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Συνεχίζονται τα προκριματικά του Champions League με ειδικά στοιχήματα!

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Τα προκριματικά του Champions League μπαίνουν στον δεύτερο γύρο, με τα πρώτα παιχνίδια όπου πλέον συμμετέχουν και γνωστά ονόματα.

Στην Ελβετία η πρωταθλήτρια της χώρας Τουν θέλε να αγωνιστεί για δεύτερη φορά στην ιστορία της σε φάση ομίλων μετά το 2005 και υποδέχεται την πρωταθλήτρια Κροατίας Ντιναμό Ζάγκρεμπ (21:00) στον πρώτο αγώνα ενός αμφίρροπου ζευγαριού με φόντο την πρόκριση στον τρίτο γύρο.

Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα αναμετρηθεί στον επόμενο γύρο με όποια ομάδα προκριθεί ανάμεσα σε Κλάκσβικ και Ζαλγκίρις Κάουνο.

Τουν – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1:3.50 X:3.55 2:1.99

Στην Πόλη η Φενέρμπαχτσε αντιμετωπίζει τη Γκόρνικ Ζάμπζε (21:00) για το πρώτο βήμα πρόκρισης στον τρίτο γύρο των προκριματικών.

Η δευτεραθλήτρια Τουρκίας έχει στόχο να επιστρέψει σε φάση ομίλου της μεγαλύτερης διοργάνωσης μετά το 2008, ενώ η δευτεραθλήτρια Πολωνίας συμμετέχει για πρώτη φορά σε προκριματικό του θεσμού.

Φενέρμπαχτσε – Γκόρνικ Ζάμπζε 1:1.21 X:6.30 2:11.25

Στο Γκρατς η Στουρμ υποδέχεται την Χαρτς (21:30) με το νικητή του εν λόγω ζευγαριού να αντιμετωπίζει στον τρίτο γύρο το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στη Φενέρ και τη Γκόρνικ.

H δεύτερη της περσινής αυστριακής Bundesliga επιδιώκει να επιστρέψει στη League Phase μετά τη σεζόν 2024/2025, ενώ η Χαρτς που έχασε στο νήμα το περσινό πρωτάθλημα στη Σκωτία επιστρέφει στα προκριματικά του Champions League 20 χρόνια μετά, όταν είχε αποκλειστεί από την ΑΕΚ.

Στουρμ Γκρατς – Χαρτς 1:1.80 X:3.65 2:4.10

Στο «Inver Park» η Λαρν αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα (22:00) σε ένα ζευγάρι με σαφές φαβορί την πρωταθλήτρια Σερβίας.

Η ομάδα της Βόρειας Ιρλανδίας έφτασε στον δεύτερο γύρο έχοντας αποκλείσει στον πρώτο με δύο νίκες την Τρε Φιόρι από το Σαν Μαρίνο (0-1, 2-1), ενώ όποια ομάδα περάσει θα αναμετρηθεί στον επόμενο γύρο με μία εκ των Βίκινγκουρ και Χάποελ Μπερ Σεβά.

Λαρν – Ερυθρός Αστέρας 1:15.00 X:6.80 2:1.13

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