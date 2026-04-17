Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Μουντιάλ – Τι ισχύει

κριτήρια ισοβαθμίας Μουντιάλ

Το Μουντιάλ πλησιάζει. Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή θα λάβει χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Μεξικό και τον Καναδά από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 19 Ιουλίου και ο πλανήτης της μπάλας… ετοιμάζεται.

Δεν είναι λίγοι, πάντως, αυτοί που αναρωτιούνται σχετικά με τα κριτήρια ισοβαθμίας. Λογικό, καθώς τέτοιες πληροφορίες μπορούν να διαμορφώσουν και τον τρόπο που κανείς μπορεί να παίξει στοίχημα. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι ισχύει σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμήσουν στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Κριτήρια ισοβαθμίας Μουντιάλ 2026

Tο εισιτήριο για την επόμενη φάση το παίρνουν οι δύο ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις και οι οκτώ καλύτεροι τρίτοι του group stage. Η κατάταξη των ομάδων στη φάση των ομίλων καθορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

  1. Βαθμοί που αποκτήθηκαν σε όλους τους αγώνες του ομίλου
  2. Διαφορά τερμάτων σε όλους τους αγώνες του ομίλου
  3. Καλύτερη επίθεση σε όλους τους αγώνες του ομίλου
  4. Πόντοι που αποκτήθηκαν στους αγώνες μεταξύ των ομάδων
  5. Διαφορά τερμάτων στους αγώνες μεταξύ των ομάδων
  6. Καλύτερη επίθεση στους αγώνες μεταξύ των ομάδων
  7. Πόντοι fair play σε όλους τους αγώνες του ομίλου (μόνο μία αφαίρεση μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν παίκτη σε έναν αγώνα):
    • Κίτρινη κάρτα: −1 πόντος
    • Έμμεση κόκκινη κάρτα (δεύτερη κίτρινη): −3 πόντοι
    • Απευθείας κόκκινη κάρτα: −4 πόντοι
    • Κίτρινη κάρτα και απευθείας κόκκινη κάρτα: −5 πόντοι

Τι ισχύει στη νοκ-άουτ φάση

Από εκεί και πέρα, στη νοκ-άουτ φάση συνεχίζουν 32 από τις 48 ομάδες. Σε αυτό το στάδιο, ξεχνάμε τις… ισοβαθμίες, αφού η διοργάνωση συνεχίζεται με μονές αναμετρήσεις.

Αν ένα παιχνίδι είναι ισόπαλο στο τέλος των 90 λεπτών, ακολουθεί παράταση. Δύο ημίχρονα, δηλαδή, διάρκειας 15 λεπτών έκαστο. Αν και πάλι δεν αλλάξει τίποτα, ο αγώνας κρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι.

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα