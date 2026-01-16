Ενισχυμένες* αποδόσεις σήμερα 🚀 Τι θα βρείτε στo Pamestoixima

Οι Ενισχυμένες* αποδόσεις συγκαταλέγονται στις πιο δελεαστικές αγορές που προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρίες σε μία αναμέτρηση. Έτσι, δίνουν επιπλέον κίνητρο στον παίκτη ώστε να τις επιλέξει.

Ουσιαστικά, οι επιλεγμένες αυτές αγορές προσφέρονται σε υψηλότερη απόδοση συγκριτικά με την πρότερη τιμολόγησή τους. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα βρείτε ενισχυμένες* αποδόσεις και στις στοιχηματικές προσφορές.

Στο kingbet.net συγκεντρώσαμε τις καλύτερες ενισχυμένες* αποδόσεις της ημέρας από το pamestoixima.gr.

Οι καλύτερες ενισχυμένες* αποδόσεις σήμερα

Super Ενισχυμένες* Pamestoixima Παρί Σεν Ζερμέν – Λιλ Over 1,5 γκολ Παρί+Over 6,5 κόρνερ Παρί 3.40 Παρί Σεν Ζερμέν – Λιλ Over 2,5 γκολ+Under 8,5 κόρνερ 3.70 Βέρντερ – Άιντραχτ Over 2,5 γκολ+Over 9,5 κόρνερ 3.60 Βέρντερ – Άιντραχτ Over 0,5 γκολ Βέρντερ+Over 5,5 κόρνερ Βέρντερ 3.50 Πίζα – Αταλάντα Σκορ πολλαπλών επιλογών 0-1, 0-2, 0-3 3.30 Εσπανιόλ – Χιρόνα Over 1,5 γκολ 1ο ημίχρονο+Over 1,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο 3.55 Μονακό – Λοριάν G/G+Over 9,5 κόρνερ 3.45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα Νίκη Ρεάλ, 5+ ασίστ Καμπάτσο, 4+ ριμπάουντ Χεζόνια 4.15 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα Νίκη Μπαρτσελόνα, 4+ ασίστ Σατοράνσκι, 4+ ριμπάουντ Σατοράνσκι 6.25

