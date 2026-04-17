Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ: Σούπερ ντέρμπι κορυφής με ελκυστικά ειδικά! ✨

Μεγάλη ανατροπή ή άνοιγμα ψαλίδας; Το Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ (Κυριακή 19/04, 18:30) κάλλιστα μπορεί να χαρακτηριστεί ως το ματς στο κουπόνι που θα κρίνει πολλά στην υπόθεση τίτλου στη φετινή Πρέμιερ Λιγκ.

Οι «πολίτες» εκμεταλλεύτηκαν τις πρόσφατες απώλειες βαθμών της Άρσεναλ, μείωσαν τη διαφορά από την κορυφή και με νέο τρίποντο θα την πλησιάσουν στο -3 στη βαθμολογία έχοντας μάλιστα ένα αγώνα λιγότερο.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ ΑΡΣΕΝΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 2.20 1.70

Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ αποδόσεις

Η Μάντσεστερ Σίτι βρήκε «γιατρικό» στις εγχώριες διοργανώσεις μετά τον αποκλεισμό από το Τσάμπιονς Λιγκ.

Αρχικά κατέκτησε το Λιγκ Καπ κερδίζοντας 2-0 την Άρσεναλ στον τελικό, ακολούθησε η εμφατική επικράτηση (4-0) επί της Λίβερπουλ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας και στη συνέχεια πέρασε με το ευρύ 3-0 από την έδρα της Τσέλσι για το πρωτάθλημα.

Η Άρσεναλ, με τη… ψυχή στο στόμα, απέκλεισε τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και πέρασε στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ, εκεί όπου θα αναμετρηθεί με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Προηγήθηκε η εντός έδρας γκέλα με την Μπόρνμουθ για την Πρέμιερ Λιγκ, λίγες ημέρες μετά τα απανωτά «χτυπήματα» σε Λιγκ Καπ και Κύπελλο. Συνεπώς δείχνει σαν να μην μπορεί να αντέξει το βάρος του φαβορί στην κούρσα τίτλου.

Τσεκάροντας το σετ αποδόσεων από τις στοιχηματικές εταιρίες βρίσκουμε σε πτώση τον άσο της Μάντσεστερ Σίτι και το διπλό σε τιμή άνω του 4.00!

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΡΣΕΝΑΛ 1.85 3.65 4.20

Σχετικά ισορροπημένο είναι το σκηνικό στις αγορές των γκολ, με τα Over 2,5 και Under 2,5 να προσφέρονται σε κοντινή απόδοση.

Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ ειδικά στοιχήματα

Σαν ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες μοιάζει το συγκεκριμένο αντάμωμα στα προγνωστικά στοιχήματος.

Μπορεί η Μάντσεστερ Σίτι να βρίσκεται σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση και να έχει την αβάντα της έδρας, ωστόσο η Άρσεναλ είναι δυνατή στα «στημένα» και αμύνεται αποτελεσματικά.

Συνεπώς αξίζει να στραφούμε σε ειδικά στοιχήματα, ενώ πάντα υπάρχει ως εναλλακτική λύση το bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 5,5 ΚΟΡΝΕΡ

4.15 ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ: 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 3.50 G/G+X+OVER 0,5 ΓΚΟΛ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 6.50 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 3.45 ΣΕΜΕΝΙΟ 2+ΣΟΥΤ ΕΝΤΟΣ ΕΣΤΙΑΣ 3.50

Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Άρσεναλ μπορείτε να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από τη συχνότητα του Novasports Premier League.