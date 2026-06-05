Η μεγάλη μάχη του Game 2 στο ΟΑΚΑ με ενισχυμένες αποδόσεις!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ για το δεύτερο μεταξύ τους ματς στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 82-76 το βράδυ της Τετάρτης (03/06) στο ΣΕΦ κάνοντας το 1-0 στη σειρά. Ο Φουρνιέ με 20 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ ο Μιλουτίνοφ κυριάρχησε στον αέρα με 12 ριμπάουντ ενώ είχε και 10 πόντους.

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Οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, νικώντας κατά κράτος τον αντίπαλο τους στον τομέα των ριμπάουντ (47-23) σε ένα στατιστικό που έπαιξε ρόλο στο τέλος.

Το δεύτερο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ αναμένεται διαφορετικό, με τον Ολυμπιακό να έχει ως στόχο τη νίκη που θα τον φέρει μία «ανάσα» από το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα του.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παραμένει μάλιστα αήττητη στη φετινή GBL και θέλει να διευρύνει το σερί της.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1 (-2,5): 1.96 2 (+2,5): 1.84

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός πάλεψε αρκετά στο πρώτο ματς, κάνοντας την αντεπίθεση του στο τέταρτο δεκάλεπτο και φτάνοντας κοντά σε μία ανατροπή.

Ο Τσέντι Όσμαν με 23 πόντους αποτέλεσε τον πρώτο σκόρερ της αναμέτρησης, ενώ καθοριστικοί ήταν και οι Κέντρικ Ναν (20π.) και Ντίνος Μήτογλου (14π.). Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν «πλήρωσε» την αδυναμία του να «μαζέψει» ριμπάουντ και τώρα στην έδρα του θα ψάξει την ισοφάριση.

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Οι «πράσινοι» βέβαια έχουν τρομερά παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα και ιδιαίτερα από τη φάση με το φάουλ που σφυρίχτηκε στον Ναν και έδωσε δύο βολές στον Φουρνιέ, στα 40’’ πριν τη λήξη του παιχνιδιού.

Ο Αταμάν ελπίζει στην επιστροφή του Κώστα Σλούκα στο δεύτερο παιχνίδι, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να ταλαιπωρείται ακόμα από τραυματισμό.

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