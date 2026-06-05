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Μουντιάλ 2026 αποδόσεις MVP: Ο «χορός» των κορυφαίων σε ελκυστικές τιμές!🔝✨

Δεν μιλάμε για την… παραδοσιακή Χρυσή Μπάλα. «Χρυσή Μπάλα» ονομάζεται και το βραβείο του MVP στο Μουντιάλ. Και δεδομένα έχει και αυτό τη δική του αίγλη. 

Το Παγκόσμιο Κύπελλο πλησιάζει, άπαντες είμαστε έτοιμοι για έναν τρομερό μήνα γεμάτο δράση και 104 παιχνίδια στο κουπόνι. Δεν υπάρχει αμφιβολία, θα γίνει… χαμός στα προγνωστικά Μουντιάλ 2026. Αλλά αυτό θέλουμε. 

Τεράστιο το ενδιαφέρον, λοιπόν, και δεν θα μπορούσε να ισχύει κάτι διαφορετικό και για το στοίχημα. Πάμε να δούμε τους παίκτες που θα μας μαγέψουν και έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να διακριθούν στη σπουδαιότερη ποδοσφαιρική σκηνή! 

MVP Μουντιάλ 2026 αποδόσεις 

Πολλές οι υποψηφιότητες προφανώς, το Μουντιάλ είναι γεμάτο αστέρες για αυτό και η λίστα της bet365 είναι τόσο… λαμπερή. 

Αυτό, πάντως, που αξίζει να θυμάται κανείς στη συγκεκριμένη αγορά είναι πως ο παίκτης που στο τέλος παίρνει τη Χρυσή Μπάλα της διοργάνωσης, δεν έχει απαραίτητα κατακτήσει και το τρόπαιο με την ομάδα του. Θυμηθείτε τον Μόντριτς το 2018, τον Μέσι το 2014, ακόμη και τον Όλιβερ Καν το 2022. 

Ο Κέιν στην κορυφή 

Αγγλία - Σλοβακία προγνωστικά euro

Η συγκεκριμένη λίστα έχει ξεκάθαρο φαβορί και αυτό ακούει στο όνομα του Χάρι Κέιν. Δεν αποκλείεται αυτό να είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Άγγλου σκόρερ ολκής. Ακόμη δεν έχει γευτεί την επιτυχία που θα ήθελε σε επίπεδο εθνικών ομάδων, όμως θα τα δώσει όλα για να τα καταφέρει. Πάντα πρωταγωνιστεί για την Αγγλία, πάντα σκοράρει και η απόδοσή του είναι στο 8.00.

ΚΕΪΝ MVP ΜΟΥΝΤΙΑΛ
8.00bet365

Από κοντά ο Γιαμάλ 

Ακολουθεί ο… θαυματουργός Λαμίν Γιαμάλ, που και στο EURO του 2024 απέδειξε πόσο κομβικός μπορεί να είναι για την Ισπανία. Έχει τη διάθεση να συνεχίσει στον ίδιο τρελό ρυθμό και στην παγκόσμια σκηνή και έχει βελτιώσει πολύ τα νούμερά του σε γκολ και ασίστ. Για αυτό και έχει αυξημένες πιθανότητες ατομικής διάκρισης. Στο 9.00 η απόδοσή του. 

ΓΙΑΜΑΛ MVP ΜΟΥΝΤΙΑΛ
9.00bet365

Η… ξεχωριστή σχέση του Μπαπέ 

Γαλλία - Βέλγιο στοίχημα euro

Έχει ξεχωριστή σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο ο Κιλιάν Μπαπέ. Μας το έδειξε και το 2018 και το 2022. Είτε η Γαλλία πάρει ξανά, είτε όχι, το σίγουρο είναι πως εκείνος θα έχει πρωταγωνιστήσει. Είναι ο ηγέτης της, ο σταρ της και στο Μουντιάλ… δαιμονίζεται ακόμη περισσότερο. Στο 11.00 η απόδοσή του. 

ΜΠΑΠΕ MVP ΜΟΥΝΤΙΑΛ
11.00bet365

Ακολουθεί ο Μέσι 

Στην ίδια απόδοση ακολουθεί ο MVP του 2022. Το αν ο Λιονέλ Μέσι – σχεδόν στα 40 του πλέον – θα μπορέσει να… επαναλάβει τα ίδια όργια, θα το μάθουμε σύντομα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, πάντως, για τη σημασία του για την Αργεντινή. Φτάνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και θέλει να κάνει ξεχωριστό τον τελευταίο του χορό. Στο 11.00, λοιπόν, και ο Μέσι. 

ΜΕΣΙ MVP ΜΟΥΝΤΙΑΛ
11.00bet365

Η έκπληξη με Ολίσε 

Έκανε το «μπαμ» ο Ολίσε. Ξεκάθαρα. Πραγματοποίησε απίθανη σεζόν με την Μπάγερν Μονάχου, τα… έσπασε σε ασίστ και γκολ και δικαίως λογίζεται πια ως βασικότατος στο δεξί «φτερό» της επίθεσης της Γαλλίας. Θα είναι, μάλλον, έκπληξη το να πάρει τα φώτα του Κιλιάν Μπαπέ, όμως τον βρίσκουμε και αυτόν στην ίδια τιμή και έχει ενδιαφέρον η απόδοσή του στο 11.00. 

ΟΛΙΣΕ MVP ΜΟΥΝΤΙΑΛ
11.00bet365

Αναλυτικά οι αποδόσεις για τον MVP του Μουντιάλ 2026

ΠΑΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΪΝ
8.00bet365
ΓΙΑΜΑΛ
9.00bet365
ΜΠΑΠΕ
11.00bet365
ΜΕΣΙ
11.00bet365
ΟΛΙΣΕ
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