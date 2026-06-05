Μουντιάλ 2026 πρώτος σε ασίστ: Οι αποδόσεις για τους… βασιλιάδες της δημιουργίας! 👑

Ποιος παίκτης θα βγάλει τις περισσότερες ασίστ στο Μουντιάλ; Το Παγκόσμιο Κύπελλο επιστρέφει και εμείς είμαστε πιο… έτοιμοι από ποτέ για μια τεράστια διοργάνωση με 104 παιχνίδια στο κουπόνι.

Ακόμη περισσότεροι αγώνες, ακόμη περισσότερες ομάδες στα προγνωστικά Μουντιάλ 2026, ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για τους παίκτες να ξεχωρίσουν. Και αυτό ακριβώς αναμένεται να κάνουν οι παρακάτω εκλεκτοί κύριοι, που θα τα δώσουν όλα για το στέμμα του… βασιλιά των ασίστ! Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνονται οι σχετικές τιμές στο στοίχημα.

Πρώτος σε ασίστ Μουντιάλ 2026 αποδόσεις

Είναι πολλές οι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αγορές που έχει θέσει στη διάθεσή μας εν όψει Μουντιάλ η bet365, όμως αυτή που αφορά στον πρώτο παίκτη σε ασίστ ξεχωρίζει, ούσα γεμάτη λαμπερά ονόματα.

Ο… recordman Φερνάντες

Τα… έσπασε στην Αγγλία ο Μπρούνο Φερνάντες. Προέρχεται από την κορυφαία σεζόν του, αφού κατάφερε να καταρρίψει το ρεκόρ των περισσότερων ασίστ σε μια ποδοσφαιρική χρονιά. Συνολικά, δημιούργησε 21 γκολ για τους συμπαίκτες του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έρχεται με φόρα για να κάνει κάτι παρόμοιο και στο Μουντιάλ 2026 με την Πορτογαλία. Έχει όλα τα φόντα να πάρει και αυτή την πρωτιά και προσφέρεται στην τιμή του 11.00.

ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΕ ΑΣΙΣΤ 11.00

«Γκαζωμένος» ο Ολίσε

Ακόμη ένας παίκτης που… οργίασε σε επίπεδο συλλόγων. Ο Μάικλ Ολίσε έκανε πράγματα και θαύματα με την Μπάγερν Μονάχου και βροντοφώναξε πως ανήκει στην ελίτ. Δικαίως, κέρδισε φανέλα βασικού στο δεξί «φτερό» της Γαλλίας και φτάνει… γκαζωμένος στις ΗΠΑ για να το πιάσει από εκεί που το άφησε με τους Βαυαρούς. Είναι δεύτερος στη σχετική λίστα, «ισόπαλος» με τον Μπρούνο.

ΟΛΙΣΕ ΠΡΩΤΟΣ ΣΕ ΑΣΙΣΤ 11.00

Το άστρο του Γιαμάλ

Ακολουθεί ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο μικρός μάγος της Μπαρτσελόνα στο προηγούμενο EURO ουσιαστικά έπεισε και τους… αμφισβητίες του πως πρόκειται για πολύ ξεχωριστή περίπτωση παίκτη. Το άστρο του λάμπει και τον οδηγεί και στο εθνικό επίπεδο. Ο 18χρονος κάνει… παπάδες και με την Ισπανία και η δημιουργία είναι το φόρτε του. Έχει αξία η απόδοσή του για την κορυφή του πίνακα των ασίστ, στο 13.00.

ΓΙΑΜΑΛ ΠΡΩΤΟΣ ΣΕ ΑΣΙΣΤ 13.00

Η κλάση του Μέσι

Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή; Πώς να λείψει ο Λιονέλ Μέσι από τη συγκεκριμένη λίστα; Ακόμη κι αν σιγά σιγά βαδίζει προς τα 40 του χρόνια, η κλάση του είναι παντοτινή και αυτός φροντίζει να το αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία. Μαγικές επαφές, εκπληκτικά χτυπήματα και στα στατικά, προφανώς και ο Μέσι μπορεί ξανά να πάρει το «στέμμα» των ασίστ. Κι αυτόν τον βρίσκουμε στο 13.00.

ΜΕΣΙ ΠΡΩΤΟΣ ΣΕ ΑΣΙΣΤ 13.00

Συμπληρώνει ο Ντοκού

Πολλοί τον… έκραζαν για το end product του. Ο Ζερεμί Ντοκού, πάντως, φρόντισε φέτος να δώσει τις «απαντήσεις» του. Έκανε φανταστική σεζόν με τη Μάντσεστερ Σίτι και πλέον είναι ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στην εθνική Βελγίου. Έχει βάλει ουσία στο παιχνίδι του, είναι πιο επικίνδυνος από ποτέ και μπορεί, με τη βοήθεια των συμπαικτών του, να βρεθεί στην κορυφή. Στο 15.00 η απόδοσή του.

ΝΤΟΚΟΥ ΠΡΩΤΟΣ ΣΕ ΑΣΙΣΤ 15.00

Αναλυτικά οι αποδόσεις για τον πρώτο παίκτη σε ασίστ στο Μουντιάλ 2026

ΠΑΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ 11.00 ΟΛΙΣΕ 11.00 ΓΙΑΜΑΛ 13.00 ΜΕΣΙ 13.00 ΝΤΟΚΟΥ 15.00

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