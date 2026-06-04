Με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένο» Bet Builder σε Έλληνες σκόρερ για το φιλικό με τη Σουηδία

Η Ελλάδα μπορεί να μην κατάφερε να βρεθεί στο Μουντιάλ του 2026, όμως το φιλικό με τη Σουηδία μόνο αδιάφορο δεν είναι. Στη Στοκχόλμη, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δίνει το τελευταίο της παιχνίδι πριν στρέψει ολοκληρωτικά το βλέμμα στο Nations League του Σεπτεμβρίου και έχει την ευκαιρία να μετρήσει δυνάμεις απέναντι σε έναν αντίπαλο που ετοιμάζεται για την παγκόσμια σκηνή.

Οι δύο εθνικές έχουν δημιουργήσει μια ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρική σχέση τα τελευταία χρόνια. Στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 αντάλλαξαν από μία νίκη, με την Ελλάδα να επικρατεί 2-1 στο ΟΑΚΑ και τη Σουηδία να απαντά με 2-0 στη Στοκχόλμη.

Η ελληνική ομάδα ψάχνει μια αντίδραση μετά τα πρόσφατα όχι ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Η ήττα από την Παραγουάη και οι λευκές ισοπαλίες με Λευκορωσία και Ουγγαρία έφεραν ξανά στο προσκήνιο το πρόβλημα στο σκοράρισμα. Την ίδια στιγμή όμως, η αμυντική λειτουργία παραμένει σε καλό επίπεδο και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία επιχειρεί να χτίσει ο Γιοβάνοβιτς τη νέα προσπάθεια.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.00: Over 0.5 σουτ στην εστία Τετέι + Over 0.5 σουτ στην εστία Παυλίδης + Over 2.5 συνολικά γκολ

Στο ελληνικό στρατόπεδο υπάρχει ενδιαφέρον για την εικόνα αρκετών νεαρών ποδοσφαιριστών, αλλά και για παίκτες που καλούνται να πάρουν περισσότερο δημιουργικό βάρος. Ο Φώτης Ιωαννίδης, ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποτελούν σταθερά σημεία αναφοράς, ενώ οι διεθνείς γνωρίζουν πως ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε ομάδα που θα βρεθεί στο Μουντιάλ μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντική ένεση αυτοπεποίθησης.

Η Σουηδία από την άλλη έρχεται από ήττα με 3-1 από τη Νορβηγία και συνεχίζει να ψάχνει ισορροπία επί ημερών Γκρέιαμ Πότερ. Παρά την παρουσία ποιοτικών μονάδων όπως ο Αλεξάντερ Ίσακ και ο Βίκτορ Γιόκερες, οι Σκανδιναβοί εξακολουθούν να παρουσιάζουν αμυντικά κενά, έχοντας δεχθεί γκολ σε όλα τα παιχνίδια του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού.

Η Ελλάδα θα ψάξει απαντήσεις απέναντι σε μια ομάδα που προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο και διαθέτει ποιότητα στην επίθεση. Οι συνθήκες δείχνουν παιχνίδι με ρυθμό και ευκαιρίες, με τους διεθνείς μας να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο επιθετικό κομμάτι.

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