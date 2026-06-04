World Cup 2026: Σούπερ προσφορές* και μακροχρόνιες επιλογές στο Pamestoixima.gr

Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 έχει αρχίσει και στο Pamestoixima.gr σε περιμένουν μοναδικές προσφορές*, πλούσιες μακροχρόνιες αγορές* και επιλογές για κάθε όμιλο, που κάνουν τη διοργάνωση ακόμα πιο συναρπαστική!

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Η μάχη των ομίλων κρύβει μεγάλες ευκαιρίες!

Στα μακροχρόνια στοιχήματα για τους νικητές των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, απολαμβάνεις διπλό δώρο*, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στις προβλέψεις σου από την πρώτη κιόλας φάση της διοργάνωσης.

PS Offer Zone*: Πρώτος Σκόρερ με τριπλό δώρο* | Pamestoixima.gr

Ποιος θα αναδειχθεί ο κορυφαίος εκτελεστής του Παγκοσμίου Κυπέλλου;

Με την προσφορά* για τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, κερδίζεις τριπλά, με επιπλέον έπαθλο* για κάθε γκολ που θα πετυχαίνει ο κορυφαίος σκόρερ του τουρνουά. Μια προσφορά* που κρατά το ενδιαφέρον ζωντανό μέχρι το τελευταίο λεπτό της διοργάνωσης.

PS Offer Zone*: Νικητής Παγκοσμίου Κυπέλλου με τριπλό δώρο* | Pamestoixima.gr

Η κορυφή του κόσμου έχει τον δικό της πρωταγωνιστή!

Επιλέγοντας τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, απολαμβάνεις τριπλό δώρο*, με επιπλέον έπαθλα* για κάθε νίκη της ομάδας που θα στηρίξεις στην πορεία της προς την κατάκτηση του τροπαίου.

Πλήθος μακροχρόνιων αγορών για το World Cup 2026 | Pamestoixima.gr

Στο Pamestoixima.gr θα βρεις πληθώρα μακροχρόνιων επιλογών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με αγορές για κάθε όμιλο, τους νικητές των γκρουπ, τους πρώτους σκόρερ, τις εθνικές ομάδες που θα διακριθούν και φυσικά τον μεγάλο νικητή της διοργάνωσης.

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