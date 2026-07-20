Κλήρωση Europa League 2026-2027 | Ημερομηνίες Αγώνες Κανάλι

To Europa League είναι έτοιμο να πάρει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή μας. Άλλωστε, πρόκειται για μια διοργάνωση που παραδοσιακά μας απασχολεί στην Ελλάδα, αφού οι ομάδες μας με τον ένα ή τον άλλον τρόπο βρίσκονται σε αυτό. Μια διοργάνωση-στοίχημα για τους εκπροσώπους μας.

Αυτοί ετοιμάζονται, εμείς είμαστε πανέτοιμοι, οι νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες το ίδιο, οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται με την κληρωση europa league.

Κλήρωση Europa League Ημερομηνίες

Φέτος, στο Europa League θα μας εκπροσωπήσουν ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ. Ο πρώτος θα μπει τώρα στη διαδικασία που αφορά στην κλήρωση europa league, ενώ ο δεύτερος λίγο αργότερα.

Πάντως, αν ΑΕΚ και Ολυμπιακός δεν τα καταφέρουν στα προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ, θα «υποβιβαστούν» στην κληρωση γιουροπα λιγκ. Πριν την έναρξη του… κυρίως προγράμματος της διοργάνωσης έχουμε τρεις κληρώσεις. Οι ημερομηνίες τους είναι οι εξής:

Κλήρωση για 3ο προκριματικό γύρο Γιουρόπα Λιγκ: 20 Ιουλίου

Κλήρωση για play off προκριματικών Γιουρόπα Λιγκ: 3 Αυγούστου

Κλήρωση League Phase Γιουρόπα Λιγκ: 28 Αυγούστου

Κλήρωση Νοκ Άουτ Play Off: 29 Ιανουαρίου

Κλήρωση Γιουρόπα Λιγκ Αγώνες

Όπως είπαμε, ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που θα πέσει πρώτος στην αρένα του Γιουρόπα Λιγκ, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις του από τον 3ο προκριματικό γύρο. Αντίθετα, ο ΟΦΗ θα το… πιάσει από τα play off, οπότε πάμε να δούμε τις ημερομηνίες της διοργάνωσης, λίγο πριν την κληρωση γιουρόπα λιγκ.

1ος Προκριματικός: 9 Ιουλίου 2026 | 16 Ιουλίου 2026

2ος Προκριματικός: 23 Ιουλίου 2026 | 30 Ιουλίου 2026

3ος Προκριματικός: 6 Αυγούστου 2026 | 13 Αυγούστου 2026

Πλέι οφ: 20 Αυγούστου 2026 | 27 Αυγούστου 2026

Όμιλος 1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026

Όμιλος 2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

Όμιλος 3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

Όμιλος 4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

Όμιλος 5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

Όμιλος 6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

Όμιλος 7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027

Όμιλος 8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027

Νοκ Άουτ Πλέι Οφ: 18 Φεβρουαρίου 2027 | 25 Φεβρουαρίου 2027

Φάση των «16»: 11 Μαρτίου 2027 | 18 Μαρτίου 2027

Προημιτελικοί: 8 Απριλίου 2027 | 15 Απριλίου 2027

Ημιτελικοί: 29 Απριλίου 2027 | 6 Μαΐου 2027

Τελικός: 26 Μαΐου 2027

Κλήρωση 1ου Προκριματικού Europa League

Όπως και οι υπόλοιπες διοργανώσεις, έτσι και το Γιουρόπα Λιγκ ξεκίνησε πολύ νωρίς μέσα στο καλοκαίρι, με την κλήρωση uefa europa league να γίνεται αρχές Ιουνίου και τα πρώτα παιχνίδια στα μέσα Ιουλίου.

