AEK Ευρώπη 2025-26: Στο κυνήγι του θαύματος

Τα εντυπωσιακά διπλά σε Φλωρεντία και Σαμψούντα έχουν κάνει κάθε οπαδό της ΑΕΚ να πιστέψει σε ένα ευρωπαϊκό θαύμα φέτος.

Πότε παίζει η ΑΕΚ Ευρώπη;

Η Ένωση τερμάτισε τέταρτη στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ και περιμένει υπομονετικά τον αντίπαλό της στους «16».

Εδώ θα ενημερωθείτε για το τι κάνει η αεκ ευρώπη.

Πρόγραμμα ΑΕΚ Conference League

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΣΕΛΙΕ – ΑΕΚ 3-1 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 ΑΕΚ – ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 6-0 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 ΑΕΚ – ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 1-1 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ – ΑΕΚ 0-1 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ – ΑΕΚ 1-2 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΑΕΚ – ΟΥΝ. ΚΡΑΪΟΒΑ 3-2 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΑΕΚ Ευρώπη Κανάλι

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κόνφερενς Λιγκ έχει η COSMOTE TV. Συνεπώς, θα πρέπει να συντονιστείτε σε αυτή τη συχνότητα για να δείτε τους αγωνεσ αεκ.

Ωστόσο, μην ξεχνάτε πως έχει μπει στο παιχνίδι και η ελεύθερη τηλεόραση. Ως εκ τούτου, βλέπετε και θα βλέπετε αεκ ευρωπη ποδοσφαιρο στον ΑΝΤ1.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε πάντα με μια εγγραφή σε νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες και πραγματοποιώντας ελάχιστη κατάθεση να δείτε τα ματς μέσω live streaming.

ΑΕΚ Ευρώπη Βαθμολογία

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε τη βαθμολογία της αεκ σημερα, καθώς και γενικότερα την ΑΕΚ βαθμολογία στο πρωτάθλημα.

Αποδόσεις ΑΕΚ στην Ευρώπη

Μην ξεχάστε να ρίξετε μια ματιά στα μελετημένα προγνωστικά και τις αποδόσεις για την αεκ προκριση.

ΑΕΚ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΕΚ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ 6.00 10.00

Επιπλέον, εδώ βρίσκετε τις ΑΕΚ Conference League αποδόσεις: Φουλάρει για κούπα💥💣

ΑΕΚ Ευρώπη – Τι έκανε πέρυσι

Η Ένωση δεν αγωνίστηκε στην Ευρώπη πέρυσι, έχοντας να διαχειριστεί πολλά εσωτερικά ζητήματα. Φέτος, υπό την ηγεσία του Μάρκο Νίκολιτς, η ΑΕΚ ευρωπη στοχεύει στο καλύτερο.

