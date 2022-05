Το Who Wants to be a Millionaire Live Roulette παίζει στην bwin

Το «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος» είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα τηλεπαιχνίδια παγκοσμίως! Με αφετηρία το 1998 και το βρετανικό κανάλι ITV, κατάφερε να μπει στις μικρές οθόνες 160 χωρών, αποκτώντας οπαδούς όλων των ηλικιών, αλλά και στη μεγάλη οθόνη, με το οσκαρικό “Slumdog Millionaire” (2008). Το “Who Wants to be a […]