Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Πράξη δεύτερη στους Τελικούς με τρομερές αποδόσεις! 🏆💥

Το ξέραμε και πριν το τζάμπολ, το είδαμε να επιβεβαιώνεται και στο παρκέ. Όποια κι αν είναι η διαφορά των δύο ομάδων αυτή τη στιγμή, ένα ντέρμπι «αιωνίων» είναι πάντα απρόβλεπτο και αμφίρροπο στα προγνωστικά μπάσκετ.

Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο… σκύλιασε και έβαλε πολύ δύσκολα στον ανώτερο συνολικά Ολυμπιακό, που εν τέλει γλίτωσε το κάζο και έκανε το 1-0 στη σειρά, παίρνοντας τη νίκη στο κουπόνι με 82-76. Η δράση πια μεταφέρεται στο Telekom Center, με τη δεύτερη πράξη των Τελικών της Basket League, που θα κρίνει πάρα πολλά. Πάμε να δούμε τι παίζει με το στοίχημα!

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 4.25 1.22

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός αποδόσεις

Ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ έδειξε πως έχει σφυγμό. Και αυτή τη στιγμή έχει πολύ υψηλό κίνητρο, παίζοντας τα… ρέστα του για το πρωτάθλημα. Με τον κόσμο του στο πλευρό του, θα τα δώσει όλα για τη νίκη και είναι τα φαβορί για αυτή, σύμφωνα με τις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες.

To line όσον αφορά στους πόντους έχει τοποθετηθεί στο 170,5. Ας δούμε πόσο πληρώνουν τα Over/Under.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός ειδικά στοιχήματα

Και πάλι αναμένουμε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση και πάθος, μεταξύ δύο κορυφαίων ομάδων. Για αυτό Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αξίζουν και τα… κορυφαία στοιχήματα με τις καλύτερες αποδόσεις. Ο λόγος, προφανώς, για τα ειδικά και τα συνδυαστικά, τα bet builder που έχουν αυξημένη αξία και χαρίζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις επιλογές που ξεχωρίσαμε και να… πάρετε έμπνευση για τις δικές σας.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ OVER 18,5 ΕΥΣΤΟΧΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ+ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ OVER 70,5+ΑΣΙΣΤ OVER 39,5 6.50 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -4,5+OVER 170,5 6.40 ΝΑΝ OVER 19,5 ΠΟΝΤΟΙ+ΦΟΥΡΝΙΕ+ΟΣΜΑΝ OVER 14,5 ΠΟΝΤΟΙ 5.60 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 6-10 ΠΟΝΤΟΥΣ 4.75 ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 10.00

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός κανάλι

Το μεγάλο Game 2 των Τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2. Εσείς δεν ξεχνάτε ότι για να μάθετε ώρα και ημερομηνία κάποιου αγώνα, απλά επισκέπτεστε το πρόγραμμα tv της Kingbet.