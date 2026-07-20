Κλήρωση Conference League 2026-2027 | Ημερομηνίες Αγώνες Κανάλι

Οι ελληνικές ομάδες έχουν δημιουργήσει μια… ξεχωριστή σχέση με το Conference League. Για αυτό και είναι μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση για τη χώρα μας.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να μπει στην αρένα με στόχο τη League Phase και λίγο πριν την επόμενη κληρωση conference league πάμε να δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί η διοργάνωση. Άλλωστε, αυτό θα μας βοηθήσει να βρούμε ευκαιρίες στα προγνωστικά ή και ωραία μακροχρόνια στοιχήματα που είναι διαθέσιμα στις στοιχηματικές εταιρείες.

Κλήρωση Conference League Ημερομηνίες

Η επόμενη κληρωση europa conference league είναι στις 20 Ιουλίου, όμως αξίζει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο με τις κληρώσεις μέσα σε όλη τη σεζόν. Αναλυτικά, οι ημερομηνίες:

Κλήρωση για 3ο προκριματικό γύρο Κόνφερενς Λιγκ: 20 Ιουλίου

Κλήρωση για play off προκριματικών Κόνφερενς Λιγκ: 3 Αυγούστου

Κλήρωση League Phase Κόνφερενς Λιγκ: 28 Αυγούστου

Κλήρωση Νοκ Άουτ Play Off: 29 Ιανουαρίου

Κλήρωση Conference League Αγώνες

Δεν θα μπορούσαμε να μη ρίξουμε και μια ματιά στο καλεντάρι της διοργάνωσης εν όψει της σεζόν. Έχει τη δική του σημασία πριν την κληρωση conference league.

1ος Προκριματικός: 9 Ιουλίου 2026 | 16 Ιουλίου 2026

2ος Προκριματικός: 23 Ιουλίου 2026 | 30 Ιουλίου 2026

3ος Προκριματικός: 6 Αυγούστου 2026 | 13 Αυγούστου 2026

Πλέι οφ: 20 Αυγούστου 2026 | 27 Αυγούστου 2026

Όμιλος 1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

Όμιλος 2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

Όμιλος 3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

Όμιλος 4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

Όμιλος 5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

Όμιλος 6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026

Νοκ Άουτ Πλέι Οφ: 18 Φεβρουαρίου 2027 | 25 Φεβρουαρίου 2027

Φάση των «16»: 11 Μαρτίου 2027 | 18 Μαρτίου 2027

Προημιτελικοί: 8 Απριλίου 2027 | 15 Απριλίου 2027

Ημιτελικοί: 29 Απριλίου 2027 | 6 Μαΐου 2027

Τελικός: 26 Μαΐου 2027

Κλήρωση 1ου γύρου Conference League

Το Κόνφερενς Λιγκ είναι ίσως η πιο… χαοτική διοργάνωση όσον αφορά στην κονφερενσ λιγκ κληρωση, αφού είναι πολλές οι ομάδες που μπαίνουν σε αυτή ήδη από τον 1ο προκριματικό γύρο. Αυτά τα παιχνίδια έγιναν στις 9 και 16 Ιουλίου.

