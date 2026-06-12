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Η Kingbet πάει Μουντιάλ με παραγωγές γεμάτες μπάλα και στοίχημα!

Η ώρα που περιμένουν οι ποδοσφαιρόφιλοι σε όλο τον πλανήτη έφτασε. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 είναι εδώ και τα γήπεδα σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν τις κορυφαίες Εθνικές Ομάδες του πλανήτη.

Αναμφίβολα, η Kingbet δεν γινόταν να λείπει από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού και έχει ετοιμάσει κυριολεκτικά ομαδάρα.

Καθημερινά, εκτός από τις εμπεριστατωμένες αναλύσεις και τα ψαγμένα προγνωστικά, θα μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα αλλά και να μάθετε… μπαλίτσα από τους κορυφαίους του είδους.

90 Λεπτά Μουντιάλ

Ο Ισίδωρος Πρίντεζης και ο Νίκος Νταμπίζας μας υποδέχονται LIVE δύο φορές την εβδομάδα (κάθε Τρίτη και Παρασκευή, 17:00-18:30) και συζητούν όσα συμβαίνουν στα γήπεδα του Μουντιάλ.

Μέσα σε 90 λεπτά κάνουν πλήρη ανάλυση των μεγάλων ματς της διοργάνωσης, παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους, από δημοσιογράφους που βρίσκονται στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, μέχρι θρύλους του ποδοσφαίρου.

Super Dudes

Μία χιουμοριστική εκπομπή με τον Χρήστο Κιτσίκη και τον Τάσο Τσαλούχο.

Οι δύο Instagram comedians μιλάμε για μπάλα δύο φορές κάθε εβδομάδα και παίζουν στο Playstation το μεγάλο ματς της ημέρας, καταλήγοντας σε πρόβλεψη, ανάλογα με το τι έδειξαν τα… χειριστήρια.

Tip of the Day

Η Λίλα Κουντουριώτη δίνει τις στοιχηματικές της προβλέψεις κάθε μέρα μέσα από το Instagram της Kingbet.

Το μεγάλο ματς της ημέρας ξεψαχνίζεται από τη Λίλα, η οποία ανακαλύπτει όμορφες ιστορίες σχετικές με το ζευγάρι, καταλήγοντας στην πρότασή της.

Long Story Short

Μία φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Σάββατο, η Αριάνα Παπαγιάννη μάς περιμένει στα σόσιαλ της Kingbet για να ασχοληθεί με ένα παιχνίδι. Θα είναι το πιο δυνατό ή το πιο παράξενο; Κανείς δεν ξέρει.

Όμως πάντα θα βρίσκει τον τρόπο να δει το παιχνίδι όπως κανένας άλλος.

Show me the Money

Η Live στοιχηματική εκπομπή της Kingbet, με βασικό παρουσιαστή τον Θανάση Κυλώνη, θα κρατάει συντροφιά στους φίλους του Μουντιάλ στη διάρκεια του prime time παιχνιδιού κάθε μέρας από τις 22:00 έως τα μεσάνυχτα.

Στοιχηματικές προτάσεις, αλληλεπίδραση με τον κόσμο και χιούμορ συνθέτουν την πιο fun στοιχηματική εκπομπή του Μουντιάλ.

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