από εκεί και πέρα, στη νοκ-άουτ φάση συνεχίζουν 32 από τις 48 ομάδες. Σε αυτό το στάδιο, ξεχνάμε τις… ισοβαθμίες, αφού η διοργάνωση συνεχίζεται με μονές αναμετρήσεις.

Αν ένα παιχνίδι είναι ισόπαλο στο τέλος των 90 λεπτών, ακολουθεί παράταση. Δύο ημίχρονα, δηλαδή, διάρκειας 15 λεπτών έκαστο. Αν και πάλι δεν αλλάξει τίποτα, ο αγώνας κρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι.