Euroleague 2026-27 αποδόσεις: Οι τιμές για το «στέμμα» της νέας σεζόν! 🏆👀

Η σεζόν 2025-26 στα προγνωστικά Ευρωλίγκα πέρασε ήδη στην ιστορία. Με τον Ολυμπιακό να γράφει τη δική του ιστορία και να φτάνει στο τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο των χρονικών του.

Οι «ερυθρόλευκοι» εξαργύρωσαν με τον καλύτερο τρόπο την απόλυτη κυριαρχία τους μέσα στη σεζόν και αυτή τη φορά φρόντισαν όχι απλά να φτάσουν στην πηγή, αλλά να πιουν και νερό, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης, σε έναν φανταστικό τελικό στο κουπόνι μπάσκετ.

Το παρελθόν, πάντως, είναι παρελθόν και εμείς ήδη κοιτάμε το «αύριο» στο στοίχημα. Όπως και οι στοιχηματικές εταιρείες, που ήδη έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τη νέα σεζόν. Πάμε να τις δούμε!

Euroleague 2027 αποδόσεις νικητή

Να διατηρήσει τα σκήπτρα του

Ποιος άλλος θα μπορούσε να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των φαβορί από τη Stoiximan; Μόνο ο Ολυμπιακός, που έσπασε την… κατάρα του με τη φετινή κατάσταση. Παρ΄όλα αυτά, κανένας στου «ερυθρόλευκους» δεν επαναπαύεται και άπαντες θέλουν να παραμείνουν στην κορυφή.

Το ρόστερ θα είναι τρομερά γεμάτο και ποιοτικό και τη νέα σεζόν, η πίεση θα έχει φύγει και ο Ολυμπιακός θα έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση. Στο 4.50 η απόδοσή του.

Ανασυγκρότηση με στόχο την κορυφή

Ευρωπαϊκά, η σεζόν κύλησε πολύ μακριά από τις προσδοκίες που δικαίως υπήρχαν για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν καν να φτάσουν στο Final 4 που έγινε μέσα στο «σπίτι» τους και είδαν τον μεγάλο τους αντίπαλο να σηκώνει την κούπα.

Ξέρουν όμως πώς να επιστρέφουν και είναι αποφασισμένοι να το κάνουν. Παραμένει αβέβαιο το τοπίο γύρω από την επόμενη ημέρα τους, όμως το σίγουρο είναι πως θα έχουν και τρομερό υλικό και τρομερή δίψα να επιστρέψουν στην κορυφή. Είναι το δεύτερο φαβορί, σε απόδοση 5.00.

Η συνέπεια της Φενέρ

Πρωταθλήτρια πέρυσι, δίκαια ηττημένη στον ημιτελικό φέτος. Το σημαντικό για τη Φενέρμπαχτσε είναι πως είναι… εκεί. Δείχνει τρομερή συνέπεια, έχει τη σταθερά του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στον πάγκο της και στοχεύει να ανακτήσει τα σκήπτρα της.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως και του χρόνου θα αποτελέσει μια κάτι παραπάνω από υπολογίσιμη δύναμη στην Ευρωλίγκα. Λίγο πιο ψηλά η απόδοσή της, στο 5.50.

Βασίλισσα σε αναζήτηση στέμματος

Οι τελευταίοι Τελικοί δεν έχουν πάει πολύ καλά για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που το 2024 ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό και το 2026 από τον Ολυμπιακό.

Η Βασίλισσα, πλέον, έχει βρεθεί να… αναζητά το στέμμα της, αυτό που δεν έχει φορέσει από το 2023 και μετά. Το θέλει πολύ και ο Σκαριόλο και πλέον όλοι γνωρίζουμε καλά πως αυτή η λευκή φανέλα πάντα έχει ειδικό βάρος. Στο 6.50 η απόδοση της Ρεάλ.