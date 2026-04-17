Με 0% γκανιότα ο Παναθηναϊκός για ιδανικό φινάλε με την Εφές και όλη η Παρασκευή με σούπερ «Ενισχύσεις»

Ο Παναθηναϊκός έφτασε πλέον στην τελευταία αγωνιστική της EuroLeague με έναν και μοναδικό στόχο: νίκη πάση θυσία και… αναμονή για τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Με ρεκόρ 21-16 και ισοβαθμία στην 7η θέση, οι «Πράσινοι» έχουν ακόμη σενάρια που τους φέρνουν μέχρι και στην 6άδα, αποφεύγοντας τα play-in, αλλά και σενάρια που τους ρίχνουν πιο χαμηλά αν στραβώσει το βράδυ.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές, όλες τις επιλογές για τα παιχνίδια της ημέρας και ανακαλύψτε τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

Η ήττα από τη Βαλένθια (102-84) “φρέναρε” τη δυναμική που είχε δημιουργηθεί μετά τη μεγάλη νίκη στη Βαρκελώνη επί της Μπαρτσελόνα (93-79), ένα ματς που έδειξε ότι η ομάδα όταν είναι στα καλά της δεν έχει ταβάνι. Εκεί, ο Παναθηναϊκός είχε πλουραλισμό (έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων), κυριαρχία στα ριμπάουντ και εξαιρετικά ποσοστά (68% δίποντα, 55% τρίποντα), στοιχεία που όταν εμφανίζονται μαζί, τον καθιστούν ομάδα Final Four.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.45: Λεσόρ Over 9.5 πόντοι & Ερνανγκόμεθ Over 6.5 ριμπάουντ

Απέναντι του, η Αναντολού Εφές έρχεται χωρίς βαθμολογικό κίνητρο, αλλά όχι αδιάφορη. Με 12-25 και πιο χαμηλά από ποτέ στη βαθμολογία, έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει ελεύθερα και επικίνδυνα, όπως φάνηκε στις πρόσφατες νίκες της, αλλά και στις διακυμάνσεις της απόδοσής της. Η προϊστορία είναι με το μέρος του Παναθηναϊκού, που έχει πάρει σημαντικές νίκες τα τελευταία χρόνια, ενώ φέτος επικράτησε και στην Πόλη με 95-81. Το ΟΑΚΑ αναμένεται γεμάτο, με τον κόσμο να δίνει την ώθηση σε ένα παιχνίδι που μοιάζει με “τελικό πριν τους τελικούς”.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 2.54: Ζάλγκιρις Κάουνας & Over 178.5 πόντοι

Η τελευταία αγωνιστική της EuroLeague φέρνει τη Ζάλγκιρις μπροστά σε μια τεράστια ευκαιρία: να “κλειδώσει” την παρουσία της στην εξάδα και να αποφύγει τα play-in. Με ρεκόρ 22-15, οι Λιθουανοί κρατούν την τύχη στα χέρια τους και γνωρίζουν ότι με νίκη απέναντι στην Παρί πετυχαίνουν τον βασικό στόχο της σεζόν.

Το momentum είναι ξεκάθαρα με το μέρος τους. Σε έναν μήνα που θυμίζει… playoff mode, η Ζάλγκιρις μετρά 10 νίκες στα τελευταία 11 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, δείχνοντας χαρακτήρα και συνέπεια. Ακόμα και η απρόσμενη εντός ήττα από την Ντουμπάι λειτούργησε σαν “καμπανάκι”, με την ομάδα να αντιδρά άμεσα και να επιστρέφει στις επιτυχίες.

Απέναντι της, η Παρί ταξίδεψε χωρίς βαθμολογικό άγχος, αλλά με καλή ψυχολογία. Με έξι νίκες στα τελευταία επτά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, δείχνει ανεβασμένη και παίζει χωρίς πίεση. Το στιλ της είναι εντελώς διαφορετικό: υψηλός ρυθμός, άμεσες επιθέσεις, πολλές κατοχές και έμφαση στο τρίποντο.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.20: Ημίχρονο/Ίντερ – Τελικό/Ίντερ & Under 3.5 γκολ

Η Ίντερ έχει μπει στην τελική ευθεία της σεζόν και κοιτάζει πώς θα “κλειδώσει” το Scudetto όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Με 75 βαθμούς σε 32 αγωνιστικές και την καλύτερη επίθεση της κατηγορίας (75 γκολ), οι Νερατζούρι έχουν χτίσει διαφορά από τους διώκτες τους και δείχνουν έτοιμοι να την διευρύνουν ακόμα περισσότερο απέναντι στην Κάλιαρι.

Στο “Μεάτσα” η εικόνα είναι επιβλητική. Η Ίντερ παραμένει αήττητη σε εννέα διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος εντός έδρας, σκοράρει με συνέπεια και επιβάλλει τις δικές τις απαιτήσεις από νωρίς. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει την κορυφαία επίθεση στη Serie A, αλλά και μία από τις πιο ισορροπημένες συνολικά παρουσίες. Απέναντί της, η Κάλιαρι δίνει τη δική της μάχη για την παραμονή. Βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία, μόλις λίγους βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, και κάθε παιχνίδι είναι “τελικός”, μετρώντας τρεις ήττες στα τέσσερα τελευταία ταξίδια και συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς clean sheet.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