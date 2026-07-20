Πρωτάθλημα Α’ Ελβετίας 2026-27: Στοιχηματικό Αφιέρωμα

Η ελβετική Super League, ένα από τα πιο αμφίρροπα πρωταθλήματα της Ευρώπης, με τρεις διαφορετικές πρωταθλήτριες στις ισάριθμες πιο πρόσφατες σεζόν, ετοιμάζεται για σέντρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο στοίχημα.

Η Τουν, η πρωταγωνίστρια ομάδα-έκπληξη της περσινής χρονιάς, καλείται τώρα να αποδείξει πως ο θρίαμβός της δεν ήταν προϊόν τύχης, παρότι έχασε τον «αρχιτέκτονα» Μάριο Λουστρινέλι και τον αρχισκόρερ Έλμιν Ραστόντερ, ο οποίος μεταπήδησε στον Παναθηναϊκό.

Η Γιουνγκ Μπόις μοιάζει έτοιμη να διεκδικήσει ξανά τα πρωτεία στη βαθμολογία Ελβετίας, όπως και η άλλοτε κραταιά δύναμη, Βασιλεία. Υπάρχουν αρκετές ομάδες που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, όπως η Σεν Γκάλεν και η Λουγκάνο, οι οποίες θα συμμετέχουν στα προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Οπότε… προσδεθείτε, για ακόμη μία συναρπαστική χρονιά στα προγνωστικά Ελβετίας!

Α’ Ελβετίας 2026-27 Με μια ματιά

Α’ Ελβετίας 2026-27 Έναρξη 25 Ιουλίου 2026 Λήξη 30 Μαΐου 2027 Αριθμός Ομάδων 12 Κάτοχος τίτλου Τουν Νεοφώτιστες Βαντούζ Θέσεις Ευρώπης 4 θέσεις + Νικητής Κυπέλλου Υποβιβασμός Μια ομάδα απευθείας + Μια ομάδα μπαράζ

Τι αλλάζει τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα Ελβετίας

Εδώ και τρία χρόνια οι ομάδες στην κορυφαία κατηγορία Ελβετίας έχουν αυξηθεί από 10 σε 12.

Το πρωτάθλημα περιλαμβάνει τρεις γύρους (συνολικά 33 αγωνιστικές), ενώ όταν ολοκληρωθεί, χωρίζεται σε δύο γκρουπ. Συγκεκριμένα, 1-6 (Championship Group) και 7-12 (Relegation Group), με 5 ακόμη αγωνιστικές.

Α Ελβετίας 2026-27 Αποδόσεις & Φαβορί

Τουν

Πραγματοποίησε το θαύμα, στην επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία έπειτα από έξι χρόνια και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελβετίας, κόντρα σε όλες τις αναλύσεις στοιχήματος πριν την έναρξη της προηγόυμενης σεζόν. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τον αρχιτέκτονα Λουστρινέλι να αποχωρεί για τον πάγκο της Ουνιόν Βερολίνου.

Η Τουν έχασε τρεις βασικούς παίκτες, με τους Ραστόντερ (φορ, Παναθηναϊκός), Μέιχτρι (χαφ, Τζένοα) και Μπερτόνε (χαφ, Λουκέρνη) να αποχωρούν, ενώ αποκτήθηκε ο καλός στόπερ Μπέργκι από την Οντένσε. Δύσκολα θα επαναλάβει ίδια πορεία όπως πέρσι, ωστόσο εκτιμάται ότι θα τερματίσει στην πρώτη εξάδα.

Πού περιμένουμε να τερματίσει η Τουν: 4-6

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Σεν Γκάλεν

Πολύ θετική η παρουσία της την περσινή σεζόν, τερμάτισε στη 2η θέση της βαθμολογίας και κατέκτησε το Κύπελλο Ελβετίας, με την καλή εικόνα της Σεν Γκάλεν να πιστώνεται στον προπονητή Ενρίκο Μάασεν, ο οποίος θα συνεχίζει για 3η διαδοχική χρονιά στον πάγκο της ομάδας.

