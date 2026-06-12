Ώρα για Game5 στο ΝΒΑ και σούπερ έπαθλο* ανταμοιβής από τη Stoiximan!

Τα φώτα του παγκόσμιου μπάσκετ πέφτουν ξανά στους NBA Finals και η σειρά φτάνει σε σημείο καμπής! Οι Νικς απέχουν μία νίκη από την κατάκτηση του τίτλου, όμως οι Σπερς δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Το Game 5 μπορεί να στεφθεί βραδιά πρωταθλητή ή να δώσει νέα ζωή στη σειρά!

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Η Νέα Υόρκη πήρε μία συγκλονιστική νίκη στο Game 4 και προηγείται πλέον με 3-1 στη σειρά. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο OG Anunoby, ο οποίος πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας του στους τελικούς, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με το νικητήριο καλάθι που «πάγωσε» το Σαν Αντόνιο και έφερε τους Νικς μία ανάσα από τον τίτλο. Από την άλλη, ο Victor Wembanyama πραγματοποίησε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση που δίνει ελπίδες στους Σπερς. Πλέον, όλα οδηγούν στο Game 5, όπου οι Νικς ψάχνουν τη νίκη που θα τους χαρίσει το πρώτο τους πρωτάθλημα μετά από δεκαετίες, ενώ οι Σπερς καλούνται να απαντήσουν για να κρατήσουν τη σειρά ζωντανή!

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Θα ολοκληρώσουν οι Νικς το “όνειρο” ή θα απαντήσουν οι Σπερς στέλνοντας τη σειρά σε νέο επεισόδιο; Το Mission δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία σε μία αναμέτρηση όπου κάθε φάση μπορεί να αλλάξει την ιστορία του πρωταθλήματος!

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