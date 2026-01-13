Πότε παίζουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη;

Οι ελληνικες ομαδες ποδοσφαιρου μπαίνουν στην τελική ευθεία των League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Παρακάτω, μπορείς να δεις ποτε παιζουν οι ελληνικεσ ομαδεσ στην ευρωπη, το προγραμμα ελληνικων ομαδων στην ευρωπη αλλά και τα αποτελέσματα ελληνικών ομάδων στην ευρώπη.

Πότε παίζει ο Ολυμπιακός Ευρώπη;

Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει το 2/2 στα εναπομείναντα παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ, έτσι ώστε να ελπίζει σε πρόκριση στην ενδιάμεση φάση των πλέι οφ. Μέχρι στιγμής, πάντως, τα προγνωστικά είναι εναντίον του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ολυμπιακός – Πάφος (17/9) 0-0 Άρσεναλ – Ολυμπιακός (1/10) 2-0 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (21/10) 6-1 Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (4/11) 1-1 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (26/11) 3-4 Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (9/12) 0-1 Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (20/1, 22:00) Άγιαξ – Ολυμπιακός (28/1, 22:00)

Πότε παίζει ο Παναθηναϊκός Ευρώπη;

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του δύο τελευταία 90λεπτα, με σκοπό να εξαντλήσει τις πιθανότητες για ένα πλασάρισμα στην 8άδα του Γιουρόπα Λιγκ. Δείτε από τις ελληνικεσ ομαδεσ, αυτά που αφορούν τους «πράσινους».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός (25/9) 1-4 Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς (2/10) 1-2 Φέγενορντ – Παναθηναϊκός (23/10) 3-1 Μάλμε – Παναθηναϊκός (6/11) 0-1 Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς (27/11) 2-1 Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν (11/12) 0-0 Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός (22/1) 22:00 Παναθηναϊκός – Ρόμα (29/1) 22:00

Πότε παίζει ο ΠΑΟΚ Ευρώπη;

Τρίτη από τις ελληνικεσ ομαδεσ ευρωπη, ο ΠΑΟΚ. Πιο δύσκολο το έργο του για πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Γιουρόπα Λιγκ, πάμε να δούμε τι ισχύει για τους Θεσσαλονικείς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/9) 0-0 Θέλτα – ΠΑΟΚ (2/10) 3-1 Λιλ – ΠΑΟΚ (23/10) 3-4 ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις (6/11) 4-0 ΠΑΟΚ – Μπραν (27/11) 1-1 Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ (11/12) 3-3 ΠΑΟΚ – Ρεάλ Μπέτις (22/1) 19:45 Λυών – ΠΑΟΚ (29/1) 22:00

Πότε παίζει η ΑΕΚ Ευρώπη;

Επόμενη από τις ελληνικεσ ομαδεσ στην ευρωπη, η ΑΕΚ. Η Ένωση βρίσκεται στη φάση των «16» του Κόνφερενς Λιγκ και οι βλέψεις της για κάτι καλό είναι πολλές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τσέλιε – ΑΕΚ (2/10) 3-1 ΑΕΚ – Αμπερντίν (23/10) 6-0 ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς (6/11) 1-1 Φιορεντίνα – ΑΕΚ (27/11) 0-1 Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ (11/12) 1-2 ΑΕΚ – Κραϊόβα (18/12) 3-2

*Στα νοκ άουτ, η ΑΕΚ θα βρει μία εκ των Ντρίτα, Νόα, Άλκμααρ και Τσέλιε, κάτι που θα καθοριστεί έπειτα από δύο κληρώσεις, μία στα μέσα Ιανουαρίου και μία στο τέλος Φεβρουαρίου.

Πόσες ομάδες βγάζει η Ελλάδα στην Ευρώπη;

Θέλετε να μάθετε ποιεσ ομαδεσ βγαινουν ευρωπη; Ή αν ο κυπελλουχοσ βγαινει ευρωπη; Για τη σεζόν 2026-27 τα εισιτήρια είναι τα παρακάτω: