Προκριματικά Champions League με Bet Builder και Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Το Champions League επιστρέφει με τις πρώτες συναντήσεις στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου. Οι συγκεκριμένοι αγώνες έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό σε πρώτο πλάνο, αλλά και την ΑΕΚ, ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση, αλλά σε επόμενες φάσεις.

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Στο ουδέτερο «Cepheus Park» η Άαρχους αντιμετωπίζει τη Λεχ Πόζναν. Για την πρωταθλήτρια Δανίας αυτό είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Στα φιλικά έδειξε πολύ καλό πρόσωπο. Η Λεχ Πόζναν έρχεται από την κατάκτηση του Σούπερ Καπ Πολωνίας με 3-1 επί της Γκόρνικ Ζάμπρζε. Έτσι, μπαίνει στην αναμέτρηση με μομέντουμ και πιστεύοντας πως μπορεί να πάρει θετικό αποτέλεσμα στη Δανία.

Ο άσος της Άαρχους προσφέρεται στο 2.12** και το διπλό της Λεχ Πόζναν ανέρχεται στο 3.45** στην πλατφόρμα της Betsson. Στο 2.18** βλέπουμε το Over 2.5 γκολ, στο 1.92** το αντίστοιχο Under.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα βρεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο ματς που διεξάγεται στο Ράντερς, το να σκοράρει ο Richmond Gyamfi πάει στο 2.65**, ο συνδυασμός νίκη Άαρχους και Over 2.5 γκολ ανεβαίνει στο 4.15**, το Over 9.5 σουτ στην εστία τοποθετείται στο 3.45**, ενώ το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Luis Palma το βλέπουμε στο 3.85**.

Πρώτη φορά πρωταθλήτρια η Τουν

Στη «Stockhorn Arena» η Τουν υποδέχεται την Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Tόσο για την Τουν όσο και για την Ντιναμό Ζάγκρεμπ είναι η πρεμιέρα τους στη νέα σεζόν. Η Τουν κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο στην Ελβετία, είναι όμως η 2η παρουσία της στο Τσάμπιονς Λιγκ, καθώς είχε αγωνιστεί και το 2005 ως δευτεραθλήτρια. Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ επανήλθε στην κορυφή στην Κροατία, κατακτώντας τον 19ο τίτλο της τα 21 τελευταία χρόνια.

Ο άσος της Τουν δίνεται στο 3.45** και το διπλό της Ντιναμό Ζάγκρεμπ παρουσιάζεται στο 1.98** στην πλατφόρμα της Betsson. Στο 1.58** το να βρουν και οι δύο ομάδες δίχτυα, στο 2.28** το N/G. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 2.55**, ο συνδυασμός νίκη Ντιναμό Ζάγκρεμπ και Over 2.5 γκολ εντοπίζεται στο 3.25**, ενώ το ακριβές σκορ 1-1 φτάνει στο 7.50**.

Επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 8 χρόνια η Γκόρνικ Ζάμπρζε

Στο «Sukru Saracoglu Stadium» η Φενέρμπαχτσε καλωσορίζει την Γκόρνικ Ζάμπρζε. Η Φενέρμπαχτσε πάει στο ματς με διάθεση να εκμεταλλευτεί την ποιότητά της, την εμπειρία της και φυσικά τη δύναμη της έδρας της. Από την άλλη, η Γκόρνικ Ζάμπρζε, η οποία κατέκτησε την καλύτερή της θέση εδώ και 35 χρόνια, τη 2η, και επιστρέφει έτσι στην Ευρώπη έπειτα από μία 8ετία, έχει εμπιστοσύνη στον τρόπο παιχνιδιού της και στα δικά της «όπλα» για να μπορέσει να κάνει την έκπληξη.

Ο άσος της Φενέρμπαχτσε στέκεται στο 1.19** και το διπλό της Γκόρνικ Ζάμπρζε ανέρχεται στο 14.50** στην πλατφόρμα της Betsson. Στο 2.08** βλέπουμε το να βρουν δίχτυα και οι δύο ομάδες, στο 1.65** το να μην συμβεί αυτό. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο 1ο ημίχρονο πάει στο 5.35**, ενώ το ακριβές σκορ 2-0 δίνεται στο 6.40**. Με τη Σούπερ Ενίσχυση, το combo νίκη Φενέρμπαχτσε και Over 3.5 γκολ εκτοξεύεται στο 3.00** από 2.50.

Έκτη σερί ευρωπαϊκή παρουσία για τη Στουρμ Γκρατς

Στη «Merkur Arena» η Στουρμ Γκρατς παίζει με τη Χαρτς. Η γηπεδούχος τερμάτισε στη 2η θέση στην Αυστρία, παραδίδοντας τα σκήπτρα έπειτα από μία διετία στη Λίντσερ. Μετέχει για έκτη διαδοχική σεζόν στα ευρωπαϊκά Κύπελλα. Η Χαρτς προπορευόταν σε όλο το πρωτάθλημα στη Σκωτία, για να το χάσει τελικά την τελευταία αγωνιστική από τη Σέλτικ, από την οποία ηττήθηκε με 3-1. Δέχτηκε γκολ στα 9 από τα 10 τελευταία εκτός έδρας ευρωπαϊκά της παιχνίδια.

Η νίκη της Στουρμ Γκρατς εμφανίζεται στο 1.78** και το διπλό της Χαρτς τοποθετείται στο 4.25** στην πλατφόρμα της Betsson. Το να προηγείται στο 1ο ημίχρονο η Στουρμ Γκρατς προσφέρεται στο 2.38**, ενώ το να βρίσκεται μπροστά στο εν λόγω η διάστημα η ομάδα από το Εδιμβούργο δίνεται στο 4.45**. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, η διπλή υπέρ της Χαρτς πάει στο 2.20**, ενώ το να κρατήσει ανέπαφη την εστία της η Στουρμ Γκρατς ανεβαίνει στο 2.90**. Με Σούπερ Ενίσχυση, το combo νίκη Στουρμ Γκρατς και Over 2.5 γκολ πάει στο 3.25** από 2.70.

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*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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