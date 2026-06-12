Δυάδα φωτιά με ενισχυμένες αποδόσεις!

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Το Παγκόσμιο Κύπελλο μόλις άρχισε και οι ομάδες… ζεσταίνονται, με το αγωνιστικό θερμόμετρο να ανεβαίνει.

Στον 2ο όμιλο η αυλαία ανοίγει με τους συνδιοργανωτές Καναδούς να υποδέχονται τη Βοσνία στο Τορόντο (22:00).

O Καναδάς του Τζέσι Μαρς συμμετέχει για τρίτη φορά στην τελική φάση και αναζητά τους πρώτους ιστορικούς βαθμούς στον θεσμό, καθώς είχε δύο «άγονες» συμμετοχές, το 1986 και το 2022.

Από την πλευρά της η Βοσνία καταγράφει την πρώτη της εμφάνιση σε τελική φάση Μουντιάλ μετά το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας και στοχεύει να διεκδικήσει την παρθενική παρουσία της στα νοκ άουτ.

Η ομάδα του Σεργκέι Μπάρμπαρεζ για να πάρει το εισιτήριο για τη Βόρεια Αμερική πέταξε εκτός τελικής φάσης την Ιταλία, την οποία νίκησε στη διαδικασία των πέναλτι στον τελικό των Playoffs.

Καναδάς – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 1:1.86 X:3.55 2:4.40

Στο πλαίσιο του 4ου ομίλου έχουμε την πρεμιέρα άλλης μίας εκ των διοργανωτών, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αντιμετωπίζουν την Παραγουάη τα ξημερώματα του Σαββάτου (04:00) στο Λος Άντζελες.

Οι Αμερικανοί του πολύπειρου σε υψηλό επίπεδο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο καταγράφουν την 10η παρουσία σε τελική φάση και φιλοδοξούν να πάνε μακριά, ξεπερνώντας ακόμα και την καλύτερη πορεία τους στον θεσμό που ήταν οι προημιτελικοί το 2002.

Όσο για τους Παραγουανούς του Γκουστάβο Άλφαρο είναι ξανά παρόντες σε τελική φάση μετά το 2010 όπου μάλιστα είχαν φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία τους στα προημιτελικά, θέλουν στην επιστροφή τους μια καλή πορεία, αρχής γενομένης από τη μονομαχία με τους οικοδεσπότες.

ΗΠΑ – Παραγουάη 1:1.98 X:3.40 2:4.00

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