Πάκσι – Παναθηναϊκός: Ειδικά στοιχήματα και Παίκτες (23/07)

Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη της Ευρώπης απέναντι στην Πάκσι (23/07, 21:00), σε ένα ενδιαφέρον ματς στο κουπόνι, για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Το «τριφύλλι» περιορίστηκε στην 4η θέση στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League και επιστρέφει στο Κόνφερενς Λιγκ, εκεί όπου είχε αγωνιστεί τη σεζόν 2024-25.

Ως εκ τούτου, πρωταρχικός του στόχος είναι η πρόκριση στη League Phase και αν το πετύχει «πληρώνει» σε ικανοποιητική απόδοση στη Stoiximan.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ LEAGUE PHASE ΤΟΥ CONFERENCE LEAGUE ΝΑΙ 2.35 ΟΧΙ 1.55

Πάκσι – Παναθηναϊκός αποδόσεις

Με νέο προπονητή ο Παναθηναϊκός, τα ηνία ανέλαβε ο Δανός Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος κάνει ντεμπούτο. Οι «πράσινοι» μπαίνουν από νωρίς στις επίσημες υποχρεώσεις, σε ένα αντάμωμα χωρίς γυρισμό, καθώς αν αποκλειστούν θα μείνουν εκτός Ευρώπης από τον Ιούλιο. Σε περίπτωση πρόκρισης στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσουν το νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα – ΤΣΣΚΑ 1948.

Η Πάκσι κατέλαβε την 3η θέση στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας, πίσω από τις Γκιόρ και Φερεντσβάρος. Δεν έχει να επιδείξει μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση, καλύτερή της πορεία ήταν πριν από δύο χρόνια, όταν έφτασε μια ανάσα από τη League Phase του Conference League.

Εμπερία και δυναμική είναι υπέρ του Παναθηναϊκού, ο οποίος προσφέρεται ως το απόλυτο φαβορί της αναμέτρησης.

Πάντα χρήσιμο είναι ενα τσεκάρισμα στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά στοιχήματος.

Πάκσι – Παναθηναϊκός ειδικά στοιχήματα

Με νέο στυλ ο Παναθηναϊκός, καλείται να… τελειώσει από το πρώτο ματς τη δουλειά, απέναντι σε ένα αντίπαλο χαμηλής δυναμικότητας. Περιμένουμε να βάλει πίεση στην Πάκσι, οπότε πάνω σε αυτό το σκεπτικό έχουμε κρατήσει ένα δελεαστικό bet builder. Παράλληλα ξεχωρίσαμε ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε τοπ αποδόσεις.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 3.35 ΣΚΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ: 1-2, 1-3 ή 1-4 4.25 2+OVER 2,5 ΓΚΟΛ+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ 3.35 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ: ΝΑΙ 2.95 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ – ΓΚΟΛ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ: ΝΑΙ 9.00

Πάκσι – Παναθηναϊκός ειδικά παικτών

Ο Παναθηναϊκός ποντάρει πολλά στην επίθεση στον Τεττέη, που με τη ταχύτητά του καταφέρνει να δημιουργεί προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες. Κομβικός και ο Ζαρουρί.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ TETTEH NA ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ 4.00 ΖΑΡΟΥΡΙ ΓΚΟΛ ή ΑΣΙΣΤ 2.35

Δες επίσης: