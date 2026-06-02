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Σουηδία – Ελλάδα: Απαιτητικό τεστ με δελεαστικές επιλογές!💥

Σουηδία – Ελλάδα: Απαιτητικό τεστ με δελεαστικές επιλογές!💥

Η Ελλάδα μετράει δυνάμεις απέναντι στη Σουηδία, σε μια άκρως ενδιαφέρουσα φιλική αναμέτρηση στο κουπόνι.

Είναι το πρώτο από τα δύο τεστ που θα δώσει η «γαλανόλευκη», στο πλαίσιο προετοιμασίας για τους επερχόμενους δύσκολους αγώνες του Σεπτεμβρίου στο Nations League. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο στοίχημα.

Σουηδία – Ελλάδα αποδόσεις 

Η Σουηδία μπορεί να έχει εξασφαλίσει θέση για το Μουντιάλ 2026, ωστόσο συνεχίζει να μην πείθει με την εικόνα της εντός αγωνιστικού χώρου. Τερμάτισε τελευταία στο γκρουπ των προκριματικών με Ελβετία, Σλοβενία και Κόσοβο, αλλά εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ευκαιρία μέσω του Nations League και πήρε την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Σε πρόσφατο φιλικό ηττήθηκε 3-1 από τη Νορβηγία.

Η Εθνική μας ομάδα απέτυχε για ακόμα μια φορά να βρεθεί σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης και θα επιδιώξει restart. Άλλωστε έχει μπροστά της τους αγώνες του Nations League με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, ενώ σε βάθος χρόνου στοχεύει στην πρόκριση του EURO 2028. Ακολουθεί (07/06) το φιλικό απέναντι στην Ιταλία.

Μελετώντας το ζευγάρι βρίσκουμε σε ρόλο οριακού φαβορί από τις στοιχηματικές εταιρίες τη γηπεδούχο Σουηδία, η οποία θα ψάξει άμεσα απαντήσεις.

ΣΟΥΗΔΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Πάντα χρήσιμο είναι ένα τσεκάρισμα στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά στοιχήματος.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.76elabet

Σουηδία – Ελλάδα ειδικά στοιχήματα 

Σχετικά μοιρασμένη είναι η προϊστορία. Συγκεκριμένα, οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 8 φορές (επίσημα και φιλικά), ανεξαρτήτως έδρας, με την Ελλάδα να μετράει τρεις νίκες, η Σουηδία δύο και τρία ματς έληξαν ισόπαλα. Προφανώς αξίζει να ανοίξουμε το παιχνίδι μας, με τα ειδικά στοιχήματα να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Επιπλέον έχουμε ξεχωρίσει ένα ελκυστικό bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ ΝΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
1Χ+G/G+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΟΛ 20:00-29:59
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ: 2-1, 3-1, 4-1

Σουηδία – Ελλάδα κανάλι

Το φιλικό ανάμεσα στη Σουηδία και την Ελλάδα έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση στον ALPHA. Σέντρα της αναμέτρησης είναι στις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης (04/06) κι εσείς δεν ξεχνάτε πως κάθε σχετική πληροφορία τη βρίσκεται στο πρόγραμμα tv της Kingbet.

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