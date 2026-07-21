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Ολυμπιακός – Ναϊμέχεν: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (05/08)

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Και ξανά προς τα αστέρια τραβά ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο ευρωπαϊκά και έτσι θέλουν να συνεχίσουν, εξασφαλίζοντας back to back παρουσίες στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ

Πρώτο εμπόδιο προς την… αστεράτη δράση η Ναϊμέχεν στον 3ο προκριματικό γύρο, μια ομάδα που δημιουργεί αισιοδοξία πρόκρισης στους Πειραιώτες. Κανένα παιχνίδι αυτού του επιπέδου στο κουπόνι δεν είναι… παιχνιδάκι, βέβαια, τα πάντα θα κριθούν στο χορτάρι και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το γνωρίζει καλά. Πάμε, λοιπόν, να δούμε τι παίζει στα προγνωστικά στοιχήματος

Ολυμπιακός – Ναϊμέχεν αποδόσεις 

Δεδομένα, ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να… ξεμπερδέψει με την πρόκριση από το πρώτο κιόλας παιχνίδι. Άλλωστε, ξέρει πως έχει και περισσότερη ποιότητα και περισσότερη εμπειρία, ενώ θα έχει και τον κόσμο του στο πλευρό του. Κάπως έτσι, δεν προκαλεί καμία εντύπωση ο φαβοριτισμός του στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι το Pamestoixima.gr

Η Ναϊμέγκεν, άλλωστε, είναι μια ομάδα που δεν έχει παραστάσεις από αυτό το επίπεδο, αυτή θα είναι η πρώτη της παρουσία στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, μόλις η τέταρτη χρονιά στην ιστορία της που φτάνει στην Ευρώπη. 

Χωρίς αυτό να σημαίνει πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το δικαίωμα να την υποτιμήσουν. Ας μην ξεχνάμε πως πέρυσι έκανε τη μεγάλη έκπληξη στην Ολλανδία και μετά από τρομερή σεζόν τερμάτισε στην 3η θέση του πρωταθλήματος. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΝΑΪΜΕΧΕΝ
1.62pamestoixima
3.55pamestoixima
5.35pamestoixima

Ο Ολυμπιακός έχει τη δική του επιθετική ορμή και απέναντί του θα βρει μια… βέρα ολλανδική ομάδα που δίνει έμφαση σε όσα κάνει στο τελευταίο τρίτο. Αυτός ο συνδυασμός καθιστά την αγορά των γκολ ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Για αυτό και σίγουρα αξίζουν μια ματιά οι σχετικές αποδόσεις. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.80pamestoixima
1.90pamestoixima
1.81pamestoixima
1.88pamestoixima

Ολυμπιακός – Ναϊμέχεν κανάλι 

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Τσάμπιονς Λιγκ μοιράζονται η COSMOTE TV με το MEGA. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν, λοιπόν, θα μεταδοθεί από αυτά τα κανάλια, πράγμα που σημαίνει πως θα υπάρχει και ελεύθερη τηλεόραση. Φυσικά, όλες τις σχετικές πληροφορίες τις βρίσκετε στο πρόγραμμα tv

Δες επίσης: 

  • Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν προγνωστικά 
  • Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν Live Stream 



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