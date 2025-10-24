Conference League 2025-26 νικητής: 💣Προκαλεί η απόδοση της ΑΕΚ! 🦅

Πήραμε μια γεύση από το τι να περιμένουμε στη φετινή League Phase του Κόνφερενς Λιγκ. Μετά την περσινή επιτυχημένη χρονιά με το νέο φορμάτ σε όλες τις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, ο πήχης έχει ανέβει. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει ομάδα – «νταής» όπως ήταν η Τσέλσι το 24-25. Ως συνέπεια, ο δρόμος για τον τίτλο μοιάζει ορθάνοιχτος και οι μνηστήρες πολλοί.

Επιπλέον, μην ξεχνάτε πως και φέτος έχουμε ελληνική εκπροσώπηση. Η ΑΕΚ έχει τα φόντα και μαζεύει πιθανότητες να κάνει κάτι καλό στη διοργάνωση. Όπως θα δείτε παρακάτω τη συναντάμε σε απόδοση έκπληξη. Ας μην χρονοτριβούμε. Πάμε να δούμε τα προγνωστικά για τον νικητή του φετινού Κόνφερενς Λιγκ.

Conference League 2025-26 αποδόσεις νικητή

Για πέμπτη χρονιά, 36 ομάδες από κάθε άκρη της Γηραιάς ηπείρου έρχονται στη διοργάνωση με οδηγό το όνειρο. Αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για πολλές από αυτές να προσθέσουν στην τροπαιοθήκη τους έναν ευρωπαϊκό τίτλο.

Η αγγλική δύναμη

Όταν συμμετέχει ομάδα από Αγγλία αυτομάτως μπαίνει στη λίστα των φαβορί. Ακόμα και αν μιλάμε για την Κρίσταλ Πάλας που για πρώτη φορά στην ιστορία της βγαίνει εκτός συνόρων.

Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ νιώθει αδικημένη με την παρουσία της εδώ. Ελέω Λυών και Τζον Τέξτορ υποβιβάστηκε στο Κόνφερενς και δεν θα αγωνιστεί στο Γιουρόπα Λιγκ όπου είχε προκριθεί κανονικά. Όπως και να ‘χει θεωρείται το πρώτο φαβορί και το ενδεχόμενο να σηκώσει την κούπα πληρώνει με 4.25 στη Stoiximan.

Η συνήθης ύποπτος

Το πάλεψε πέρυσι, απέκλεισε και τον Παναθηναϊκό στους «16», αλλά το ταξίδι της σταμάτησε στα ημιτελικά. Η Μπέτις ήταν αυτή που της στέρησε την τρίτη σερί εμφάνισή της σε τελικό. Η Φιορεντίνα τα κάνει όλα σωστά μέχρι που φτάνει στην πηγή, αλλά νερό δεν πίνει.

Όσο θα παίρνει μέρος στο Κόνφερενς δεν γίνεται να την ξεγράψεις από τους κορυφαίους διεκδικητές. Όπως είπαμε, φέτος δεν υπάρχει γκράντε φαβορί, συνεπώς θα βρούμε τους «βιόλα» σε απόδοση 5.50.

Τρίτο φαβορί το Στρασβούργο

Έχει δει τεράστια άλματα προόδου τα τελευταία χρόνια το Στρασβούργο. Αποκορύφωμα η συμμετοχή του στη φετινή League Phase. Προφανώς και η ομάδα του κόουτς Ροσένιορ έχει μεγάλες φιλοδοξίες. Και η φετινή της παρουσία στη Ligue 1 το αποδεικνύει άλλωστε. Καθόλου έκπληξη δεν προκαλεί πως φιγουράρει τρίτο στη λίστα των φαβορί σε απόδοση 7.50

Η απόδοση της ΑΕΚ

Μετά από μια μακρά διαδικασία προκριματικών, η ΑΕΚ κατάφερε και εξασφάλισε το εισιτήριο για τη League Phase. Επέστρεψε στην Ευρώπη λοιπόν, μετά από τη σεζόν 2023-24. Με τον Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο δείχνει να έχει αλλάξει ταυτότητα. Στην πρεμιέρα μπορεί να μην τα κατάφερε με την Τσέλιε (ήττα 3-1), αλλά κόντρα στην Αμπερντίν… ξεσπάθωσε. Στα έξι γκολ σταμάτησαν οι «κιτρινόμαυροι» (6-0) χαρίζοντας πλούσιο θέαμα στο κοινό τους.

Όπως γνωρίζουμε καλά στην Ελλάδα, αυτή η διοργάνωση δύναται για εκπλήξεις. Κανείς δεν απαγορεύει στην Ένωση να ονειρεύεται. Η απόδοση που προσφέρεται να σηκώσει την κούπα είναι 30.00.