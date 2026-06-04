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F1: Δωρεάν* ταξίδι στη Μαδρίτη με τη McLaren Mastercard Formula 1 Team (διαγωνισμός*)

F1: Δωρεάν* ταξίδι στη Μαδρίτη με τη McLaren Mastercard Formula 1 Team (διαγωνισμός*)

Με τον συναρπαστικό διαγωνισμό* του PS Blog κερδίζεις ένα αγωνιστικό Σαββατοκύριακο στη Μαδρίτη για δύο άτομα, για να απολαύσεις τη McLaren Mastercard Formula 1 Team μαζί με το plus one σου.

Το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 έχει προσφέρει δυνατές συγκινήσεις έως τώρα. Η McLaren Mastercard Formula 1 Team βρίσκεται σε εντυπωσιακή φόρμα και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να δίνουν τη δική τους μάχη για τις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας.

Με τη σεζόν να μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή της, κάθε Grand Prix αποκτά ξεχωριστή σημασία. Η δράση κορυφώνεται, οι διαφορές μειώνονται και η μάχη για τη νίκη παραμένει ανοιχτή σε κάθε πίστα. Κι εσύ έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις από κοντά ένα συναρπαστικό race στη Μαδρίτη!

Διαγωνισμός*: Δωρεάν* ταξίδι στη Μαδρίτη με τη McLaren Mastercard Formula 1 Team

Η Formula 1, η McLaren Mastercard Formula 1 Team και η Allwyn συνεχίζουν να τρέχουν μαζί στο πρωτάθλημα! Κι εσύ έχεις την ευκαιρία να βρεθείς σε ένα Grand Prix και να απολαύσεις μοναδικές στιγμές… πολλών ταχυτήτων!

Συγκεκριμένα, παίρνοντας μέρος στον συναρπαστικό διαγωνισμό* του PS Blog, διεκδικείς ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για τη Μαδρίτη, ώστε εσύ και ένα άτομο της επιλογής σου, να παρακολουθήσετε το Formula 1 Spanish Grand Prix 2026 (13/09/2026) και να ζήσεις από κοντά την αληθινή εμπειρία της Formula 1!

Αν είσαι λάτρης του μηχανοκίνητου αθλητισμού, μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός ή η τυχερή που θα βρεθεί στις κερκίδες του εντυπωσιακού Madring μαζί με το plus one σου, στη Μαδρίτη!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.
«21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ».

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