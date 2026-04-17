Μουντιάλ 2026 τηλεοπτικά δικαιώματα – Πού θα δω το Μουντιάλ;

Το Μουντιάλ 2026 είναι πιο κοντά από όσο πιστεύουμε. Λίγη υπομονή πρέπει να κάνουμε ακόμα και το καλοκαιράκι έρχεται να μας γεμίσει με ποδοσφαιρική και στοιχηματική δράση. Άλλωστε, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, που πάντα καθηλώνει. Είναι πολύ σημαντικό πάντως να ξέρουμε και πού θα την απολαύσουμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα μουντιάλ 2026 τηλεοπτικά δικαιώματα.

Μουντιάλ 2026 Κανάλι

Το μουντιάλ 2026 κανάλι που θα προβάλει όλους τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι η ΕΡΤ. Η Δημόσια Τηλεόραση παίζει ξανά μπάλα στο Μουντιάλ και θα μεταδώσει ζωντανά φυσικά και τους 104 αγώνες της διοργάνωσης, από την πρεμιέρα μέχρι τον τελικό.

Ο «γάμος» ερτ μουντιάλ 2026, μάλιστα, δεν έγινε με αζημίωτο, καθώς τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποκτήθηκαν αντί περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Πού μπορώ να δω το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026;

Κάπως έτσι, όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι στην Ελλάδα θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν δωρεάν κάθε αγώνα μουντιάλ 2026 ερτ στην τηλεόραση. Καθώς και τις σχετικές εκπομπές. Συγκεκριμένα, η ΕΡΤ θα αξιοποιήσει αρκετά κανάλια. Το Μουντιάλ 2026 μπορούμε να το απολαύσουμε στα εξής:

ΕΡΤ1

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΕΡΤ3

ΕΡΤ Sports 1

ΕΡΤ Sports 2

ΕΡΤ Sports 3

ΕΡΤ Sports 4

Το… αυτονόητο είναι πως κάθε πληροφορία για κάθε παιχνίδι και κάθε μουντιάλ 2026 κανάλι μπορείτε να τη βρείτε στο πάντα ανανεωμένο και έγκυρο πρόγραμμα tv της Kingbet.