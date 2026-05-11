Stoiximan Super League 2026-27: Οι αποδόσεις για τον επόμενο Πρωταθλητή! 💣👀

Στη ζωή, και ειδικά στο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει χρόνος για… χάσιμο. Πρέπει πάντα να κοιτάς την επόμενη ημέρα. Αυτό κάνουν οι ομάδες, αυτό κάνουν και οι στοιχηματικές εταιρείες

Και από τη στιγμή που αυτό το πρωτάθλημα βάφτηκε «κιτρινόμαυρο» με τη φοβερή κατάκτηση της ΑΕΚ, ήδη το βλέμμα στα προγνωστικά Σούπερ Λιγκ πάει στο επόμενο! Θα κάνει το back to back η Ένωση; Θα καθίσει ξανά στον θρόνο του ο Ολυμπιακός; Ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει δριμύτερος ή ο Παναθηναϊκός θα… τιμήσει τη φανέλα του; 

Τα πάντα είναι ανοιχτά. Το σίγουρο είναι πως και η επόμενη Stoiximan Super League προμηνύεται συναρπαστική, οπότε πάμε να δούμε τι ισχύει με τις φρέσκες αποδόσεις στο στοίχημα

Εσείς μπορείτε να επιλέξετε τον επόμενο κάτοχο του τίτλου, έχοντας πάρει μαζί με την ΕΓΓΡΑΦΗ* σας και το σούπερ promo code*💣🎁

Stoiximan Super League 2026-27 Αποδόσεις πρωταθλητή 

Τον πρώτο λόγο ο Ολυμπιακός 

Καϊράτ - Ολυμπιακός προγνωστικά Τσάμπιονς Λιγκ

Αν κάτι ξέρει να κάνει καλά ο Ολυμπιακός, είναι να πατά στα πόδια του μετά τις αποτυχίες. Φέτος δεν μπόρεσε να κατακτήσει ούτε το Κύπελλο, ούτε το Πρωτάθλημα και είναι σίγουρο πως έχει… πεισμώσει εν όψει της επόμενης χρονιάς. 

Αναμένεται να κάνει δυνατό «ντου» στο μεταγραφικό παζάρι και θα τα δώσει όλα για να μπορέσει να πάρει ξανά τα αγαπημένα του σκήπτρα στα χέρια. Στο 2.50 η απόδοσή του. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 2026-27
2.50stoiximan

Από κοντά η ΑΕΚ 

Η Πρωταθλήτρια ΑΕΚ τους… τρέλανε όλους. Αλλά ξέρει πως η διάρκεια είναι αυτή που μετρά. Άπαντες στον κιτρινόμαυρο οργανισμό δεν θέλουν να δουν αυτό το Πρωτάθλημα να παίζει τον ρόλο… παρένθεσης, θέλουν να χτίσουν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία. 

Μεταγραφές και μάλιστα ηχηρές σίγουρα θα υπάρξουν, ο κορμός λογικά δεν θα αλλάξει πολύ και ο Μάρκο Νίκολιτς θα μείνει στη θέση του. Εύλογα, ο Δικέφαλος ονειρεύεται το back to back, το οποίο «πληρώνει» με 2.65. 

ΑΕΚ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ 2026-27
2.65stoiximan

Ψάχνει απαντήσεις ο ΠΑΟΚ 

Τα 100 χρόνια δεν εξελίχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος για καιρό έδειχνε φαβορί για το Πρωτάθλημα, αλλά το έχασε και αυτό και το Κύπελλο φυσικά στον τελικό με τον ΟΦΗ. 

Υπάρχει γκρίνια και άπαντες στον σύλλογο προτίθενται να κάνουν τα πάντα για να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις. Οι Θεσσαλονικείς τα τελευταία χρόνια είναι πάντα στη διεκδίκηση του τίτλου, απλά την επόμενη σεζόν θέλουν να το πάνε ξανά μέχρι τέλους. Στο 4.50 η απόδοσή τους. 

ΠΑΟΚ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 2026-27
4.50stoiximan

Η δίψα του Παναθηναϊκού 

Έχει φτάσει στο… αμήν ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Η δίψα για το Πρωτάθλημα έχει χτυπήσει «κόκκινο» και άπαντες στο «τριφύλλι» το έχουν αντιληφθεί αυτό. Στόχος του συλλόγου είναι να επιστρέψει άμεσα στη διεκδίκηση της κούπας, ενώ υπάρχει ελπίδα πως, παρά τις πολλές αλλαγές που θα έρθουν, μπορεί η ομάδα να κάνει ό,τι έκανε κι αυτή του Μάρκο Νίκολιτς. 

Ποιότητα υπάρχει και θα υπάρχει, στον πάγκο θα δούμε ποιος θα κάθεται, αλλά το σίγουρο είναι πως ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι η επιστροφή στην κορυφή. Στο 7.00 η σχετική απόδοση στη Stoiximan

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 2026-27
7.00stoiximan

