ΜΠΑΜ FC: Διεκδικείς φανέλες της πιο viral ομάδας της Ελλάδας! (διαγωνισμός*)

Ο μεγάλος διαγωνισμός* του PS Blog σου δίνει την ευκαιρία να αποκτήσεις μία από τις επίσημες φανέλες της ΜΠΑΜ FC, της ομάδας που έχει καταφέρει να γίνει φαινόμενο τόσο στα γήπεδα όσο και στα social media!

Η ΜΠΑΜ FC συνεχίζει να γράφει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ομάδα που ιδρύθηκε το 2021 από τους youtubers Madney και Karpouzis πανηγύρισε την τέταρτη συνεχόμενη άνοδό της και τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Γ’ Εθνική, συνεχίζοντας το εντυπωσιακό της ταξίδι από τα τοπικά πρωταθλήματα προς τις εθνικές κατηγορίες.

Κι εσύ μπορείς τώρα να γίνεις κομμάτι αυτής της ξεχωριστής ποδοσφαιρικής ιστορίας, καθώς το PS Blog κληρώνει*:

• 10 λευκές φανέλες ΜΠΑΜ FC

• 10 πορτοκαλί φανέλες ΜΠΑΜ FC

• 10 μαύρες φανέλες ΜΠΑΜ FC

Συνολικά 30 τυχεροί* νικητές θα αποκτήσουν μία αυθεντική φανέλα της ΜΠΑΜ FC και θα φορέσουν τα χρώματα της πιο viral ομάδας της Ελλάδας, που συνεχίζει να σπάει κάθε προσδοκία εντός και εκτός γηπέδων.

Ο διαγωνισμός* ολοκληρώνεται την Κυριακή (21/06/2026, 23:59).

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

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