ΑΓΩΝΕΣ 1ου ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ ΚΟΝΑ’Σ ΚΟΥΕΪ – ΜΠΑΛΚΑΝΙ ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ – ΣΕΝΤ ΤΖΟΖΕΦ’Σ ΝΤΙΝΑΜΟ ΣΙΤΙ – ΑΣΤΑΝΑ ΒΕΛΕΖ ΜΟΣΤΑΡ – ΜΙΛΣΑΜΙ ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ – ΣΙΛΕΚΣ ΖΙΡΑ – ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ ΝΤΙΦΕΡΝΤΑΝΖ – ΙΛΒΕΣ ΝΤΕΝΤΙΤΣ – ΛΙΕΠΑΓΙΑ ΜΟΝΤΟΡΦ – ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ ΜΟΡΝΑΡ – ΑΤΛΕΤΙΚ ΝΤ’ΕΣΚΑΛΔΕΣ ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ – ΡΙΓΑ ΕΛΜΠΑΣΑΝΙ – ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ ΠΕΤΡΟΒΑΤΣ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΜΑΡΣΑΞΛΟΚ – ΠΙΟΥΝΙΚ ΚΕΪΡΝΑΡΦΟΡΝ – ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ ΧΕΓΚΕΛΜΑΝ – ΠΑΪΝΤΕ ΑΛΑΣΚΕΡΤ – ΕΛΙΜΑΪ ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ – ΣΤΙΑΡΝΑΝ ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΣΑΡΑΓΕΒΟ – ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ ΕΟΥΡΟΠΑ – ΣΚΕΝΤΙΓΙΑ ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ – ΛΙΝΦΙΛΝΤ ΠΕΝΙΜΠΟΝΤ – ΣΑΝΤΑ ΚΟΛΟΜΑ ΡΟΥΝΑΒΙΚ – ΧΑΜΡΟΥΝ ΣΠΑΡΤΑΝΣ ΣΤΡΑΣΕΝ – ΛΑ ΦΙΟΡΙΤΑ ΒΛΑΖΝΙΑ – ΜΑΛΙΣΕΒΑ

Κλήρωση 2ου γύρου Conference League

Σε αυτό το σημείο, μπαίνει στην αρένα και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Πάκσι από την Ουγγαρία. Τα παιχνίδια αυτά θα γίνουν στις 23 και 30 Ιουλίου.

ΑΓΩΝΕΣ 2ου ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ ΜΠΟΡΑΤΣ vs ΠΕΤΡΟΚΟΥΜΠ ΑΤΕΡΤ ΜΠΙΣΕΝ vs ΓΚΙΟΡ ΒΙΤΕΜΠΣΚ vs ΣΟΥΤΙΕΣΚΑ ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ vs ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ ΦΛΟΡΙΑΝΑ vs ΝΤΡΙΤΑ ΒΑΡΝΤΑΡ vs ΡΙΓΑ ΡΙΕΚΑ vs ΝΤΕΡΙ ΣΙΤΙ ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ vs ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ ΛΟΥΓΚΑΝΟ vs ΝΤΟΥΚΑΓΚΙΝΙ ΕΛΣΙΝΚΙ vs ΚΟΛΕΡΑΪΝ ΣΤΕΑΟΥΑ vs ΑΟΥΝΤΑ ΡΙΓΑ vs ΒΕΣΤΡΙ ΡΑΚΟΒ vs ΒΑΛΕΤΑ ΛΙΕΠΑΓΙΑ vs ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ vs ΠΙΟΥΝΙΚ ΓΚΑΪΣ vs ΝΟΡΤΖΕΛΑΝΤ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ vs ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ ΖΙΛΙΝΑ vs ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ ΒΑΡΑΖΝΤΙΝ vs ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ vs ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΜΠΡΑΒΟ vs ΣΚΕΝΤΙΓΙΑ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤΕΑ ΚΛΟΥΖ vs ΜΠΡΑΝ ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ vs ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ ΒΑΛΟΥΡ vs ΖΡΙΝΣΚΙ ΖΙΜΠΡΟΥ ΚΙΣΙΝΑΟΥ vs ΝΟΑ ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ vs ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙ vs ΝΤΙΝΑΜΟ ΣΙΤΙ ΝΤΟΥΝΑΪΣΚΑ vs ΒΕΛΕΖ ΜΟΣΤΑΡ ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ vs ΣΙΟΝ ΣΤΙΑΡΝΑΝ vs ΙΛΒΕΣ ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ vs ΧΑΒΝΑΡ ΜΠΟΛΤΦΕΛΑΓΚ ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ vs ΤΟΜΠΟΛ ΜΑΛΙΣΕΒΑ vs ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ vs ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ ΠΑΚΣΙ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ vs ΜΠΡΑΓΚΑ ΒΟΪΒΟΝΤΙΝΑ vs ΑΓΙΑΞ ΠΟΛΙΣΙΑ vs ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΤΣΕΡΚΑΣΙ vs ΓΑΝΔΗ ΣΑΝΤΑ ΚΟΛΟΜΑ vs ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ vs ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ ΑΛΑΣΚΕΡΤ vs ΚΛΟΥΖ ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ vs ΜΠΑΛΚΑΝΙ ΠΑΪΝΤΕ vs ΖΙΡΑ ΒΑΝΤΟΥΖ vs ΑΤΛΕΤΙΚ ΝΤ’ΕΣΚΑΛΔΕΣ ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ vs ΤΣΣΚΑ 1948 ΡΟΥΝΑΒΙΚ vs ΚΟΠΕΡ ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΠΑΡΤΙΖΑΝ vs ΣΤΡΑΣΕΝ

