Μουντιάλ 2026 ειδικά στοιχήματα: Επιλογές που αξίζουν, από τον Μπαπέ μέχρι το… Κουρασάο! 💥

Δεν έμεινε πολύ, η κλεψύδρα σχεδόν άδειασε, το Παγκόσμιο Κύπελλο μάς… περιμένει στη γωνία. Μεγαλύτερο από ποτέ, με 104 αγώνες στο κουπόνι, υπόσχεται να χαρίσει για ακόμη μια φορά τρελές συγκινήσεις και ωραίες ιστορίες.

Είναι τεράστιο το ενδιαφέρον για τη διοργάνωση που έρχεται και αυτό αφορά τόσο στο παιχνίδι per se, όσο και στο στοίχημα φυσικά, που θα μας απασχολήσει πολύ από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 19 Ιουλίου.

Τα προγνωστικά Μουντιάλ 2026 θα πρωταγωνιστήσουν σε αυτό το διάστημα και η bet365 έχει φροντίσει να τα κάνει πιο ελκυστικά από ποτέ! Προσφέρει πολλές ιντριγκαδόρικες επιλογές και φοβερά ειδικά στοιχήματα που… ανοίγουν την όρεξη. Πάμε να δούμε ποια ξεχωρίσαμε!

Ειδικά στοιχήματα Μουντιάλ 2026

Η συνήθεια του Μπαπέ και ο… καυτός Φερνάντες

Ας μη χρονοτριβούμε. Να ξεκινήσουμε από τον… ελέφαντα στο δωμάτιο; Από την απόδοση του Κιλιάν Εμπαπέ για πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Βγάζει μάτι αυτό το 6.50 στη λίστα των φαβορί για το βραβείο του πρώτου σκόρερ στο Μουντιάλ.

Μόνο στο τελευταίο του παιχνίδι στη διοργάνωση, ο Γάλλος πέτυχε τρία γκολ. Α, ναι, ήταν και Τελικός… Και το 2018 και το 2022, έχει δείξει πόσο το έχει σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι ο απόλυτος σταρ των «μπλε» και η ομάδα του Ντεσάν πολλές φορές παίζει για χάρη του, τον αναδεικνύει ιδανικά. Προέρχεται από εξαιρετική σεζόν ατομικά, έχει υψηλό κίνητρο για επιστροφή στην κορυφή και εκτελεί και τα πέναλτι της Γαλλίας. Τι άλλο θέλετε;

ΕΜΠΑΠΕ ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ 6.50

Ας συνεχίσουμε σε ατομικό επίπεδο, με ακόμη έναν παίκτη που τα… έσπασε φέτος. Ο λόγος για τον κύριο Μπρούνο Φερνάντες, που έκανε μυθική σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ και κατέρριψε το ρεκόρ για τις περισσότερες ασίστ σε μια σεζόν στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Ούτε μια, ούτε δύο, αλλά 21 ασίστ έβγαλε.

Και γιατί να μη συνεχίσει έτσι και στο Μουντιάλ; Βασικότατος θα είναι στο πολύ ποιοτικό ρόστερ της Πορτογαλίας, ανάμεσα σε παίκτες που δεδομένα μπορούν να αξιοποιήσουν τα… κεράσματά του, είτε σε open play, είτε σε στατικές φάσεις. Στο – ωραιότατο – 11.00 βρίσκουμε το ενδεχόμενο να βγει πρώτος σε ασίστ στο Μουντιάλ 2026.

ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΕ ΑΣΙΣΤ 11.00

Η ανώτερη Σενεγάλη και ο… σάκος του μποξ

Μεταφερόμαστε σε ομαδικό πλαίσιο και ρίχνουμε το βλέμμα μας στη Σενεγάλη, την Πρωταθλήτρια Αφρικής – στο γήπεδο. Δίχως αμφιβολία, θέλει να κάνει μια πολύ καλή πορεία στο Μουντιάλ και έχει όλα τα φόντα για να τα καταφέρει. Ποιότητα, εμπειρία, ένα καλοδουλεμένο και δεμένο σύνολο, όπως είδαμε και τον χειμώνα.

Είναι η μεγαλύτερη ελπίδα της Αφρικής για να έχει εκπρόσωπο στα… βάθη του τουρνουά, όπως το Μαρόκο το 2022. Ο Σαντιό Μανέ και τα φιλαράκια του έχουν πιο ζόρικο πρόγραμμα tv από τους Μαροκινούς, με Γαλλία και Νορβηγία στον όμιλο, όμως είναι και ανώτερη ομάδα. Αυτό θέλουν να αποδείξουν, έχει αξία η απόδοση του να είναι η καλύτερη ομάδα από την Αφρική στο Μουντιάλ, στο 4.50.

ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ 4.50

Αν κάτι χαρακτηρίζει το φετινό Μουντιάλ, είναι η έντονη παρουσία ομάδων που – μάλλον – θα καταλήξουν να είναι… σάκοι του μποξ. Όπως το Κουρασάο, για παράδειγμα, που έγραψε ιστορία με την πρόκρισή του στη διοργάνωση, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο να κάνει κάτι καλό.

Οι στόχοι του δεν φτάνουν καν μέχρι την παρουσία στα νοκ-άουτ, αλλά μέχρι το να βρει το πρώτο του γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ουδείς γνωρίζει αν θα τα καταφέρει στον απαιτητικό όμιλο με Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ. Το σίγουρο είναι πως είναι πολύ πιθανό να γίνει η ομάδα που θα σκοράρει τα λιγότερα γκολ στο Μουντιάλ. Στο 7.00 η σχετική απόδοση.

ΚΟΥΡΑΣΑΟ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΓΚΟΛ 7.00

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