Συνεχίζονται οι τελικοί δυναμικά για το δαχτυλίδι του ΝΒΑ με ειδικά στοιχήματα!

Oι San Antonio Spurs υποδέχονται και πάλι τους New York Knicks για τον δεύτερο μεταξύ τους τελικό στο NBA.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης έκανε την έκπληξη στο πρώτο παιχνίδι, πήρε τη νίκη με 105-95 κάνοντας με το «καλημέρα» το break στη σειρά. Οι Knicks μετά τη μέτρια πρώτη τους περίοδο όπου έχαναν με 27-19, άρχισαν σιγά-σιγά να μαζεύουν τη διαφορά και πάτησαν «γκάζι» στο τέλος.

Μεγάλος πρωταγωνιστής δεν ήταν άλλος από τον Jalen Brunson. O super star πέτυχε 30 πόντους με καθοριστικά καλάθια στο τέλος και ήταν ο κύριος λόγος που η ομάδα του έφτασε σε αυτή την πολύτιμη νίκη.

Καθοριστικός ήταν και ο Karl-Anthony Towns με 18 πόντους και 12 ριμπάουντ και έτσι οι Knicks έφτασαν τη 12η σερί τους νίκη στα playoffs, δείχνοντας ικανοί να φτάσουν έως τον τίτλο.

San Antonio Spurs – New York Knicks 1 (-6,5): 1.95 2 (+6,5): 1.85

Από την άλλη, οι San Antonio Spurs μπορεί να μπήκαν με τον ρόλο του φαβορί στην αναμέτρηση και να τον υποστήριξαν στο ξεκίνημά της, όμως στο τέλος έφυγαν με άδεια χέρια από το γήπεδο τους.

Ο Victor Wembanyama είχε 26 πόντους και 12 ριμπάουντ αλλά με 6/21 σουτ και αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στη νίκη.

Το 95-94 στο τέλος έγινε 95-105 με 11-0 σερί για τους Knicks, δείγμα ίσως και της κούρασης που είχε η ομάδα του San Antonio.

Τώρα το δεύτερο παιχνίδι αποτελεί μία διαφορετική ιστορία, με το σύνολο του Mitch Johnson να έχει και πάλι θεωρητικά τον πρώτο λόγο και να ψάχνει αντίδραση.

Θα βασιστεί και πάλι στον Γάλλο Super Star του και ελπίζει αυτή τη φορά να βγει δικαιωμένος.

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