Έχασε τον καλό φορ Φοχτ που συμφώνησε με τη Χόφενχαϊμ. Κράτησε τον σημαντικό επιθετικό Μπαλντέ, αποκτώντας τον με κανονική μεταγραφή από τη Νις, ενώ σε μερικές μέρες θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα στον 2ο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ. Διατήρησε τον κορμό της, έχει την ποιότητα να τερματίσει στην πρώτη τριάδα.

Πού περιμένουμε να τερματίσει η Σεν Γκάλεν: 1-3

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Λουγκάνο

Πραγματοποίησε καλή χρονιά την περσινή σεζόν, τερματίζοντας στην 3η θέση της βαθμολογίας με 67 βαθμούς, στο -3 από τη Σεν Γκάλεν. Συνεχίζει με τον κόουτς Κρότσι – Τόρτι, 6η διαδοχική χρονιά του στον πάγκο της Λουγκάνο.

Ενισχύθηκε σημαντικά με τους εξτρέμ Μονκάδα (Ίντερ Μπογκοτά), Κάστρο (Μιγιονάριος) αλλά και τον καλό τερματοφύλακα Βον Μπάλμος από τη Γιουνγκ Μπόις. Επένδυσε αρκετά λεφτά, καθώς σκοπεύει να τερματίσει πάλι στην πρώτη 3αδα και να προκριθεί στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ.

Πού περιμένουμε να τερματίσει η Λουγκάνο: 1-3

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Σιόν

Πραγματοποίησε πολύ καλή περσινή σεζόν, τερματίζοντας 4η στη βαθμολογία με 63 βαθμούς, εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Conference League. Συνεχίζει με τον Ντιντιέ Τολό, ο οποίος μόλις ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2029, μπαίνοντας πλέον στην 4η διαδοχική σεζόν του στον πάγκο μετά την επιστροφή του το 2023.

Ενισχύθηκε με τον Φοντέ Σιλά από τη Λανς (συμβόλαιο έως το 2031) και εξασφάλισε μόνιμα τον Γουίνσλεϊ Μποτελί από την Γκλάντμπαχ, μετά τον περσινό δανεισμό του. Στόχος να μείνει σταθερά στο γκρουπ 1-6, εκτιμώ ότι θα κινηθεί μεταξύ 4ης και 6ης θέσης, ενώ παράλληλα η Σιόν θα παλέψει για πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Πού περιμένουμε να τερματίσει η Σιόν: 4-6

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Βασιλεία

Δύσκολη χρονιά για την υπερασπιζόμενη πρωταθλήτρια, που τερμάτισε 5η με 56 βαθμούς, μένοντας εκτός Ευρώπης. Άλλαξε προπονητή στα μέσα της σεζόν (Ιανουάριος), με τον θρύλο του ελβετικού ποδοσφαίρου, Στέφαν Λίχτσταϊνερ, να παίρνει τη θέση του Λουντοβίκ Μανιέν.

Στο μεταγραφικό παζάρι, η πιο ηχηρή προσθήκη ήταν αυτή του καλού φορ Τσέλαρ (ΚΠΡ). Κατά τα άλλα, η Βασιλεία έκανε… ψαγμένες κινήσεις νεαρών. αποκτώντας -μεταξύ άλλων- τους Βικτορί (στόπερ, Ζαλαεγκερσέγκ), Τόρελ (χαφ, Μιέλμπι), Χάρντερ (χαφ, Φιορεντίνα), ενώ εξασφάλισε και την υπογραφή του πολύπειρου κίπερ Όμλιν (Γκλάντμπαχ). Σημαντικές οι αποχωρήσεις των βασικών Μπένι Τραορέ (εξτρέμ, Νιου Γιορκ), Μπάρισιτς (στόπερ, Μπράγκα) και Σμιντ (αρ. μπακ, Σάλτσμπουργκ). Στόχος η επιστροφή στην τετράδα και ξανά σε ευρωπαϊκή θέση.

