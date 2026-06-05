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Ελλάδα – Ιταλία: Δοκιμές, νιάτα και στροφή σε ειδικά στοιχήματα!💥

Ελλάδα – Ιταλία: Δοκιμές, νιάτα και στροφή σε ειδικά στοιχήματα!💥

Ελλάδα και Ιταλία έρχονται αντιμέτωπες στο Παγκρήτιο Στάδιο σε μια άκρως ενδιαφέρουσα φιλική αναμέτρηση στο κουπόνι.

Είναι το τελευταίο τεστ για την Εθνική μας ομάδα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ενόψει των απαιτητικών αγώνων του ερχόμενου Σεπτεμβρίου για το Nations League. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο στοίχημα.

Ελλάδα – Ιταλία αποδόσεις 

Η Ελλάδα προέρχεται από την ισοπαλία 2-2 με τη Σουηδία σε φιλικό, σε ένα ματς στις αναλύσεις που προηγήθηκε, «άφησε» την αντίπαλό της να το γυρίσει και τελικά γλίτωσε την ήττα ισοφαρίζοντας στην εκπνοή του αγώνα. Ακολουθούν τα ζόρικα επίσημα ματς κόντρα σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία για το Nations League, ενώ πρωταρχικός στόχος είναι η πρόκριση στο EURO 2028.

Η Ιταλία βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή μετά την αποτυχία πρόκρισης σε τελική φάση Μουντιάλ για 3η απανωτή φορά. Στον πάγκο της είναι προσωρινά ο Μπαλντίνι, ο οποίος προτίμησε να καλέσει «πιτσιρίκια» στην αποστολή. Μάλιστα, στο πρόσφατο νικηφόρο 1-0 επί του Λουξεμβούργο σε φιλικό η «σκουάντρα ατζούρα» παρατάχθηκε με τη νεότερη ενδεκάδα στην ιστορία της!

Είναι κάτι που δεν έχει περάσει στα… ψιλά από τις στοιχηματικές εταιρίες, βασικός λόγος που συναντάμε σε ρόλο αουτσάιντερ την Ιταλία στο ζευγάρι.

ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ

Πάντα χρήσιμη είναι μια ματιά στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά, εκεί όπου έχουμε σχεδόν απόλυτη ισορροπία στο line.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G

Ελλάδα – Ιταλία ειδικά στοιχήματα 

Συνήθως τα φιλικά παιχνίδια δεν προσφέρονται για μεγάλο ποντάρισμα. Άλλωστε, η Ιταλία που θα παραταχθεί απέναντι στην Ελλάδα θα είναι εντελώς διαφορετική σε σύνθεση με αυτή που έχουμε συνηθίσει σε μεγάλες διοργανώσεις. Ίσως η Ελλάδα το εκμεταλλευτεί αυτό, οπότε κρατάμε ένα bet builder με ροπή προς την αριστερή πλευρά. Ταυτόχρονα, θα κυνηγήσουμε ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε άκρως ικανοποιητικές αποδόσεις.

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ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ ΤΖΟΛΗΣ+ΠΑΥΛΙΔΗΣ
1Χ+OVER 2,5+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ
ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ: 2-1, 3-1, 4-1

Ελλάδα – Ιταλία κανάλι

Το φιλικό ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση στον ALPHA. Σέντρα της αναμέτρησης είναι στις 222:00 το βράδυ της Κυριακής (07/06) κι εσείς δεν ξεχνάτε πως κάθε σχετική πληροφορία τη βρίσκεται στο πρόγραμμα tv της Kingbet.

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