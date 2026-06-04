Συνεχίζονται τα φιλικά λίγο πριν το Παγκόσμιο με ενισχυμένες αποδόσεις!

Οι εθνικές ομάδες έχουν έρθει στο προσκήνιο με τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου να πλησιάζει, ενώ φιλικό δίνει και η Ελλάδα ενόψει των δικών της επίσημων υποχρεώσεων από τον Σεπτέμβριο.

Η «γαλανόλευκη» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετρά αντίστροφα ώστε να συμμετάσχει για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του Nations League και γι’ αυτό δίνει δυνατό φιλικό με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη (20:00).

Η Ελλάδα θέλει να μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι σε μία ομάδα που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο και θέλει να ανεβάσει το ρυθμό της για το μεγάλο ραντεβού.

Οι Σουηδοί άρχισαν τα φιλικά με εκτός έδρας ήττα από τη Νορβηγία (3-1) ενώ τους περιμένει ο 6ος όμιλος και η πρεμιέρα με την Τυνησία (15/6) στο Μοντερέι.

Σουηδία – Ελλάδα 1:2.06 X:3.60 2:3.45

Τη δική της προετοιμασία ενόψει του Μουντιάλ κάνει η Ισπανία, η οποία φιλοξενεί σε φιλικό ματς στη Λα Κορούνια το Ιράκ που επίσης προετοιμάζεται για το σημαντικό ραντεβού.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης του Λουίς ντε Λα Φουέντε βρίσκονται στον 8ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η πρεμιέρα τους θα γίνει στην Ατλάντα απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι (15/6).

Όσο για τους Ιρακινούς του Γκράχαμ Άρνολντ, περιλαμβάνονται στον 9ο όμιλο της τελικής φάσης και η πρεμιέρα τους είναι κόντρα στη Νορβηγία στη Βοστώνη (17/6).

Ισπανία – Ιράκ 1:1.04 X:9.70 2:33.00

Σε αντίστοιχο αγωνιστικό ρυθμό προσπαθούν να μπουν επίσης Γαλλία και Ακτή Ελεφαντοστού που δίνουν φιλικό στη Ναντ (22:10).

Οι «τρικολόρ» του Ντιντιέ Ντεσάμπ βρίσκονται στον 9ο όμιλο του Μουντιάλ και τους περιμένει η Σενεγάλη στο Νιου Τζέρσεϊ (16/6). Από την πλευρά τους οι «ελέφαντες» είναι στον 5ο όμιλο και η αυλαία τους θα ανοίξει στη Φιλαδέλφεια κόντρα στο Εκουαδόρ (15/6).

Γαλλία – Ακτή Ελεφαντοστού 1:1.36 X:4.75 2:8.50

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