Πού περιμένουμε να τερματίσει η Βασιλεία: 3-4

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Γιούνγκ Μπόις

Απογοητευτική χρονιά βάσει του υλικού της, τερματίζοντας μόλις 6η με 55 βαθμούς και μένοντας εκτός Ευρώπης — παρότι είχε τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος (Φάσναχτ, 18 γκολ) και πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της σεζόν (8-3 επί της Τουν). Άλλαξε προπονητή τον Οκτώβριο, με την επιστροφή του Χεράρδο Σεοάνε στη θέση του Τζόρτζιο Κοντίνι.

Η Γιούνγκ Μπόις ενισχύθηκε με τους αξιόλογους Τσέζιγκερ (στόπερ, Άουγκσμπουργκ) και Σμιντ (μπακ, Λιντς), θα της λείψει πολύ ο σούπερ σκόρερ Μπεντιά (36/17 πέρσι), που είχε έρθει ως δανεικός από την Ουνιόν Βερολίνου. Ζητούμενο να ξαναβρεί ο σύλλογος τον παλιό εαυτό του και να διεκδικήσει ξανά τον τίτλο.

Πού περιμένουμε να τερματίσει η Γιούνγκ Μπόις: 1-2

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Λουκέρνη

Τερμάτισε 7η με 53 βαθμούς, έχοντας εξασφαλίσει την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία, αρκετές αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Υπήρξε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, καθώς αποχώρησε ο Μάριο Φρικ, έπειτα από έξι χρόνια στο τιμόνι της ομάδας και τη θέση του πήρε ο Γιεργκ Πόρτμαν, μέχρι πρότινος υπεύθυνος ακαδημίας του συλλόγου.

Στα μεταγραφικά, η Λουκέρνη δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς για τον φορ Φον Μος, που επιστρέφει στη Σερβέτ, ωστόσο θα ενισχύσουν τον κορμό της οι προσθήκες των Μπερτόνε (χαφ, Τουν), Λούτι (στόπερ, Βίντερτουρ), Έλερς (εξτρέμ, Φόλενταμ). Έβαλε λεφτά στα ταμεία της με την αποχώρηση των βασικών Λόρετζ (κίπερ, Αννόβερο), Βάσοβιτς (φορ, Κλαμπ Μπριζ) και Μπαϊράμι (στόπερ, Μπράγκα). Η Λουκέρνη στοχεύει να πραγματοποιήσει μια καλή πορεία που θα τη βάλει στην πρώτη εξάδα.

Πού περιμένουμε να τερματίσει η Λουκέρνη: 6-8

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Σερβέτ

Τερμάτισε 8η με 53 βαθμούς. Η Σερβέτ ζορίστηκε αρκετά την περσινή χρονιά, καθώς υπήρξε ένα διάστημα που μετρούσε μόλις δύο νίκες σε 16 αγωνιστικές. Έκλεισε καλά το πρωτάθλημα και αποφάσισε να συνεχίσει με τον έμπειρο Ζοσλέν Γκουρβενέκ στον πάγκο.

Ενισχύθηκε με τον Γάλλο επιθετικό Ματίς Λαμπούρντ (Ελλάς Βερόνα) τον Βραζιλιάνο Πέδρο Ναρέσι (Λουντογκόρετς) και τον εξτρέμ Καντίλ (Αλμίρε Σίτι). Έχασε τον τερματοφύλακα Ζοέλ Μαλ που πήγε στη Γιουνγκ Μπόις και τον καλό μπακ Σρντάνοβιτς που «μετακόμισε» στη Λιλ. Στόχος για τη Σερβέτ να επιστρέψει στο 1-6, ενώ διαθέτει την ποιότητα για να τερματίσει ακόμη και 5η.

Πού περιμένουμε να τερματίσει η Σερβέτ: 5-7

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Λωζάνη

Έδειξε πως δεν μπόρεσε να διαχειριστεί εύκολα την παρουσία στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ, αλλά και το πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να τερματίσει στην 9η θέση της βαθμολογίας και ο προπονητής Πίτερ Τσάιντλερ να αποχωρήσει. Ανέλαβε ο Λουκ Έλσνερ, πρώην των Ρεμς και Χάβρης, μεταξύ άλλων.

