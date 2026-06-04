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World Cup 2026: Σούπερ προσφορές* και μακροχρόνιες επιλογές στο Pamestoixima.gr

World Cup 2026: Σούπερ προσφορές* και μακροχρόνιες επιλογές στο Pamestoixima.gr

Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 έχει αρχίσει και στο Pamestoixima.gr σε περιμένουν μοναδικές προσφορές*, πλούσιες μακροχρόνιες αγορές* και επιλογές για κάθε όμιλο, που κάνουν τη διοργάνωση ακόμα πιο συναρπαστική!

Μέχρι τις 10/06 μπορείς να εκμεταλλευτείς τις σούπερ προσφορές* του PS Offer Zone* και να συνδυάσεις τις προβλέψεις σου με επιπλέον έπαθλα*.

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PS Offer Zone*: Νικητής Παγκοσμίου Κυπέλλου με τριπλό δώρο* | Pamestoixima.gr

Η κορυφή του κόσμου έχει τον δικό της πρωταγωνιστή!

Επιλέγοντας τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, απολαμβάνεις τριπλό δώρο*, με επιπλέον έπαθλα* για κάθε νίκη της ομάδας που θα στηρίξεις στην πορεία της προς την κατάκτηση του τροπαίου.

Πλήθος μακροχρόνιων αγορών για το World Cup 2026 | Pamestoixima.gr

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«21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ».

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