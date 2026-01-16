Ενισχυμένες* αποδόσεις σήμερα 🚀 Τι θα βρείτε στo Pamestoixima

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Οι Ενισχυμένες* αποδόσεις συγκαταλέγονται στις πιο δελεαστικές αγορές που προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρίες σε μία αναμέτρηση. Έτσι, δίνουν επιπλέον κίνητρο στον παίκτη ώστε να τις επιλέξει.

Ουσιαστικά, οι επιλεγμένες αυτές αγορές προσφέρονται σε υψηλότερη απόδοση συγκριτικά με την πρότερη τιμολόγησή τους. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα βρείτε ενισχυμένες* αποδόσεις και στις στοιχηματικές προσφορές.

Στο kingbet.net συγκεντρώσαμε τις καλύτερες ενισχυμένες* αποδόσεις της ημέρας από το pamestoixima.gr.

Οι καλύτερες ενισχυμένες* αποδόσεις σήμερα

Super Ενισχυμένες* Pamestoixima
Παρί Σεν Ζερμέν – Λιλ Over 1,5 γκολ Παρί+Over 6,5 κόρνερ Παρί
3.40pamestoixima
Παρί Σεν Ζερμέν – Λιλ Over 2,5 γκολ+Under 8,5 κόρνερ
3.70pamestoixima
Βέρντερ – Άιντραχτ Over 2,5 γκολ+Over 9,5 κόρνερ
3.60pamestoixima
Βέρντερ – Άιντραχτ Over 0,5 γκολ Βέρντερ+Over 5,5 κόρνερ Βέρντερ
3.50pamestoixima
Πίζα – Αταλάντα Σκορ πολλαπλών επιλογών 0-1, 0-2, 0-3
3.30pamestoixima
Εσπανιόλ – Χιρόνα Over 1,5 γκολ 1ο ημίχρονο+Over 1,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο
3.55pamestoixima
Μονακό – Λοριάν G/G+Over 9,5 κόρνερ
3.45pamestoixima
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα Νίκη Ρεάλ, 5+ ασίστ Καμπάτσο, 4+ ριμπάουντ Χεζόνια
4.15pamestoixima
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα Νίκη Μπαρτσελόνα, 4+ ασίστ Σατοράνσκι, 4+ ριμπάουντ Σατοράνσκι
6.25pamestoixima

Ρίξε μια ματιά και στις προτάσεις για στοίχημα σήμερα

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