Ενισχύθηκε με τον Ομάρ Τζάνε. Έχασε τον τερματοφύλακα Κάρλο Λέτιτσα και τον καλό μπακ Φοφανά που αποκτήθηκε από την Οσέρ. Σε γενικές γραμμές, πρώτος στόχος η σωτηρία, θα δούμε αν μπορεί να κάνει την έκπληξη η Λωζάνη και να μπει στην 6αδα. Μάλλον θα κινηθεί ένα «κλικ» πιο χαμηλά.

Πού περιμένουμε να τερματίσει η Λωζάνη: 7-9

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Ζυρίχη

Απογοητευτική σεζόν, τερμάτισε 10η με 38 βαθμούς, μια ανάσα από τη ζώνη υποβιβασμού. Πραγματοποιήθηκαν αρκετές αλλαγές στην τεχνική ηγεσία μεσούσης της σεζόν, αλλάζοντας τρεις προπονητές. Ανέλαβε από το καλοκαίρι ο έμπειρος Μάρσελ Κόλερ, πρώην τεχνικός της Άλ Άχλι και θρύλος… της αιώνιας αντιπάλου Γκρασχόπερς, κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους οπαδούς.

Στα μεταγραφικά, η Ζυρίχη έλαβε έξι εκατομμύρια ευρώ χάρη στην πώληση του νεαρού χαφ Τσάβα στην Κλαμπ Μπριζ, ενώ έχασε τον στόπερ Ντενούν και τον εξτρέμ Καβαλέιρο. Μοναδική μεταγραφική ενίσχυση ο τερματοφύλακας Λίντνερ από τη Γιουνγκ Μπόις, με την ιστορική ομάδα της Ζυρίχης να στοχεύει στην εξασφάλιση της παραμονής.

Πού περιμένουμε να τερματίσει η Ζυρίχη: 8-10

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Γκρασχόπερς

Η άλλη ιστορική ομάδα της Ζυρίχης σώθηκε οριακά μέσω των μπαράζ (νίκη 2-1 συνολικά επί του Ααράου) αφού τερμάτισε στην 11η θέση της βαθμολογίας. Νέος προπονητής ο Πίτερ Τσάιντλερ, ο οποίος ήρθε τον Μάιο πριν από τους αγώνες μπαράζ, αφήνοντας τη Λωζάνη.

Προκαλεί ανησυχία η μεταγραφική αδράνεια, καθώς η Γκρασχόπερς χρειάζεται ενίσχυση. Αποχώρησαν μερικοί έμπειροι παίκτες ως ελεύθεροι, ενώ μοναδικός στόχος της ομάδας είναι η παραμονή.

Πού περιμένουμε να τερματίσει η Γκρασχόπερς: 9-10

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Βαντούζ

Επιστροφή στην πρώτη κατηγορία μετά από πενταετή απουσία, αφού η Βαντούζ κατέκτησε τον τίτλο της Τσάλεντζ Λιγκ με 81 βαθμούς. Παραμένει με τον προπονητή Μαρκ Σνάιντερ, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι του 2028, μαζί με τον βοηθό του, Πασκάλ Σερόνε.

Ενισχύθηκε σημαντικά με μερικούς ελεύθερους παίκτες που γνωρίζουν το πρωτάθλημα, ενώ θα πάρει μέρος και στα προκριματικά του Κόνφερενς Λιγκ, καθώς κατέκτησε το Κύπελλο Λιχτενστάιν. Στόχος για φέτος η παραμονή στην κορυφαία κατηγορία. Αουτσάιντερ μεν, θα το παλέψει δε.

