Ολλανδία – Ιαπωνία: Ειδικά στοιχήματα και Παίκτες (14/06)

Κρας τεστ με το… καλημέρα. Ολλανδία και Ιαπωνία έρχονται αντιμέτωπες για τον 7ο όμιλο, σε μια αναμέτρηση στο κουπόνι που προβλέπεται σχετικά αμφίρροπη.

Η Ολλανδία είναι η ομάδα με τους περισσότερους χαμένους τελικούς (3) στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα βρίσκεται για 12η φορά σε τελική φάση. Πάντα υπολογίσιμη η Ιαπωνία, πάμε να ρίξουμε μια ματιά το στοίχημα.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΙΑΠΩΝΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 23.00 55.00

Ολλανδία – Ιαπωνία αποδόσεις

Υπό την καθοδήγηση του Ρόναλντ Κούμαν, η Ολλανδία δεν συνάντησε καμιά δυσκολία στα προκριματικά. Πέρασε ως πρώτη και αήττητη από το γκρουπ, με έξι νίκες και δύο ισοπαλίες. Στα προγνωστικά στοιχήματος είναι μέσα στη δεκάδα των φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Η Ιαπωνία στο προηγούμενο Μουντιάλ δεν δίστασε να πάρει την πρωτιά στο γκρουπ που ανάμεσα στις ομάδες ήταν τα… θηρία Ισπανία και Γερμανία. Ωστόσο, δεν έχει φτάσει ποτέ στα προημιτελικά.

Οι αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες χρίζουν οριακό φαβορί την Ολλανδία.

Οριακές καταστάσεις στις αγορές των γκολ, με το Over 2,5 να βρίσκεται σε ικανοποιητική τιμή στη Stoiximan.

Ολλανδία – Ιαπωνία ειδικά στοιχήματα

Πρόκειται για μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο ομάδες που συνήθως αγωνίζονται με έντονο πάθος και ένταση. Επομένως, δεν αποκλείουμε να επιβεβαιωθεί ηψηλό line στις κάρτες. Ταυτόχρονα, αμφότερες διαθέτουν επιθετικές λύσεις, οπότε πιθανό να δούμε ένα ματς με γκολ εκατέρωθεν.

Κατά συνέπεια, με γνώμονα το συγκεκριμένο σκεπτικό, έχουμε ξεχωρίσει ένα ελκυστικό bet builder και ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε ικανοποιητικές αποδόσεις.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 5.00 ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ Η ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ 2+ΚΑΡΤΕΣ 3.40 1Χ+G/G+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 4.20 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΟΛ: ΠΕΝΑΛΤΙ 7.00 ΣΚΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ: 2-1 ή 3-1 ή 4-1 5.20

Ολλανδία – Ιαπωνία ειδικά παικτών

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΚΑΚΠΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 3.10 ΝΤΟΥΜΦΡΙΣ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ 4.50

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