Κλήρωση 3ου γύρου Conference League

Η κλήρωση για τον 3ο προκριματικό γύρο Conference League ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό φυσικά. Η συγκεκριμένη κλήρωση conference league θα γίνει στις 20 Ιουλίου και τα παιχνίδια στις 6 και 13 Αυγούστου.

ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΙΣΧΥΡΟΙ Νικητής ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος* ΙΝΤΕΡ ΝΤ’ΕΣΚΑΛΔΕΣ Νικητής ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος* ΤΡΕ ΦΙΟΡΙ Νικητής Ζελέζνιτσαρ – Μπράγκα Νικητής ζευγαριού με Νόρντζελαντ Νικητής ζευγαριού με Άγιαξ Ηττημένος ζευγαριού με Τρόμσο Νικητής Πολίσια – Κοπεγχάγη Νικητής ζευγαριού με Τόμπολ Νικητής Τσερκάσι – Γάνδη Νικητής ζευγαριού με Απόλλων Λεμεσού Νικητής ζευγαριού με Ραπίντ Βιέννης Νικητής ζευγαριού με Χιμπέρνιαν Νικητής Πάκσι – Παναθηναϊκός Νικητής ζευγαριού με Χάβναρ Μπόλτφελαγκ Νικητής Χάποελ Τελ Αβίβ – Λουντογκόρετς Ηττημένος ζευγαριού με Σεν Γκάλεν Νικητής ζευγαριού με Στεάουα Βουκουρεστίου Νικητής ζευγαριού με Σιόν Νικητής ζευγαριού με Ράκοβ Ηττημένος ζευγαριού με Χάμαρμπι Νικητής ζευγαριού με Παρτίζαν Νικητής ζευγαριού με Νόα* Νικητής ζευγαριού με Λουγκάνο Νικητής ζευγαριού με Σπαρτάκ Τρνάβα* Νικητής ζευγαριού με ΑΕΚ Λάρνακας Νικητής ζευγαριού με Χράντετς Κράλοβε* Νικητής ζευγαριού με Μπασακσεχίρ Νικητής ζευγαριού με Αούστρια Βιέννης* Νικητής ζευγαριού με Ριέκα Νικητής ζευγαριού με GKS Κατοβίτσε* Νικητής ζευγαριού με Κλουζ Νικητής ζευγαριού με Βαντούζ* Νικητής ζευγαριού με Μπεσίκτας Νικητής ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού με Ελσίνκι Νικητής ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού με Τβέντε Νικητής ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού με Ζρίνσκι Νικητής ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού με Μπραν Νικητής ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος* Ηττημένος ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος Γιουρόπα Λιγκ* Ηττημένος ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος Γιουρόπα Λιγκ* Ηττημένος ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος Γιουρόπα Λιγκ* Ηττημένος ζευγαριού β’ προκριματικός γύρος Γιουρόπα Λιγκ*

*Μη επιβεβαιωμένο το αν θα είναι στους ισχυρούς ή όχι

Κλήρωση Playoff Conference League

Σε αυτή τη φάση, θα έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από το κυρίως πρόγραμμα της διοργάνωσης. Τα συγκεκριμένα ματς θα γίνουν στις 20 και 27 Αυγούστου.

ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΙΣΧΥΡΟΙ Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Ηττημένος ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος Γιουρόπα Λιγκ* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Ηττημένος ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος Γιουρόπα Λιγκ* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Ηττημένος ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος Γιουρόπα Λιγκ* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Ηττημένος ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος Γιουρόπα Λιγκ* Ηττημένος ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος Γιουρόπα Λιγκ* Ηττημένος ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος Γιουρόπα Λιγκ* ΑΤΑΛΑΝΤΑ Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* ΜΟΝΑΚΟ Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* ΜΠΡΑΪΤΟΝ* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* ΧΕΤΑΦΕ* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Ηττημένος ζευγαριού με Γιαγκιελόνια* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Νικητής ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος* Ηττημένος ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος Γιουρόπα Λιγκ* Ηττημένος ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος Γιουρόπα Λιγκ* Ηττημένος ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος Γιουρόπα Λιγκ* Ηττημένος ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος Γιουρόπα Λιγκ* Ηττημένος ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος Γιουρόπα Λιγκ* Ηττημένος ζευγαριού γ’ προκριματικός γύρος Γιουρόπα Λιγκ*

*Μη επιβεβαιωμένο το αν θα είναι στους ισχυρούς ή όχι

Κλήρωση League Phase Conference League

Εδώ, πια, θα ξέρουμε και τις 36 ομάδες που θα βρίσκονται στον ενιαίο όμιλο του Κόνφερενς Λιγκ, με την ελπίδα να έχουμε εδώ και τον Παναθηναϊκό και όποια άλλη ελληνική ομάδα δεν τα καταφέρει στο Γιουρόπα Λιγκ. Η 1η αγωνιστική θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου 2026. Η 6η και τελευταία αγωνιστική στις 17 Δεκεμβρίου 2026.

Κλήρωση Νοκ Άουτ Conference League

Από τις 36 ομάδες της League Phase θα «επιβιώσουν» 24. Οι 16 από αυτές θα παρακολουθήσουν με αγωνία την conference league κληρωση για τα πρώτα νοκ άουτ. Τα συγκεκριμένα ματς θα γίνουν στις 18 και 25 Φεβρουαρίου

Κλήρωση Conference League 16

Όπως και στο Τσάμπιονς Λιγκ, έτσι και στο Γιουρόπα και Κόνφερενς Λιγκ αυτή θα είναι η τελευταία conference league κλήρωση της σεζόν. Μετά τη φάση των «16», οι ομάδες χωρίζονται στα δύο brackets. Τα συγκεκριμένα ματς θα γίνουν στις 11 και 18 Μαρτίου.

Κλήρωση Conference League 8

Στα προημιτελικά του Κόνφερενς Λιγκ, ήδη οι οκτώ… Survivors έχουν χωριστεί σε μονοπάτια, οπότε πάνω-κάτω ξέρουν με ποιες ομάδες θα διασταυρωθούν από την προηγούμενη κλήρωση. Τα συγκεκριμένα ματς θα γίνουν στις 8 και 15 Απριλίου.

Κλήρωση Conference League Ημιτελικά

Το ίδιο ισχύει και για την τετράδα. Οι τέσσερις εναπομείνασες ομάδες θα χωριστούν σε ζευγάρια βάσει των διασταυρώσεων. Το σίγουρο είναι πως στα τέλη του Απριλίου και στις αρχές του Μάη θα έχουμε ματσάρες. Τα συγκεκριμένα ματς θα γίνουν στις 29/04 και 06/05.

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