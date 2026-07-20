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Καλοκαιρινή Προσφορά* Γνωριμίας: Έως 5.120 Δώρα* με το promo code SUMMER5000!

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Island Escape: Διεκδικείς 50.000€ σε έπαθλα εντελώς δωρεάν*!

Το καλοκαίρι γίνεται ακόμα πιο συναρπαστικό στο Pamestoixima.gr με το Island Escape, τη νέα καλοκαιρινή εμπειρία που μοιράζει συνολικά 50.000€ σε έπαθλα* και γεμίζει κάθε μέρα με εκπλήξεις*!

Κάθε Polaroid από το ταξίδι κρύβει μοναδικές ευκαιρίες για δώρα* και σε προσκαλεί να ζήσεις μια ξεχωριστή καλοκαιρινή περιπέτεια γεμάτη ανατροπές και διασκέδαση.

Με το Island Escape διεκδικείς 50.000€ εντελώς δωρεάν*, χωρίς κατάθεση, ενώ καθημερινά ανακαλύπτεις νέες αποστολές και εκπλήξεις* που κάνουν το καλοκαίρι ακόμα καλύτερο.

Το παιχνίδι σου τα σπάει όλο το καλοκαίρι στο Pamestoixima.gr, με το Island Escape να φέρνει μοναδικά δώρα*, ξεχωριστές εμπειρίες και συνολικά έπαθλα αξίας 50.000€, εντελώς δωρεάν*. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μπεις στο παιχνίδι και να ανακαλύψεις τι κρύβει η επόμενη Polaroid!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.
«21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ».

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