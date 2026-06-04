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€100.000 μετρητά* από το Predictor στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

€100.000 μετρητά* από το Predictor στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Predictor στο Παγκόσμιο Κύπελλο με €100.000 μετρητά*! Ο νέος διαγωνισμός της bwin είναι εδώ και μάλιστα με δωρεάν συμμετοχή.

Όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης μετρά αντίστροφα για το κορυφαίο ραντεβού της τετραετίας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο πλησιάζει κι εσύ παίζεις τη δική σου… μπάλα στην bwin. Στο Predictor για το Παγκόσμιο Κύπελλο, απαντάς σε 10 ερωτήσεις, κάνεις τις δικές σου προβλέψεις και διεκδικείς €100.000 μετρητά*! Κι όλα αυτά με δωρεάν συμμετοχή. Στην bwin βάζεις μουντιαλικές γκολάρες από τα… αποδυτήρια.

Predictor στο Παγκόσμιο Κύπελλο! €100.000 μετρητά* μπορούν να γίνουν δικά σου!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο έρχεται και για πρώτη φορά θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες και με 48 ομάδες (από 32). Οι αναμετρήσεις αυξήθηκαν φυσικά και από 64 στις προηγούμενες διοργανώσεις πλέον πήγαμε στις 104! Πρώτη σέντρα στις 11 Ιουνίου, με τον μεγάλο τελικό να έχει οριστεί για τις 19 Ιουλίου. Θα κάνει το back-to-back η Αργεντινή του GOAT, Λιονέλ Μέσι; Ή η Πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία θα πάρει τα ηνία; Κάποιοι θεωρούν πως ήρθε η ώρα να γίνει πράξη το “It’s coming home” των Άγγλων, την ώρα που στην σκέψη μας υπάρχει το ρητό «δεν γίνεται Παγκόσμιο χωρίς την Βραζιλία ή την Γερμανία»!

Διαγωνισμός μετρητών! Predictor στο Παγκόσμιο Κύπελλο με €100.000 μετρητά*!

Στην bwin το Παγκόσμιο Κύπελλο παίζει με XXL αποδόσεις και αγορές για μακροχρόνια στοιχήματα. Όλες οι αναμετρήσεις προσφέρονται με την υπηρεσία Build A Bet*, για να ζεις όλη την δράση ενός αγώνα, σ’ ένα στοίχημα, με πολλές επιλογές. Παράλληλα με το Build A Bet* στο Live, κάθε αγώνας είναι… διαφορετικός στην bwin. Με τη σέντρα του Παγκόσμιου θα βρίσκεις παιχνίδια με 0% Γκανιότα*, ενώ οι Ενισχυμένες Αποδόσεις θα παίζουν καθημερινά σε όλους τα ματς. Ακόμα το live στοίχημα θα είναι στα… καλύτερα του με αγορές για κάθε φάση.

Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο το ζεις στην bwin σε άλλο… πλανήτη με το Predictor. Με τις σωστές προβλέψεις να μοιράζουν €100.000 μετρητά*, με δωρεάν συμμετοχή.

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21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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