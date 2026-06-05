Μουντιάλ 2026 Καλύτερη ομάδα ανά ήπειρο: Αποδοσάρες και φαβορί που δεν… αστειεύονται! 👀

Το Παγκόσμιο Κύπελλο που όλοι περιμένουμε είναι σχεδόν εδώ. Λίγες μόνο ημέρες μένουν για την πρώτη σέντρα και τα προγνωστικά Μουντιάλ 2026 αναμένεται να… πάρουν φωτιά. Άλλωστε, φέτος θα έχουμε περισσότερα παιχνίδια από ποτέ στο κουπόνι, 104 τον αριθμό.

Τεράστιο, λοιπόν, το ενδιαφέρον και φυσικά αυτό ισχύει και για το στοίχημα. Πέρα από τις κλασικές αγορές, η bet365 έχει φροντίσει να προσφέρει και πολλές άλλες πιο ιδιαίτερες επιλογές, που θα γεμίσουν το καλοκαίρι μας. Μια από αυτές αφορά και στην ομάδα που θα έχει την καλύτερη πορεία ανά ήπειρο στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Πάμε να δούμε τι γίνεται!

Μουντιάλ 2026 φαβορί από κάθε ήπειρο

Προφανώς, σε αυτή την κατηγορία, έχουμε να κάνουμε και με τις ομάδες που έχουν τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του τροπαίου. Κάπως… τέμνονται τα πράγματα. Επίσης, μπορείτε να θυμηθείτε και τα φαβορί του Μουντιάλ 2026.

Μουντιάλ 2026 καλύτερη ομάδα από Ευρώπη

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, στην Ευρώπη γίνεται… μακελειό. Μιλάμε για την πιο δυνατή ήπειρο, που έχει άλλωστε 5/7 ομάδες στα φαβορί για την κατάκτηση. Για αυτό και είναι όλα ανοιχτά όσον αφορά στην ευρωπαϊκή ομάδα που θα κάνει την καλύτερη πορεία στο Μουντιάλ 2026.

Πάντως, η Ισπανία είναι αυτή που έχει τον πρώτο λόγο. Βρίσκουμε την απόδοσή της στο 3.75 και σε απόσταση αναπνοής ακολουθεί η Γαλλία, στο 4.00. Μιλάμε, μάλλον για τα δύο μεγαλύτερα φαβορί κατάκτησης, οπότε ίσως η μεταξύ τους μάχη να κριθεί στις λεπτομέρειες.

Λίγο πιο ψηλά βρίσκουμε την πολύ ποιοτική Αγγλία, στο 5.50, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Πορτογαλία, η Γερμανία και η Ολλανδία με 8.50, 10.00 και 15.00.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΣΠΑΝΙΑ 3.75 ΓΑΛΛΙΑ 4.00 ΑΓΓΛΙΑ 5.50 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 8.50 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 10.00 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 15.00

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Μουντιάλ 2026 καλύτερη ομάδα από Λατινική Αμερική

Στη Λατινική Αμερική, τώρα, τα πράγματα είναι πολύ πιο… στάνταρ. Δύο από τις παραδοσιακές δυνάμεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν το προβάδισμα. Ο λόγος φυσικά για τη Βραζιλία και την Αργεντινή.

Λίγο πιο μπροστά η Σελεσάο, βέβαια, στο 2.37, με την Αλμπισελέστε να ακολουθεί από πολύ κοντά, στο 2.50.

Εύλογα, αρκετά πιο ψηλά βρίσκουμε τις υπόλοιπες ομάδες. Η Κολομβία έχει τις δικές της φιλοδοξίες και ακολουθεί στο 7.00, ενώ την Ουρουγουάη και το Εκουαδόρ τις συναντάμε. στο 12.00 και το 17.00.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2.37 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 2.50 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 7.00 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 12.00 ΕΚΟΥΑΔΟΡ 17.00

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Μουντιάλ 2026 καλύτερη ομάδα από Βόρεια και Κεντρική Αμερική

Εκεί όπου τα πράγματα είναι αρκετά οριακά είναι το… έδαφος της CONCACAF. Βόρεια και Κεντρική Αμερική δεν έχουν πολλές ομάδες στη διοργάνωση, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα τα πάει καλύτερα.

Τον πρώτο λόγο τον έχουν αναμενόμενα οι ΗΠΑ, λόγω αυξημένης ποιότητας και Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Τις βρίσκουμε στο 2.37. Ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής το Μεξικό, στο 2.62. Η παρέα του Ορμπελίν Πινέδα έχει τον τρόπο της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αν και το μονοπάτι της δεν είναι τόσο ευνοϊκό στις διασταυρώσεις μουντιάλ.

Πιο πίσω, στο 4.33, ο Καναδάς, που επίσης θα δώσει τις δικές του μάχες με ενθουσιασμό. Μην ξεχνάμε πως και οι τρεις αυτές ομάδες, ως οικοδέσποινες, θα έχουν για σημαντικό μέρος του τουρνουά και τον κόσμο τους στο πλευρό τους.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ Β. ΚΑΙ Κ. ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΗΠΑ 2.37 ΜΕΞΙΚΟ 2.62 ΚΑΝΑΔΑΣ 4.33

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Μουντιάλ 2026 καλύτερη ομάδα από Αφρική

Η Αφρική πάντα φέρνει ωραίες ιστορίες στο Μουντιάλ. Και πλέον οι ομάδες της παρουσιάζονται όλο και πιο σοβαρές στη διοργάνωση. Το απέδειξε το Μαρόκο, που έφτασε έως τα ημιτελικά το 2022, και είναι ξανά φαβορί για τα πρωτεία της ηπείρου του.

Στο 3.25 η απόδοσή του, με τη Σενεγάλη, επίσης εξαιρετική, να ακολουθεί στο 4.50. Πολλοί πιστεύουν πως οι Σενεγαλέζοι θα έχουν ρόλο… dark horse στο τουρνουά. Αυτές οι δύο ομάδες στοχεύουν να πάνε μακριά αλλά δεν είναι οι μόνες που θέλουν να κρατήσουν ψηλά την αφρικανική σημαία, αφού Ακτή Ελεφαντοστού, στο 6.50, και Αίγυπτος, στο 8.00, έχουν τις δικές τους φιλοδοξίες.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΑΦΡΙΚΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΜΑΡΟΚΟ 3.25 ΣΕΝΕΓΑΛΗ 4.50 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 6.50 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 8.00

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Μουντιάλ 2026 καλύτερη ομάδα από Ασία και Ωκεανία

Δεν… συγκινούν ιδιαίτερα οι εκπρόσωποι της Ασίας και της Ωκεανίας. Είναι περισσότερες οι ομάδες που ενδέχεται να αποδειχθούν σάκοι του μποξ, από αυτές που υπόσχονται να κάνουν μια ξεχωριστή πορεία στη διοργάνωση.

Βέβαια, ειδικά η Ιαπωνία, αλλά και η Νότια Κορέα δεν πάνε πίσω. Για αυτό και είναι φαβορί για την καλύτερη πορεία. Την πρώτη, που έχει και εξαιρετικό υλικό και υψηλές φιλοδοξίες, τη βρίσκουμε στο 2.25, ενώ τη δεύτερη στο 5.00.

Ακολουθεί λίγο πιο ψηλά το Ιράν, στο 8.00, και από κοντά η Αυστραλία, στο 9.00.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΑΣΙΑ – ΩΚΕΑΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΑΠΩΝΙΑ 2.25 ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 5.00 ΙΡΑΝ 8.00 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 9.00

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