Super ινσταγκραμικό Giveaway με άρωμα Μουντιάλ!

Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι προ των πυλών και η Superbet αποφάσισε να το γιορτάσει με έναν διαγωνισμό που… παίζει σε επίπεδα Μουντιάλ!

Και επειδή το Μουντιάλ είναι ακόμα καλύτερο όταν το ζεις παρέα με τη Superbet, ήρθε η ώρα για ένα SUPER GIVEAWAY στο Instagram, με 3 μεγάλους νικητές!

🏆 1ος Νικητής: PlayStation 5 Slim Digital

📺 2ος Νικητής: Samsung Vision AI Smart TV 55’

🎧 3ος Νικητής: Apple AirPods Pro3

Θα βλέπεις τους αγώνες στην καινούρια σου τηλεόραση; Θα παίζεις το νέο σου video game στο νέο σου PlayStation; Ή θα ακούς κάθε ποδοσφαιρική ανάλυση με τα νέα σου AirPods;

Toν διαγωνισμό μπορείς να τον βρεις στο επίσημο account της Superbet.gr

Το Μουντιάλ ξεκινά στις 11 Ιουνίου. Οι προβλέψεις έχουν ήδη αρχίσει. Τα φαβορί ετοιμάζονται. Οι εκπλήξεις καραδοκούν.

Και η Superbet σε βάζει από τώρα στο κλίμα της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη με δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου.

Καλή επιτυχία σε όλους!

–Αναλυτικοί όροι