Πού περιμένουμε να τερματίσει η Βαντούζ: 11-12

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Οι καλύτερες μεταγραφές στο πρωτάθλημα Ελβετίας 2026-27

Ποδοσφαιριστής Θέση Προηγούμενη Ομάδα Νέα Ομάδα Ζαν Τσέλαρ Επιθετικός ΚΠΡ Βασιλεία Σεντρίκ Τσέζιγκερ Αμυντικός Άουγκσμπουργκ Γιούνγκ Μπόις Γουίνσλεϊ Μποτελί Επιθετικός Γκλάντμπαχ Β’ Σιόν Καζίμ Ολαΐγκμπε Εξτρέμ Τραμπζονσπόρ Βασιλεία Άκπε Βίκτορι Αμυντικός Ζαλαέγκερσεγκ Βασιλεία Ντέρεκ Μονκάδα Εξτρέμ Ίντερ Μπογκοτά Λουγκάνο Όσκαρ Κάμπουιτ Εξτρέμ ΤΠ Μαζέμπε Λουκέρνη Ντόμινικ Πεχ Μέσος Σλάβια Πράγας Γιούνγκ Μπόις Λούντβιχ Μαλαχόφσκι Τορέλ Μέσος Μιάλμπι Βασιλεία Ματίς Λαμπούρντ Επιθετικός Ελλάς Βερόνα Σερβέτ

Παίκτες που θα ξεχωρίσουν στην Α Ελβετίας

Ποδοσφαιριστής Θέση Ομάδα Άλβιν Σάντσες Μέσος Γιούνγκ Μπόις Μετίνιο Μέσος Βασιλεία Ματία Τζανότι Αμυντικός Λουγκάνο Ζαουέν Χατζάμ Αμυντικός Γιούνγκ Μπόις Μάρβιν Κέλερ Τερματοφύλακας Γιούνγκ Μπόις Γουίνσλεϊ Μποτελί Επιθετικός Σιόν Φλάβιους Ντανιλιούκ Αμυντικός Βασιλεία Σεντρίκ Τσέζιγκερ Αμυντικός Γιούνγκ Μπόις Καρίμ Σοου Αμυντικός Λωζάνη Ματέο Ντι Τζούστο Μέσος Λουκέρνη

Τι πρέπει να ξέρεις πριν ποντάρεις στο Swiss Super League

Τουν: Champions League, 2ος προκριματικός γύρος – αντίπαλος η Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Σεν Γκάλεν: Europa League, 1ος προκριματικός γύρος – αντίπαλος η Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Λουγκάνο: Conference League, 2ος προκριματικός γύρος – αντίπαλος η Ντουκαντζίνι (Κόσοβο)

Σιόν: Conference League, 2ος προκριματικός γύρος – αντίπαλος η ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία).

Ενισχύθηκαν : Γιουνγκ Μπόις, Βασιλεία, Λουγκάνο και Σερβέτ

: Γιουνγκ Μπόις, Βασιλεία, Λουγκάνο και Σερβέτ Αποδυναμώθηκαν: Τουν, Γκρασχόπερς

Α Ελβετίας 2026-27 – Μακροχρόνια στοιχήματα

Ομάδα Απόδοση Κατάκτησης Βασιλεία 3.50 Γιούνγκ Μπόις 4.00 Τουν 5.50 Λουγκάνο 7.00 Σεν Γκάλεν 8.00 Λουκέρνη 11.00 Σερβέτ 16.00 Σιόν 18.00 Ζυρίχη 21.00 Λωζάνη 34.00 Γκρασχόπερς 101.00 Βαντούζ 151.00

Προγνωστικά Ελβετίας 2026-27

Η Γιουνγκ Μπόις συνεχίζει με τον ικανό τεχνικό Χεράρδο Σεοάνε για δεύτερη διαδοχική χρονιά, ενώ ενισχύθηκε σημαντικά στο μεταγραφικό παζάρι. Δεν έχει Ευρώπη στο πρόγραμμα αγώνων, επομένως μπορεί να δώσει πλήρη έμφαση στο πρωτάθλημα, αξίζει το 4.00 στη Novibet.

Νικητής Πρωτάθλημα Ελβετίας 2026-27: Γιούνγκ Μπόις 4.00

Συχνές ερωτήσεις για το πρωτάθλημα Ελβετίας 2026-27