ΑΓΩΝΕΣ 1ου ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ – ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤΕΑ ΚΛΟΥΖ ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ – ΒΕΣΤΡΙ ΧΑΪΝΤΟΥΚ ΣΠΛΙΤ – ΖΙΛΙΝΑ ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ – ΝΤΕΡΙ ΣΙΤΙ ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ – ΑΛΟΥΜΙΝΙ ΒΟΪΒΟΝΤΙΝΑ – ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ

Κλήρωση 2ου Προκριματικού Europa League

Από εκεί και πέρα, τα πάντα στην κλήρωση europa league μπήκαν σε μια σειρά. Ακολούθησε αυτή για τον 2ο Προκριματικό Γύρο, λίγο αργότερα. Αυτά τα παιχνίδια θα γίνουν στις 23 και 30 Ιουλίου.

ΑΓΩΝΕΣ 2ου ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ ΧΑΜΑΡΜΠΙ vs ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ vs ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ ΤΡΟΜΣΟ vs ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ ΤΒΕΝΤΕ vs ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ vs ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ ΧΑΪΝΤΟΥΚ ΣΠΛΙΤ vs ΠΑΦΟΣ ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ vs ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ vs ΜΠΕΝΦΙΚΑ ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ vs ΠΑΟΚ

Κλήρωση 3ου Προκριματικού Europa League

Και αυτή η κλήρωση ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Η κλήρωση για τον Δικέφαλο του Βορρά θα λάβει χώρα στις 20 Ιουλίου, ενώ τα πρώτα του παιχνίδια θα τα δώσει στις 6 και 13 Αυγούστου.

ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΙΣΧΥΡΟΙ Ηττημένος Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ – Χάποελ Μπε’ερ Σεβά Ηττημένος Τουν – Ντινάμο Ζάγκρεμπ Ηττημένος Ομόνοια – Καϊράτ Αλμάτι Ηττημένος Σαμπάχ – Κουόπιο Ηττημένος Λαρν – Ερυθρός Αστέρας Ηττημένος Κλάκσβικ – Κάουνο Ζάλγκιρις Ηττημένος Άαρχους – Λεχ Πόζναν Ηττημένος Μιάλμπι – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς Ηττημένος Λέφσκι Σόφια – Κραϊόβα Ηττημένος Ιμπέρια – Σλόβαν Μπρατισλάβας Ηττημένος Αραράτ-Αρμίνια – Σάμροκ Ρόβερς Ηττημένος Εγνατία – Τσέλιε Νικητής Σεν Γκάλεν – Μπενφίκα Νικητής Σέριφ Τιρασπόλ – Μακάμπι Τελ Αβίβ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ Νικητής Χάμαρμπι – Άντερλεχτ Νικητής Τβέντε – Φερεντσβάρος Νικητής Χάιντουκ Σπλιτ – Πάφος Νικητής Μπεσίκτας – Μίντιλαντ ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ Νικητής Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ Ηττημένος Στουρμ Γκρατς – Χαρτς ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ Νικητής Τρόμσο – Χράντετς Κράλοβε Νικητής Κάραμπαγ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας Νικητής Φενέρμπαχτσε – Γκόρνικ

Κλήρωση Play off Europa League

Το πράγμα… σοβαρεύει στα play off. Μετά από αυτά άλλωστε, γίνονται γνωστές οι ομάδες που θα μπουν στη League Phase της διοργάνωσης, έτοιμες για europa league κλήρωση εν όψει του κυρίως μέρους της διοργάνωσης. Από εδώ ξεκινάει ο ΟΦΗ. Τα ματς θα γίνουν στις 20 και 27 Αυγούστου.

ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΙΣΧΥΡΟΙ Νικητής ζευγαριού με Ρέιντζερς ΣΕΝΤ ΤΡΟΥΪΝΤΕΝ* ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ Νικητής ζευγαριού με Ζάλτσμπουργκ ΚΑΡΒΙΝΑ Ηττημένος ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος Τσάμπιονς Λιγκ* ΟΦΗ Ηττημένος ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος Τσάμπιονς Λιγκ* ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ Ηττημένος ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος Τσάμπιονς Λιγκ* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Ηττημένος ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος Τσάμπιονς Λιγκ* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Ηττημένος ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος Τσάμπιονς Λιγκ* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος*

*Μη επιβεβαιωμένο το αν θα είναι στους ισχυρούς ή όχι

Κλήρωση League Phase Europa League

Σε αυτή τη φάση του θεσμού, ελπίζουμε να έχουμε και τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ. Αν όλα πάνε καλά, θα περιμένουν την κλήρωση uefa europa league στο τέλος Αυγούστου για να μάθουν τους αντιπάλους τους. Η 1η αγωνιστική της League Phase θα γίνει στις 16-17 Σεπτεμβρίου 2026. Η 8η και τελευταία αγωνιστική στις 28 Ιανουαρίου 2027.

ΓΚΡΟΥΠ 1 ΓΚΡΟΥΠ 2 ΓΚΡΟΥΠ 3 ΓΚΡΟΥΠ 4 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ ΣΟΣΙΕΔΑΔ ΡΕΝ ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΜΑΡΣΕΪΓ ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ ΘΕΛΤΑ ΜΙΛΑΝ Νικητής ζευγαριού Playoffs* ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ ΑΛΚΜΑΑΡ Νικητής ζευγαριού Playoffs* Νικητής ζευγαριού Playoffs* ΤΟΡΕΕΝΣΕ Νικητής ζευγαριού Playoffs* Νικητής ζευγαριού Playoffs* Νικητής ζευγαριού Playoffs* Νικητής ζευγαριού Playoffs* Νικητής ζευγαριού Playoffs* Νικητής ζευγαριού Playoffs* Νικητής ζευγαριού Playoffs* Νικητής ζευγαριού Playoffs* Νικητής ζευγαριού Playoffs* Νικητής ζευγαριού Playoffs* Νικητής ζευγαριού Playoffs* Νικητής ζευγαριού Playoffs* Νικητής ζευγαριού Playoffs* Νικητής ζευγαριού Playoffs* Νικητής ζευγαριού Playoffs* Νικητής ζευγαριού Playoffs*

*Το γκρουπ δυναμικότητας μπορεί να αλλάξει ανάλογα τις ομάδες

Κλήρωση Νοκ Άουτ Europa League

Από τις 36 ομάδες της League Phase θα «επιβιώσουν» 24. Οι 16 από αυτές θα παρακολουθήσουν με αγωνία την κληρωση europa league live για τα πρώτα νοκ άουτ. Τα συγκεκριμένα ματς θα γίνουν στις 18 και 25 Φεβρουαρίου.

Κλήρωση 16 Europa League

Όπως και στο Τσάμπιονς Λιγκ, έτσι και στο Γιουρόπα Λιγκ αυτή θα είναι η τελευταία κληρωση europa league της σεζόν. Μετά τη φάση των «16», οι ομάδες χωρίζονται στα δύο brackets. Τα συγκεκριμένα ματς θα γίνουν στις 11 και 28 Μαρτίου.

Κλήρωση Europa League Προημιτελικά

Στα προημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ, ήδη οι οκτώ… Survivors έχουν χωριστεί σε μονοπάτια, οπότε πάνω-κάτω ξέρουν με ποιες ομάδες θα διασταυρωθούν από την προηγούμενη κλήρωση. Τα συγκεκριμένα ματς θα γίνουν στις 8 και 15 Απριλίου.

Κλήρωση Europa League Ημιτελικά

Το ίδιο ισχύει και για την τετράδα. Οι τέσσερις εναπομείνασες ομάδες θα χωριστούν σε ζευγάρια βάσει των διασταυρώσεων. Το σίγουρο είναι πως στα τέλη του Απριλίου και στις αρχές του Μάη θα έχουμε ματσάρες. Τα συγκεκριμένα ματς θα γίνουν στις 29 Απριλίου και 6 Μαϊου.

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