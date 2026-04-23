Πρώτος Σκόρερ Μουντιάλ 2026 – Στοίχημα Αποδόσεις Φαβορί

Με τις υποχρεώσεις των ομάδων σε συλλογικό επίπεδο να έχουν μπει στην τελική τους ευθεία, μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 19 Ιουλίου στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Στις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες υπάρχει ήδη πληθώρα επιλογών για στοίχημα στο Μουντιάλ 2026, ένα από αυτά αφορά και το ποιος θα είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης.

Αποδόσεις Πρώτου Σκόρερ Μουντιάλ 2026

Πώς διαμορφώνονται, όμως, οι αποδοσεις πρωτου σκορερ μουντιαλ για το επερχόμενο τουρνουά; Θα μπορέσει ο Κιλιάν Εμπαπέ να διατηρήσει τα σκήπτρα και ταυτόχρονα να οδηγήσει τη Γαλλία στην κορυφή για 3η φορά στην ιστορία της;

Μπορεί ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά του 2018 στη Ρωσία, Χάρι Κέιν, να επαναλάβει το προ οκταετίας επίτευγμά του; Ή θα έχουμε νέο πρόσωπο στην κορυφή της λίστας;

Σημειώνεται πως πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι συμμετέχουσες είναι πλέον 48 και όχι 32, όπως είχαμε συνηθίσει, γεγονός που ενδεχομένως ανεβάσει το line συγκριτικά με τα προηγούμενα τουρνουά.

Τα φαβορί για πρωτοι σκορερ μουντιαλ

Φαβορί για το back 2 back ο Εμπαπέ

Στα γήπεδα του Κατάρ, αυτός που κατέκτησε τον τίτλο του πρώτου σκόρερ ήταν ο Κιλιάν Μπαπέ, βρίσκοντας 8 φορές δίχτυα. Ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης κόντεψε να… σηκώσει μόνος του την κούπα, με το χατ τρικ του στον τελικό απέναντι στην Αργεντινή, όμως η Γαλλία ηττήθηκε στα πέναλτι.

Η τιμή του Γάλλου -ο οποίος συγκαταλέγεται ήδη στους 10 τοπ σκορερ μουντιαλ όλων των εποχών- βρίσκεται στο 7.00 στην bet365, κάτι που τον καθιστά φαβορί ώστε να κόψει και πάλι πρώτος το νήμα. Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν συγκαταλέγεται μεταξύ των φαβορί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 αποδόσεις νικητή, ενώ θα αντιμετωπίσει στον όμιλό της τη Νορβηγία, τη Σενεγάλη και το Ιράκ.

Χρονιά καριέρας ο… 8άρης Κέιν

Δεύτερο στη λίστα συναντάμε τον Χάρι Κέιν, σε απόδοση 8.00. Ο Άγγλος φορ διανύει την πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του, κατέκτησε την Μπουντεσλίγκα και θέλει να κάνει το τρεμπλ με τη φανέλα της Μπάγερν.

Στο Κατάρ έμεινε μακριά από τα στάνταρ του, βρίσκοντας μόλις δύο φορές δίχτυα, ενώ στη διοργάνωση του 2018 τερμάτισε πρώτος με 6 γκολ. Η Αγγλία παίρνει μέρος στον τελευταίο όμιλο, με Κροατία, Γκάνα και Παναμά.

Σε τιμή-πρόκληση ο Μέσι

Τρίτο φαβορί για μουντιαλ πρωτοσ σκορερ ο Λιονέλ Μέσι. Ο άσος της Ίντερ Μαϊάμι έκανε το όνειρό του πραγματικότητα στα γήπεδα του Κατάρ και με μυθικές εμφανίσεις οδήγησε την Αργεντινή στη Γη της Επαγγελίας. Όπως ο Εμπαπέ, έτσι και ο Μέσι συγκαταλέγεται στη λίστα πρώτοι σκόρερ σε μουντιάλ όλων των εποχών, ευρισκόμενος μάλιστα στην 4η θέση με 13 τέρματα.

Οπότε, ενόψει του (εκτός απροόπτου) τελευταίου του Μουντιάλ, θα έχει έναν έξτρα στόχο. Να περάσει τον Μίροσλαβ Κλόζε των 16 τερμάτων και να ανέβει στην κορυφή και αυτής της λίστας.

Στο 13.00 η απόδοση για πρωτοσ σκορερ μουντιαλ στην bet365. Σε όμιλο με Αυστρία, Αλγερία και Ιορδανία η Αργεντινή.

Βγάζει μάτι το 15άρι του Έρλινγκ

Τέταρτο, σε απόδοση 15.00, συναντάμε τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός φορ της Μάντσεστερ Σίτι στάθηκε αντάξιος των προσδοκιών και οδήγησε τη χώρα του στα τελικά για πρώτη φορά από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998.

Η «χρυσή φουρνιά» των Νορβηγών έχει υψηλές βλέψεις, με τη μεσοεπιθετική της γραμμή να απαρτίζεται από παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου, οι οποίοι αναμφίβολα δύνανται να… ταΐσουν τον Χάαλαντ.

Με ενθουσιασμό στην παρθενική του συμμετοχή σε μεγάλο τουρνουά εθνικών ομάδων, θα αντιμετωπίσει τις Γαλλία, Σενεγάλη και Ιράκ στον 9ο όμιλο.

Από κοντά ο Γιαμάλ

Στην ίδια τιμή (15.00) βρίσκουμε και τον Λαμίν Γιαμάλ. Το νέο μεγάλο αστέρι της Μπαρτσελόνα άφησε τα διαπιστευτήριά του στο προ διετίας EURO, το οποίο και κατέκτησε με την Ισπανία.

Πρώτος σε ασίστ στη συγκεκριμένη διοργάνωση ο 18χρονος, δύο χρόνια αργότερα θα επιδιώξει να φτάσει στην κορυφή του κόσμου με τη «ρόχα». Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε θα βρεθεί στον 8ο όμιλο, με Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία και Πράσινο Ακρωτήρι.

Ποιος θα βγει πρωτος σκορερ στο Μουντιάλ; – Προγνωστικά

Από τις πιο δημοφιλείς αγορές για μακροχρόνια στοιχήματα και προγνωστικά Μουντιάλ είναι και αυτή που αφορά τον πρώτο σκόρερ.

Αυτό που πρέπει να μελετήσει ο παίκτης προτού ποντάρει είναι το μονοπάτι των φαβορί ως τον τελικό. Όσο πιο μακριά φτάσει μία χώρα, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες να διαθέτει στο ρόστερ της και τον ποδοσφαιριστή που θα σημειώσει τα περισσότερα γκολ.

Βάσει και των αποδόσεων από τις στοιχηματικές εταιρίες, έχει αξία να ποντάρει κανείς σε Εμπαπέ/Κέιν, καθώς Γαλλία και Αγγλία αναμένεται να φτάσουν μακριά στο Μουντιάλ 2026.

Επιπλέον, αμφότεροι εκτελούν τα πέναλτι, κάτι το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο σε ένα τουρνουά στο οποίο η κάθε ομάδα θα δώσει μονοψήφιο αριθμό αγώνων.

Τα καλύτερα προγνωστικά στοιχήματος αλλά και τις πιο ελκυστικές προσφορές για στοίχημα στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο θα τις βρείτε στο kingbet.net.