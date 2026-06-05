Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο «Telekom Center Athens» τον Ολυμπιακό στο 2ο παιχνίδι της σειράς τους στο πλαίσιο των τελικών της Greek Basket League. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες παίρνει τον τίτλο.

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγούνται με 1-0 στη σειρά μετά από τη νίκη τους με 82-76 την Τετάρτη στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας». Κέρδισαν τα δύο πρώτα δεκάλεπτα με 21-17 και 21-13. Στο τρίτο έχασαν με 20-28, για να επικρατήσουν ξανά στο 4ο με 20-18 και να σχηματίσουν έτσι αυτήν τη διαφορά των έξι πόντων. Ήταν η 18η διαδοχική νίκη τους σε όλες τις διοργανώσεις.

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Ο Παναθηναϊκός ξέρει πως αυτός θα είναι μάλλον ο τελευταίος χορός αυτής της ομάδας. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, θα γίνουν πολύ σημαντικές αλλαγές μέσα στο επόμενο διάστημα έπειτα από μια σεζόν που ήταν απογοητευτική εξαιτίας της απουσίας του τριφυλλιού από το Final-4 της EuroLeague. To «τριφύλλι» απαιτείται να βρει τη δύναμη να ανεβάσει το επίπεδο των επιδόσεών του σε όλους τους τομείς.

Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, έχει σαφέστατο στόχο. Το μήνυμα που βγαίνει από τα αποδυτήρια είναι πως δεν βολεύεται με την Ευρωλίγκα. Θέλει να κατακτήσει και πάλι το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ και πάει στο Game 2 αποφασισμένος. Θα προσπαθήσει να βγάλει στο παρκέ όλα εκείνα τα στοιχεία που την οδήγησαν στην κορυφή της Ευρώπης. Την αποτελεσματικότητα σε άμυνα κι επίθεση, την τακτική ποικιλία και την πληθώρα επιλογών του ρόστερ.

Ο άσος του Παναθηναϊκού προσφέρεται στο 1.76** και το διπλό του Ολυμπιακού τοποθετείται στο 2.12** στην πλατφόρμα της Betsson. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το ενδεχόμενο της παράτασης. Αναφορικά με τους πόντους, το Over 170.5 πόντοι εμφανίζεται στο 1.91** και το αντίστοιχο Under δίνεται στο 1.89**.

Στα μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα, το να διεξαχθούν Over 3.5 παιχνίδια στη σειρά των τελικών προσφέρεται στο 1.50**, ενώ το Under 3.5 πάει στο 2.45**. Ακόμη, το να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός αήττητος τη σειρά εντός έδρας το βλέπουμε στο 1.40**, την ώρα που το να μην βγάλει αήττητος τα παιχνίδια στο «ΣΕΦ» δίνεται στο 2.80**.

Ως προς το ποια ομάδα θα πάρει τον τίτλο, ο Ολυμπιακός τοποθετείται στο 1.21**, ενώ ο Παναθηναϊκός στέκεται στο 4.55**. Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις.

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